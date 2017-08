Mariánské Lázně - Ještě dvě knihy by chtěl napsat Vladimír Páral, který se ve čtvrtek 10. srpna dožívá 85 let. V jedné chce popsat svůj život, druhá má být návodem, jak dosáhnout štěstí. Páral to řekl ČTK. Kdy by se tyto knihy mohly dostat na pulty knihkupectví, ale zatím nechce odhadovat.

"Připravuji delší dobu dvě knihy, jako poslední slovo nebo labutí píseň. Jednak to bude rozsáhlá kniha Z mého života, to je jen pracovní titul, jinak to napsal Bedřich Smetana. To bude takové více méně to, co jsem zažil, viděl, zkusil a tak dále. To už připravuji delší dobu. Problém je v tom, že tam budou vystupovat žijící osoby, včetně politických a dalších celebrit, kterých znám osobně velké množství. A jejich hodnocení a vystupování se za ta léta hodně změnilo. V případě žijících osob je vždycky riziko nějakých právních problémů, takže to je na dlouhé lokte," řekl Páral ČTK.

Druhá kniha by měla být naopak krátká. "Jako návod ke štěstí. Vycházelo by to z jógy a zenu, které pěstuju asi 45 let, takže bych o tom mohl už něco vědět. Měl by to být takový praktický návod, jak být šťastný. To by byla krátká kniha, tak 60 stránek. To bych napsal za týden, ale musí to být dokonalé, musí to být klenot, diamant," říká Páral.

Sám tvrdí, že štěstí je možné dosáhnout snadno. "To se dá dělat řadou způsobů, ale skutečné ryzí štěstí, čisté a nepodmíněné, se dá dosáhnou celkem spolehlivě. Je to metoda vyzkoušená tisíce let. Je to jóga, je to zen nebo další odvětví tohoto učení," naznačuje Páral.

Právě józe prý vděčí Páral za svěžest a dobrou kondici i ve svých letech. "Radost si prostě navodíte. Nemusíte čekat, až vyhrajete milion," řekl Páral, který v současnosti žije střídavě v Praze a Mariánských Lázních. "Jednak je to krásné město architektonicky. Je postaveno jako park, kolem něhož jsou domy. To není jinde na světě. Srdcem města je park. A pak ta příroda kolem," popsal jedinečnost Mariánských Lázní Páral.

Páral začal psát v 60. letech minulého století a hned svými prvními knihami se ukázal jako výrazný a osobitý autor. V pozdějších prózách se stále více věnoval vztahům mužů a žen, které se jako červená nit linou celou jeho tvorbou. Zatím poslední Páralovou publikací byla Kniha o biči, vydaná v roce 2014 po téměř dvacetileté pauze.

I ve svém věku Páral sleduje aktuální společenské a politické dění, i když, jak říká, stejně jako každý obyčejný člověk. Ačkoli se doba na jednu stranu zrychluje, podle Párala jsou některé procesy, například sněmovní, naopak příliš pomalé a vleklé.

Sleduje a baví se i na sociálních sítích. "Bohužel kromě vtipných a duchaplných příspěvků jsou tam i naprosté nechutnosti a idiotismy. Ale beru to, jak to je. Je slunce a je tma...," komentoval to Páral. Fenomén sociálních sítí a komunikace přes internet má ale podle něj i dopad na mezilidské vztahy, kterým se ve své tvorbě věnoval.

"Mě vždycky zajímal mužsko - ženský vztah. O tom hodně vím. Já jsem třeba založil Seznamovací kolonádu v Mariánských Lázních. Poprvé přišlo asi 2000 lidí, kteří se chtěli seznámit. Já jsem udělal takový krátký program. Jenomže když jsem domluvil, tak oni stáli a nebyli schopni se seznamovat. Místo aby chodili a usmívali se, jako to bylo kdysi, tak už jsou zvyklí si sednout k počítači a mačkat tlačítka. Mladí lidé ztrácí schopnost získat dívku, získat známost. To znamená určitý prvek dobývání, určitý prvek soutěžení. Každý pták se umí natřásat před samičkou. A mnoho mladých lidí umí dnes akorát zmáčknout tlačítko," dodal Páral.