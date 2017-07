Minsk - Ondřej Polívka a Martin Bilko vyhráli na mistrovství Evropy v Minsku štafetový závod. Česká dvojice v běloruské metropoli obhajovala stříbro z loňského šampionátu v Sofii a v konkurenci dvanácti týmů zvítězila o tři body před Francouzi, o další bod zpět skončili Němci.

"Co k tomu říct? Úplně supr, to je takový zážitek, který se hrozně špatně popisuje. To se musí zažít," radoval se Polívka na svazovém webu.

Spolu s Bilkem byli v Minsku nejlepšími šermíři a nenašli ani jednoho přemožitele, ve všech ostatních disciplínách obsadili páté místo. Průběžné vedení po šermu udrželi v parkuru a pak i v závěrečné kombinaci běhu a střelby z laserové pistole.

"Na šermu skvělej výkon od obou. Z jedenácti zápasů neprohráli vůbec s nikým. Dali šest vítězství, pět remíz a žádnou porážku, což asi nepamatuju," vyjádřil se uznale reprezentační trenér Jakub Kučera. Polívku vedle šermu potěšil i výkon v parkuru. "V posledních závodech jsem si pokaždé nějak nesedl s koněm a dneska jsem měl úplně suprovej pocit. Užil jsem si to," konstatoval.

Bilkovi zase sedla kombinovaná disciplína, do níž Češi vyrazili s třísekundovým náskokem na obhájce titulu Rusy, kteří ale propadli střelecky. "Nakonec to zas tak infarktové nebylo, protože Martin hned na prvním úseku předvedl asi nejlepší kombinovanou část v životě," uvedl Kučera. "Šel jsem do toho s tím, že běžecky jsem připravený dobře, jen ze střelby jsem měl obavy. Ale jelikož jsem první položku střelil na pět a druhou na šest ran, tak se to spojilo a mohl jsem běžet, co to dá," vyprávěl Bilko.

Devětadvacetiletý Polívka přidal evropský štafetový titul k tomu světovému z roku 2009, kdy triumfoval s pozdějším olympijským vítězem Davidem Svobodou. Ve stejném roce se stal i individuálním mistrem Evropy, dva roky předtím vyhrál juniorský světový šampionát. "Na nějaký takový úspěch jsem zase dost dlouho čekal, takže o to víc si toho považuju," řekl Polívka.

O pět let mladší Bilko slaví první velký titul. "Jsem šťastnej, poprvé v životě mám zlato z takhle velké akce. A stát tam a poslouchat hymnu, to je nepopsatelný," radoval se Bilko, který už v jiné disciplíně v Minsku startovat nebude.

Ve čtvrtek je na programu první individuální závod, do semifinále žen zasáhne Natálie Dianová.

Muži - štafeta:

1. Polívka, Bilko (ČR) 1485, 2. Henrard, Casse (Fr.) 1482, 3. P. Dogue, M. Dogue (Něm.) 1481.