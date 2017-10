Singapur - Květa Peschkeová a Anna-Lena Grönefeldová se ve čtvrtfinále tenisového Turnaje mistryň utkají se světovými jedničkami Martinou Hingisovou a Chan Yung-jan. Andreu Hlaváčkovou a Timeu Babosovou na úvod čeká španělsko-slovinský pár María José Martínezová, Andreja Klepačová. Rozhodl o tom dnešní los v Singapuru. Čtvrtfinále se budou hrát ve čtvrtek a v pátek.

Peschkeová, která je ve dvaačtyřiceti letech druhou nejstarší účastnicí Turnaje mistryň v historii, narazí společně s Grönefeldovou na nejtěžší možné soupeřky. Švýcarka Hingisová a její tchajwanská partnerka Chan Yung-jan přijely do Singapuru se sérií osmnácti vítězných zápasů v zádech. Letos získaly devět titulů včetně triumfu na grandslamovém US Open a po zranění Američanky Bethanie Mattekové-Sandsové ve Wimbledonu, které se do té doby dařilo s Lucií Šafářovou, převzaly nadvládu nad ženskou čtyřhrou.

S čerstvým titulem z turnaje v Moskvě přijela na Turnaj mistryň další česká zástupkyně Hlaváčková, která se po třech předchozích startech s Lucií Hradeckou tentokrát probojovala na finále sezony s Maďarkou Babosovou. Ve čtvrtfinále se turnajové trojky utkají se sedmými nasazenými Martínezovou a Klepačovou, které před měsícem vyhrály turnaj v Tokiu. Pokud by Hlaváčková s Babosovou zvítězily, narazily by v semifinále na světové jedničky Hingisovou a Chan Yung-jan, nebo na Peschkeovou s Grönefeldovou.

Los čtyřhry:

Hingisová, Chan Yung-jan (1-Švýc./Tchaj-wan) - Peschkeová, Grönefeldová (6-ČR/Něm.),

Hlaváčková, Babosová (3-ČR/Maď.) - Martínezová, Klepačová (7-Šp./Slovin.),

Dellacquaová, Bartyová (4-Austr.) - Bertensová, Larssonová (8-Niz./Švéd.),

Vesninová, Makarovová (2-Rus.) - Dabrowská, Sü I-fan (5-Kan./Čína).