Trenér hokejové reprezentace hráčů do 20 let Filip Pešán vystoupil 8. ledna 2018 v Praze na tiskové konferenci po mistrovství světa v Buffalu. ČTK/Šulová Kateřina

Praha - Zřejmě až v následujících týdnech či měsících se rozhodne, zda trenér Filip Pešán povede hokejovou reprezentaci do 20 let i v příští sezoně. Čtyřicetiletý kouč, který současně vede i extraligový Liberec, v němž působí i jako sportovní manažer, převzal juniorský národní tým loni a na nedávném mistrovství světa jej dovedl po třinácti letech do semifinále. Nakonec Češi skončili čtvrtí.

"Není to jen otázka moje a svazu, ale i klubu. S vedením jsem ještě nemluvil, vrátili jsme se v neděli večer po měsíci. Proto říkám, že nevím. Nevím ani na jedné frontě. Svazové, své soukromé ani klubové," řekl Pešán na dnešní tiskové konferenci v Praze.

Žádný termín, do kdy se musí rozhodnout, stanovený nemá. "Zaprvé musí přijít nabídka ze svazu, musí přijít souhlas majitele Bílých Tygrů, musí přijít souhlas doma od manželky. Já jsem až na čtvrtém místě. Osobně musím říct, že myšlenky na další rok mi ještě v hlavě neběží," doplnil s úsměvem.

Že by ale současně působil v klubu i u reprezentace, to si momentálně moc představit nedovede. "V této chvíli ne, protože jsem po měsíci opravdu vyčerpaný. Není to lehká situace řídit dva takové projekty najednou. Uvidíme po pár měsících odpočinku, možná změním názor. Teď to nejsem schopen říct," uvedl Pešán, který loni s hokejovým svazem podepsal roční smlouvu.

Reprezentace skončila na MS v Buffalu čtvrtá, poté co po postupu do semifinále zakončila turnaj debakly s Kanadou a USA. Pešán dnes zopakoval, že nevydařený závěr mu trochu zkazil dojem z akce. "Máme ale za sebou fantastické mistrovství. Kdyby mi někdo před turnajem řekl, že budeme ještě poslední den hrát o medaile, bral bych to všema deseti," řekl Pešán, který v minulosti působil u reprezentace do 19 let.

Pešán věří, že český tým může uspět i na dalším šampionátu na přelomu let 2018/19. Teoreticky se na něm může představit jedenáct hráčů z letošního kádru. "Nesouhlasím s názorem, který jsem nedávno četl, že nás teď čekají hubené roky. Že tohle je nejlepší tým, který se na dlouho sešel. Myslím si, že tým na příští rok bude ještě lepší. Budu klukům přát, aby se dostali do NHL. Pokud ale budou k dispozici, může být tým hodně silný," poukázal Pešán na to, že například Martin Nečas nebo Filip Chytil mají šanci prosadit se stabilně do nejlepší soutěže na světě.

K výraznějšímu úspěchu je podle něj potřeba zlepšit individuální schopnosti hráčů a zvýšit jejich sebevědomí. "Oproti týmům z Top 4 nám chybí dovednost. Naši hráči nejsou tak dovednostně vybaveni jako špičkoví hráči z těchto zemí. Švédové, Kanaďané nebo Američané si navíc vybírají z velkého počtu hráčů. My jsme v tom trošku omezeni," řekl Pešán. Dalším důvodem českého odstupu je podle něj fakt, že mladí hokejisté nehrají důležité role v extraligových klubech.

"Například Pettersson vedl kanadské bodování švédské ligy. Pak mají sebevědomí, které nám v těžkých zápasech chybí," podotkl Pešán a poukázal na to, že například Filipu Zadinovi nebo Kristianu Reichlovi výrazně pomohl letní odchod do zámořských juniorských soutěží. "Dostali tam prostor na ledě, důležitou roli a přišli s extrémním sebevědomím. Udělali velký pokrok a momentálně jsou to hotoví hráči," uvedl Pešán.