Londýn - Turnajová trojka Karolína Plíšková prolétla jistě prvním kolem Wimbledonu. Favorizovaná česká tenistka porazila Rusku Jevgeniji Rodinovou 6:1 a 6:4. Ve druhém kole je i Tomáš Berdych, který si poradil s Jérémym Chardym z Francie 6:3, 3:6, 7:6 a 6:4.

Při premiéře ve Wimbledonu uspěl Adam Pavlásek, který zdolal Ernesta Escobeda z USA 6:7, 6:1, 6:3 a 6:1. Denisa Allertová přehrála Japonku Risu Ozakiovou 7:6, 2:6, 6:3 a i při třetím startu na trávě v All England Clubu zvládla první kolo. Úspěšný den Čechů završila Lucie Šafářová výhrou nad Francouzkou Oceane Dodinovou 6:2, 6:2.

Vítězka generálky na Wimbledon v Eastbourne Plíšková odvrátila v úvodní hře brejkbol a poté světovou osmdesátku v prvním setu doslova zničila smrští agresivních úderů. Nastřílela 23 vítězných míčů, 13 z forhendu, a udělala jen pět chyb.

Ve druhém setu si Plíšková prohrála ve druhé hře servis, ale bylo to jediné klopýtnutí v jinak jasném utkání. Zápas ukončila po hodině a 17 minutách. Na kontě dohromady měla 35 nechytatelných úderů, z toho devět es.

"První kola nejsou nikdy snadná, ale zatím to je na trávě dobré. Mám jeden titul a začala jsem tady dobře, ale pořád se můžu zlepšovat," řekla Plíšková cestou z dvorce číslo jedna. "Moje hraje tady může být nebezpečná," doplnila.

Svěřenkyně Davida Kotyzy prošla v Londýně již popáté v řadě do 2. kola, ale dál se zatím nikdy neprobojovala. Změnit se to pokusí ve čtvrtek, kdy bude hrát proti Slovence Magdaléně Rybárikové, s kterou se dosud nestřetla. "Párkrát jsme spolu trénovaly. Musím být ve střehu, určitě to nebude snadné," řekla Plíšková.

Má blízko k tenisovému trůnu, na který se může dostat i bez ohledu na vlastní výkon ve Wimbledonu. Pokud současná jednička Němka Angelique Kerberová vypadne před finále a Rumunka Simona Halepová před semifinále, bude Plíšková první.

Berdych, který v All England obhajuje loňské semifinále, narazí ve druhém kole na Ryana Harrisona. S americkým hráčem se letos potkal ve stejné fázi Australian Open a v Melbourne zvítězil ve třech setech. Loňský duel v Montrealu vyhrál český tenista 2:1.

Pavlásek mohl duel s Escobedem (72. v žebříčku ATP) zvládnout bez ztráty setu, ale v tie-breaku úvodní sady nevyužil čtyři setboly. "Byla to velká škoda. Udělal jsem dvě nevynucené chyby po jeho druhém podání, což je na trávě strašná chyba. Byl jsem hodně naštvaný, trošku jsem si zanadával," řekl dvaadvacetiletý tenista.

Od té doby ale na kurtu i za podpory diváků dominoval. "Přehodil jsem si v hlavě myšlenky, že to takhle dál nepůjde. Hned jsem ho v prvním gamu druhého setu brejknul a zbytek zápasu už jsem držel," uvedl. Pomohl si dobrým podáním, dal 14 es, povolil soupeři už jen pět her a po dvou hodinách a pěti minutách slavil postup.

Pro Pavláska to byla při třetí grandslamové účasti druhá výhra. Druhé kolo hrál i loni v Paříži, zatímco letos v Austrálii vypadl v prvním.

Jeho příštím soupeřem bude trojnásobný wimbledonský šampion a druhý nasazený Novak Djokovič ze Srbska. "To je sen zahrát si na velkém kurtu v Londýně s takovým hráčem, s jedním z čtveřice Djokovič, Murray, Federer a Nadal. Mohlo to být o kolo později, ale půjdu si to užít," řekl Pavlásek.

Po zdravotních problémech se snaží dostat znovu do hry Allertová, která kvůli zánětu močových cest vynechala French Open. Ve Wimbledonu postoupila i potřetí v kariéře do 2. kola. "Jsem ráda, že jsem zpátky a mohla jsem hrát hlavní soutěž, protože o to mi šlo poslední měsíce. Obhájila jsem body z loňska, jsem spokojená a doufám, že nekončím," řekla Allertová, kterou nyní čeká Chorvatka Petra Martičová.

