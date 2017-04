Semifinále play off hokejové extraligy - 6. zápas: Piráti Chomutov - Bílí Tygři Liberec, 9. dubna v Chomutově. Liberečtí hráči se radují z vítězství a postupu do finále extraligy.

Chomutov - Hokejisté Liberce čekali do loňska marně na účast ve finále. Nyní si ho zahrají podruhé za sebou. Přestože o něj museli bojovat výrazně urputněji než před rokem. Zatímco při jízdě za historicky prvním titulem ztratili až ve finále, kdy se Spartou dvakrát prohráli, tentokrát potřebovali šest zápasů na potvrzení svých kvalit již ve čtvrtfinále s Plzní i v semifinále s Chomutovem. Pro kouče úřadujících šampionů Filipa Pešána je však takto vydřený postup o to sladší.

"Jednoznačně to jsou pro trenéra letos větší nervy. Loni jsme tady v Chomutově vyhráli čtvrtý čtvrtfinálový zápas 7:2, letos jsme se tahali ve čtvrtfinále s Plzní i teď v semifinále s Piráty. O to sladší ale teď možná bude pocit, že to finále znovu hrajeme," řekl novinářům Pešán.

Nemyslí tím však, že by si letošního postupu vážil více. "To nelze takhle říci. I proto, že loni jsem to ani pořádně nevnímal, že jdeme do finále, tam jsem si to užíval. Obhajoba je jednoznačně těžší, šli jsme i jinou cestou než jednoznačným přehráváním soupeřů. A ten postup byl těžší, to ano," přitakal Pešán.

"Myslím, že to jsou dvě úplně rozdílné sezony. A já osobně nabyl zase jinou zkušenost. Postupu do finále každopádně pomohli týmoví lídři, kteří se nezměnili. A klobouk dolů před nimi. Máme za sebou už dvě těžké série a jsem hrozně pyšný na kluky, kteří to odmakali nejen dnes, ale v celé sérii. Myslím si, že jdeme zaslouženě do finále. A jsem hrozně rád, že si to teď mohou kluci v šatně užít," doplnil Pešán.

Při hledání zlomových momentů série vyzdvihl dva. "Myslím, že náš druhý domácí vyhraný zápas, kdy jsme vyhráli v prodloužení. A také ten dnešní; vedli jsme dlouhou dobu 1:0 a jsem rád, že jsme z naší hry nepolevili, i když měl Chomutov místy velký tlak. Věřili jsme tomu, proto jdeme dál," konstatoval Pešán.

Liberci dnes evidentně pomohl rychlý úvodní gól, jímž sebral Pirátům elán a vítr z plachet. "Byl nesmírně důležitý. A ještě důležitější pak možná ten druhý a třetí, protože dobře vím, že Piráti rozhodně nevzdávají výsledek 0:1 nebo 0:2. Pro nás bylo chvilkami možná o něco horší, že jsme vedli 1:0, než kdyby se hrálo bez branek, protože Piráti se do nás tlačili. Jsem však rád, že jsme vždy odpověděli," pochvaloval si Pešán.

Od stavu 2:2 na zápasy se zaskvěl výtečnými výkony v brance talentovaný Roman Will, jenž skvěle zaskočil za ostříleného Jána Lašáka, jehož střídal v průběhu čtvrtého utkání. Při dalších dvou startech inkasoval jediný gól. "Věděl jsem, že to zvládne. Totálně věřím oběma gólmanům. Pro mě je spíš příjemnou starostí vybírat, koho dát do brány," pousmál se Pešán.

Liberec postrčila dál také výrazně zlepšená disciplína. Právě na tuto stránku hry devětatřicetiletý kouč upozorňoval, ale větší bouřka nebyla podle jeho slov potřeba. "Kluci jsou inteligentní a vědí, že cesta, kterou jsme šli předtím, nebyla ideální, když jsme byli vylučovaní za technické fauly, nedovolenou hru vysokou holí a podobně. To jsou věci, které nás dál neposunou," poznamenal Pešán.

Jméno finálového soupeře je jasné - Liberec vyzve dalšího z hlavních předsezonních aspirantů na titul Kometu Brno. "Teď si užívám chvilinku slávy našeho týmu poté, co jsme postoupili, takže jsem zatím velmi dalek toho, abych rozebíral našeho finálového soupeře," odmítl prozatím Pešán analyzovat, co jeho mužstvo čeká v boji o zlato.