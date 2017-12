Praha - Pět parlamentních stran čekají v první polovině příštího roku sjezdy, které budou rozhodovat o jejich vedení a dalším směřování. Zatímco u Pirátů a ODS se změny neočekávají, ČSSD, KSČM a Zelení budou vyvozovat důsledky z neúspěšných voleb do Sněmovny. Premiér Andrej Babiš (ANO) už vyjádřil přesvědčení, že by především sjezd sociálních demokratů mohl změnit postoj této strany k vládnímu angažmá, pokud dojde na druhý pokus o sestavování vlády. Při prvním pokusu 10. ledna se očekává, že Babišův menšinový kabinet důvěru nezíská, podpořit ho odmítly všechny strany s výjimkou KSČM, která ještě zvažuje možnost tolerance.

Jako první se v novém roce sejdou Piráti, kteří svolali své celostátní fórum na první lednový víkend do Brna. Podle stanov strany končí nejpozději tři měsíce po volbách do Sněmovny funkční období celého vedení a pětičlenné republikové předsednictvo musí dát své funkce k dispozici. Předseda Pirátů Ivan Bartoš ale už oznámil, že bude chtít ve funkci pokračovat. Vzhledem k tomu, že svou stranu poprvé dovedl do Sněmovny, kde se s 22 poslanci stala třetí nejsilnější stranou, se očekává, že předsednictví obhájí.

Týden po Pirátech a tři dny po Babišově žádosti o důvěru vládě se v Ostravě sejde kongres ODS. Bude se na něm volit předsednictvo strany a funkci bude obhajovat Petr Fiala. I u něj se očekává, že ho delegáti ve funkci potvrdí, protože pod jeho vedením se občanští demokraté dokázali vzpamatovat z volebního debaklu v roce 2013 a letos se stali s 25 poslanci druhou nejsilnější sněmovní frakcí.

Další víkend se v České Třebové uskuteční mimořádný sjezd Zelených. Strana, která má zastoupení v Senátu, ve sněmovních volbách propadla a se ziskem 1,46 procenta nedosáhla ani na státní příspěvek. Už v den voleb rezignoval na svou funkci předseda Matěj Stropnický a Zelení by tak v lednu měli rozhodnout o novém vedení strany, ale i o svém dalším směřování.

V polovině února se bude v Hradci Králové konat mimořádný sjezd ČSSD, který vedení strany svolalo po volebním neúspěchu, kdy se z nejsilnější sněmovní frakce propadli na šesté místo s 15 poslanci. Už před volbami rezignoval na předsednickou funkci sociálních demokratů Bohuslav Sobotka a do sjezdu tak stranu vede statutární místopředseda Milan Chovanec. O tom, kdo sociální demokracii převezme, se zatím pouze spekuluje. Zájem o předsednickou funkci projevil hejtman Vysočiny a poslanec Jiří Běhounek, jeho kandidaturu ale komplikuje skutečnost, že zatím ani není členem strany.

Komunisté po volebním neúspěchu, kdy získali nejméně hlasů od roku 1989, svolali na duben mimořádný sjezd, o místě konání se zatím nerozhodlo. Předseda strany Vojtěch Filp krátce po volbách uvedl, že po 12 letech nebude pokračovat ve funkci, později ale dal najevo, že v případě zájmu regionů by toto své rozhodnutí ještě mohl přehodnotit. O nejvyšší funkci v KSČM se hodlá ucházet dosavadní místopředseda KSČM a Filipův oponent Josef Skála.

Premiér Babiš v předvánočním týdnu uvedl, že by sjezdy mohly změnit postoj jednotlivých stran ke spolupráci s ANO. Zmínil v této souvislosti především ČSSD. Piráti o občanští demokraté nicméně dali jasně najevo, že se ani po jednání jejich vrcholných orgánů odmítavý postoj k vládní spolupráci s Babišovým hnutím nezmění.

Menšinová vláda ANO požádá 10. ledna o důvěru, podle vyjádření sněmovních stran ji pravděpodobně nezíská. Prezident Miloš Zeman už slíbil, že v případě druhého pokusu pověří sestavením kabinetu opět Babiše. Na rozdíl od povolební situace ale tentokrát Zeman nechce spěchat se jmenováním vlády, Babiš by tak měl více času na vyjednávání s ostatními stranami. Babišovi by mohl připadnout i případný třetí pokus o vytvoření kabinetu, protože předsedou Sněmovny, který v takovém případě vybírá premiéra, je Radek Vondráček z hnutí ANO.