Sedminásobný šampion Roger Federer i Novak Djokovič strávili v prvním kole na kurtu jen tři čtvrtě hodiny. Švýcarské hvězdě skrečoval úvodní zápas londýnského grandslamu Ukrajinec Alexandr Dolgopolov, srbskému hráči zase kvůli zranění vzdal Slovák Martin Kližan.

Federer vyhrál první sadu 6:3 a ve druhé vedl 3:0, když Dolgopolov kvůli potížím s kotníkem zápas ukončil. Pátý hráč světa si tak za 44 minut připsal rekordní 85. vítězství ve Wimbledonu, druhý Američan Jimmy Connors má o jedno méně. Federer navíc startuje na 70. grandslamu v kariéře, čímž vyrovnal maximum Francouze Fabrice Santora.

Ani trojnásobný vítěz Djokovič se na postup do druhého kola příliš nenadřel. Druhý hráč světa strávil na kurtu jen 43 minut, protože Kližan zápas za stavu 3:6 a 0:2 kvůli zranění skrečoval.

Pro Djokoviče šlo o 234. vítězství na grandslamu v kariéře a v historickém žebříčku odskočil Connorsovi a osamostatnil se na druhém místě. Pořadí vede s velkým náskokem Švýcar Roger Federer, který má na kontě 315 výher na turnajích velké čtyřky.

Federer po zápase litoval fanoušky na centrálním dvorci, protože před jeho předčasně ukončeným zápasem tam viděli Djokovičovo zkrácené vystoupení. "Když jsem odcházel, viděl jsem, že diváci byli zklamaní. Nemohli uvěřit, že se stejná situace opakovala dvakrát po sobě," uvedl.

V šatně proto žertoval s organizátory, že by si mohl jít na kurt zahrát s Djokovičem. "Přišel za mnou ředitel a říkal, abych šel za Novakem a odehráli set a půl," dodal. "Tak jsem za ním šel a řekl jsem mu, jestli si ještě nepůjdeme zahrát. Ale bylo jasné, že to nešlo. Diváků je mi líto, protože se přišlo na dobrý a pořádný tenis," přidal.

Ve druhém kole je také ženská jednička Němka Angelique Kerberová, která na úvod porazila Irinu Falconiovou z USA dvakrát 6:4. V dalším utkání narazí loňská finalistka na Kirsten Flipkensovou z Belgie.

V prvním kole skončila šestnáctá nasazená hráčka Anastasija Pavljučenkovová z Ruska, která podlehla 6:3, 6:7 a 7:9 Arině Rodionovové. Australská tenistka ruského původu dokázala odvrátit sedm mečbolů a do druhého kola na grandslamu prošla v 27 letech poprvé v kariéře.

Černou sérii ukončil díky vítězství 6:1, 6:1 a 6:2 nad Víctorem Estrellou z Dominikánské republiky Ernests Gulbis z Lotyšska. Bývalá světová desítka, které nyní patří v žebříčku až 589. pozice, si připsala první výhru od loňského Roland Garros.

