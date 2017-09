Londýn - Petice proti pátečnímu rozhodnutí londýnského úřadu zodpovědného za dopravní systém (TfL) neobnovit alternativní taxislužbě Uber provozní licenci v Londýně už získala téměř 520.000 podpisů. S odkazem na web, který online petici monitoruje, o tom dnes informovala agentura Reuters.

Uber začal sbírat podpisy k petici na webu Change.org v pátek, poté co londýnské úřady rozhodly, že nesplňuje požadavky pro taxislužbu. Licence službě vyprší 30. září. Proti rozhodnutí se firma podle serveru BBC smí odvolat do 21 dnů a během odvolacího řízení může její provoz pokračovat.

"Pokud rozhodnutí nebude zrušeno, ocitne se až 40.000 licencovaných taxikářů bez práce a miliony Londýňanů nebudou mít k dispozici výhodnou a cenově dostupnou taxislužbu," stojí v petici, která požaduje, aby se starosta Londýna Sadiq Khan pokusil rozhodnutí zvrátit.

Starosta nicméně rozhodnutí TfL zatím podporuje. "Nebylo by správné, aby úřad TfL nadále poskytoval společnosti Uber licenci, pokud by to ohrozilo bezpečnost Londýňanů," řekl.

Uber v Londýně dlouhodobě čelí útokům ze strany tradičních taxikářů, podle kterých nedodržuje bezpečnostní pravidla a ohrožuje jejich živobytí. Firma je rovněž terčem kritiky ze strany odborů a zákonodárců.

Uber svou službu poskytuje v mnoha zemích světa a mnohde se dostal do sporu s místními samosprávami. Za nekalou konkurenci ho považují i taxikáři v České republice.