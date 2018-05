Pět veslařů, mezi nimiž je i olympijský medailista Václav Chalupa, se 4. května vydalo z Českých Budějovic na plavbu po Vltavě do Prahy. Chtějí tím připomenout historii vorařství a zároveň 625. výročí úmrtí Jana Nepomuckého. Průměrně za den naveslují 50 kilometrů. Do Prahy dorazí v pondělí 7. května, kdy by měli kolem 16:00 proplout pod čtvrtým obloukem Karlova mostu, tedy pod místem, odkud byl Jan Nepomucký svržen do Vltavy. Na snímku jsou veslaři před plavební komorou v Hluboké nad Vltavou.

České Budějovice - Pět veslařů, mezi nimiž je olympijský medailista Václav Chalupa, se dnes v Českých Budějovicích vydali na plavbu po Vltavě do Prahy. Chtějí tím připomenout historii vorařství a zároveň 625. výročí úmrtí Jana Nepomuckého. Průměrně za den naveslují 50 kilometrů. Do Prahy dorazí v pondělí, kdy by měli kolem 16:00 proplout pod čtvrtým obloukem Karlova mostu, tedy pod místem, odkud byl Jan Nepomucký svržen do Vltavy.

"Jsme zvědaví, co nás čeká. Hlavně, aby nám přálo počasí a vydržely síly, přece jenom už někteří z nás nejsou úplně nejmladší," řekl ČTK jeden z členů výpravy Radek Šťovíček, jenž během čtyřdenní plavby oslaví 54. narozeniny.

Podle něj nejtěžší úsek čeká veslaře hned první den. Z Českých Budějovic se chtějí dostat do Podolska na Písecku, což je vzdálenost více než 60 kilometrů. "V další dny už budou ty úseky kratší," uvedl Šťovíček. Dodal, že snadné nebude ani zdolání přehrad Orlík a Slapy.

Veslaři jedou na skifech určených pro plavbu na moři. Lodě jsou proto kratší, ale zároveň o něco pomalejší než závodní veslice. "Výhodou je, že jsou pro nás nepřevrhnutelné. Jsou stavěné do extrémních podmínek, a proto budou na Vltavě maximálně bezpečné v jakémkoliv počasí. Navíc jsou stabilní, takže si na nich i odpočineme," uvedl Chalupa.

Účastníci plavby se na akci připravovali několik týdnů na lipenské přehradě. Podle Šťovíčka historie vorařství a Jan Nepomucký byly logickou volbou pro motto tohoto dobrodružství. "Jan Nepomucký je patronem mostů a všech řemesel, jež mají co do činění s vodou. A to jak například nás veslařů, ale i plavců, vorařů nebo lodníků," uvedl Šťovíček.