Grandslamový turnaj Wimbledon v Londýně

(tráva, dotace 31,6 milionu liber):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Berdych (11-ČR) - Chardy (Fr.) 6:3, 3:6, 7:6 (7:4), 6:4, Pavlásek (ČR) - Escobedo (USA) 6:7 (7:9), 6:1, 6:3, 6:1, Djokovič (2-Srb.) - Kližan (SR) 6:3, 2:0 skreč, Raonic (6-Kan.) - Struff (Něm.) 7:6 (7:5), 6:2, 7:6 (7:4), Monfils (15-Fr.) - Brands (Něm.) 6:3, 7:5, 6:4, Ramos (25-Šp.) - Thompson (Austr.) 6:4, 6:4, 7:6 (7:4), M. Zverev (27-Něm.) - Tomic (Austr.) 6:4, 6:3, 6:4, Gulbis (Lot.) - Estrella Burgos (Dom. rep.) 6:1, 6:1, 6:2, Ferrer (Šp.) - Gasquet (22-Fr.) 6:3, 6:4, 5:7, 6:2, Del Potro (29-Arg.) - Kokkinakis (Austr.) 6:3, 3:6, 7:6 (7:2), 6:4, Darcis (Belg.) - Berankis (Lit.) 4:6, 6:3, 2:6, 6:4, 6:3, Edmund - Ward (oba Brit.) 4:6, 6:3, 6:2, 6:1, Južnyj (Rus.) - Mahut (Fr.) 6:2, 7:5, 6:4, Kukuškin (Kaz.) - Daniel (Jap.) 4:6, 6:4, 7:6 (7:4), 6:2, Albot (Mold.) - Bagnis (Arg.) 4:6, 6:4, 7:6 (11:9), 7:6 (7:3), Federer (3-Švýc.) - Dolgopolov (Ukr.) 6:3, 3:0 skreč, Simon (Fr.) - Jarry (Chile) 7:6 (7:4), 6:3, 6:3, Rubljov (Rus.) - Travaglia (It.) 6:7 (3:7), 6:3, 7:5, 1:6, 7:5, Thiem (8-Rak.) - Pospisil (Kan.) 6:4, 6:4, 6:3, A. Zverev (10-Něm.) - Donskoj (Rus.) 6:4, 7:6 (7:3), 6:3, Dimitrov (13-Bul.) - Schwartzman (Arg.) 7:6 (7:4), 6:2, 6:2, Sock (17-USA) - Garin (Chile) 6:3, 4:6, 7:6 (7:4), 6:3, Isner (23-USA) - Fritz (USA) 6:4, 7:6 (7:3), 6:3, Baghdatis (Kypr) - Ward (Brit.) 6:4, 6:4, 6:3, Sugita (Jap.) - Klein (Brit.) 7:6 (7:5), 6:3, 6:0, Lajovič (Srb.) - Tsitsipas (Řec.) 6:4, 6:4, 6:4, Ofner (Rak.) - Bellucci (Braz.) 6:2, 6:3, 6:2, Harrison (USA) - Čorič (Chorv.) 7:6 (7:4), 6:4, 7:6 (8:6), Donaldson (USA) - Tipsarevič (Srb.) 0:0 skreč, Tiafoe (USA) - Haase (Niz.) 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), 7:5, Mannarino (Fr.) - F. López (19-Šp.) 5:7, 6:1, 6:1, 4:3 skreč, Sela (Izr.) - Granollers (Šp.) 4:6, 6:3, 1:6, 6:2, 6:1.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Karolína Plíšková (3-ČR) - Rodinová (Rus.) 6:1, 6:4, Allertová (ČR) - Ozakiová (Jap.) 7:6 (7:5), 2:6, 6:3, Šafářová (32-ČR) - Dodinová (Fr.) 6:2, 6:2, Kerberová (1-Něm.) - Falconiová (USA) 6:4, 6:4, Rodionovová (Austr.) - Pavljučenkovová (16-Rus.) 3:6, 7:6 (8:6), 9:7, Flipkensová (Belg.) - Doiová (Jap.) 6:4, 6:3, Cirsteaová (Rum.) - Bertensová (23-Niz.) 7:6 (7:4), 7:5, Vandewegheová (24-USA) - Barthelová (Něm.) 7:5, 6:2, Mariaová (Něm.) - Potapovová (Rus.) 6:3, 2:2 skreč, Rybáriková (SR) - Niculescuová (Rum.) 6:4, 6:1, Matteková-Sandsová (USA) - Linetteová (Pol.) 1:6, 6:2, 6:3, Muguruzaová (14-Šp.) - Alexandrovová (Rus.) 6:2, 6:4, Lepchenková (USA) - Davisová (28-USA) 6:4, 7:5, Golubicová (Švýc.) - Čang Šuaj (30-Čína) 6:3, 6:7 (2:7), 6:1, Dijasová (Kaz.) - Chan Sin-jün (Čína) 6:3, 6:4, A. Radwaňská (9-Pol.) - Jankovičová (Srb.) 7:6 (7:3), 6:0, Martičová (Chorv.) - Gavrilovová (20-Austr.) 6:4, 2:6, 10:8, Hercogová (Slovin.) - Becková (Něm.) 6:2, 6:1, Wickmayerová (Belg.) - K. Bondarenková (Ukr.) 6:2, 7:5, McHaleová (USA) - Boulterová (Brit.) 3:6, 7:5, 6:3, Wozniacká (5-Dán.) - Babosová (Maď.) 6:4, 4:6, 6:1, Mladenovicová (12-Fr.) - Parmentierová (Fr.) 6:1, 6:3, Bacsinszká (19-Švýc.) - Puigová (Portor.) 6:1, 3:6, 6:0, Kasatkinová (29-Rus.) - Čeng Saj-saj (Čína) 6:2, 6:4, Rogersová - Boserupová (obě USA) 6:3, 4:6, 6:3, Riskeová - Stephensová (obě USA) 6:2, 7:5, Kontaveitová (Est.) - Arruabarrenaová (Šp.) 6:2, 6:4, Curenková (Ukr.) - Görgesová (Něm.) 6:7 (5:7), 7:6 (10:8), 6:4, Pironkovová (Bul.) - Erraniová (It.) 6:1, 6:4, Kuzněcovová (7-Rus.) - Džabúrová (Tun.) 6:3, 6:2, Makarovová (Rus.) - Van Uytvancková (Belg.) 6:3, 6:1, Kučová (SR) - Andreescuová (Kan.) 6:4, 6:3.