Praha - Hokejová reprezentace do 20 let chce na juniorském mistrovství světa v Buffalu ukončit dlouhé čekání na medaili, kterou Češi získali naposledy v roce 2005. Trenér Filip Pešán tuší, že nebude jednoduché už jen postoupit ze skupiny do čtvrtfinále. Věří však, že jeho svěřenci úkol zvládnou a zabojují o zisk cenného kovu.

"Je to trošku schizofrenní situace. Vím, že nebude lehké postoupit ze skupiny, ale zároveň strašně toužím po tom udělat výsledek a medaili. Když se nám potká forma s týmovou chemií, tak jsem přesvědčený, že můžeme mít vnitřní sílu takovou, která nás může k medaili dovést," řekl Pešán na dnešní tiskové konferenci v Praze.

Evropská část juniorské reprezentace se sejde v úterý v Břeclavi a o den později odletí z Vídně do USA, kde se k týmu přidají hráči působící v zámořských juniorských soutěžích.

V současném kádru je 27 hráčů. Z původní širší nominace již vypadl zraněný útočník Ondřej Machala, jehož místo zaujme Jáchym Kondelík startující momentálně s devatenáctou v Kanadě na turnaji World Junior A Challenge.

"Z devatenáctky se mohou připojit i další hráči. Zřejmě ale jen v případě, že by se někdo zranil nebo na turnaji někdo zazářil. Ve dvacítce máme momentálně pět pětek a nepřepokládám, že by k velkým změnám došlo. Chceme dát šanci hráčům, které jsme si vybrali," uvedl Pešán. Momentálně počítá s tím, že brankářskou trojkou bude Milan Klouček. I on stejně jako Kondelík absolvuje turnaj v Truru.

Klíčovými postavami českého týmu by měli být útočníci Martin Nečas a Filip Chytil, kteří v této sezoně okusili slavnou NHL. Nečas se vrátil do Brna a Chytil působí na farmě New York Rangers v Hartfordu. Zámořský klub jej na juniorské MS bez problémů uvolnil.

"Filip je ústřední postavou farmy v Hartfordu, ale vedení Rangers jasně projevilo zájem, aby na mistrovství světa startoval. Chtějí po mladých hráčích, aby se naučili na takzvané velké scéně, což mistrovství dvacítek je, táhnout tým," řekl Pešán. Chytil sice posledních několik zápasů v AHL po zákroku na hlavu nehrál, je prý už ale fit. "Už trénuje a na sto procent by měl být na turnaj připravený. Připojí se k nám podle plánu 13. prosince," dodal kouč, jehož čeká na MS premiéra.

Světový šampionát hráčů do 20 let se v Buffalu uskuteční od 26. prosince do 5. ledna a Češi se ve skupině B postupně utkají s Ruskem, Švédskem, Běloruskem a Švýcarskem. Před turnajem je čekají přípravné zápasy s Kanadou a Finskem, po kterých Pešán s asistenty Rostislavem Vlachem a Miroslavem Přerostem určí konečnou nominaci.

Širší nominace na přípravný kemp před MS juniorů:

Brankáři: Josef Kořenář (Benátky nad Jizerou), Jakub Škarek (Jihlava),

obránci: Lukáš Doudera (Litvínov), Jakub Galvas (Olomouc), Filip Haman (Frýdek-Místek), František Hrdinka (Mladá Boleslav), David Kvasnička (Plzeň), Vojtěch Budík (Prince Albert/WHL), Libor Hájek (Saskatoon/WHL), Filip Král (Spokane/WHL), Radim Šalda (Saint John/QMJHL), Ondřej Vála (Kamloops/WHL),

útočníci: Filip Helt (Litoměřice), Kryštof Hrabík (Liberec), Martin Kaut (Pardubice), Petr Kodýtek (Plzeň), Daniel Kurovský (Vítkovice), Jakub Lauko (Chomutov), Martin Nečas (Kometa Brno), Radovan Pavlík (Hradec Králové), Filip Chytil (Hartford/AHL), Albert Michnáč (Mississauga/OHL), Kristian Reichel (Red Deer/WHL), Ostap Safin (Saint John/QMJHL), Filip Zadina (Halifax/ QMJHL), Marek Zachar (Sherbrooke/QMJHL), Jáchym Kondelík (Muskegon/USHL).