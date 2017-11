Wellington/San Pedro Sula - V mezikontinentální baráži o účast na fotbalovém mistrovství světa mají po prvních zápasech papírově blíže k postupu Peru a Austrálie. Oba týmy v pátek uhrály bezbrankovou remízu na hřištích soupeřů, jihoamerický celek na Novém Zélandu a Australané v Hondurasu. Odvety se odehrají ve středu 15. listopadu, zápas v peruánské metropoli Limě je na programu v noci na čtvrtek SEČ a po něm bude pole účastníků finálového turnaje v Rusku 2018 kompletní.

Australané mají na dosah čtvrtou účast na MS za sebou. Výchozí pozici mohli mít ještě lepší, ale útočník Tomi Juric zahodil v prvním poločase stoprocentní šanci a ani po změně stran jeho hlavička neskončila gólem. Hosté se také už ve 22 minutě dožadovali penalty, ale rozhodčí ji po konzultaci s pomezním nenařídil.

"Myslím, že jsme naší hrou umlčeli domácí fanoušky. Hráli jsme dost dobře na to, abychom jeden dva góly dali. Jako trenér musím být spokojený. Když takhle budeme hrát i doma, ty góly dáme," řekl kouč Australanů Ange Postecoglou.

Utkání v San Pedro Sula se hrálo za přísných bezpečnostních opatření vzhledem k tomu, že druhé největší honduraské město má především v důsledku drogové kriminality pověst města s největší mírou násilí na světě. Stadion Olimpico Metropolitano střežilo 1200 policistů a vojáků, dějiště bylo obehnáno ostnatým drátem a v akci byly drony s kamerami.

Peruánští fotbalisté hráli na MS naposledy v roce 1982 a mají dobré postupové vyhlídky, přestože z pozice favorita a desátého týmu žebříčku FIFA nedokázali na hřišti oceánských šampionů skórovat. Jihoameričané hráli bez kapitána Paola Guerrera, který je v trestu kvůli dopingu, a ve Wellingtonu proti soupeři z druhé stovky pořadí FIFA (122.) nezužitkovali velkou územní převahu. Šanci měli i domácí, ale brankář Pedro Gallese v 72. minutě zneškodnil přímý kop Chrise Wooda.

"Pokud si někdo zasloužil vyhrát, bylo to Peru. Můj tým hrál dobře, ale soupeř byl velmi organizovaný, takže ten výsledek není nejhorší," řekl argentinský kouč peruánské reprezentace Ricardo Gareca. "Doma to nebude lehký zápas. Pořád to bude boj, ale budeme mít za zády fanoušky a celý národ," dodal.

Interkontinentální baráž kvalifikace MS - úvodní utkání:

Wellington: Nový Zéland - Peru 0:0.

San Pedro Sula: Honduras - Austrálie 0:0.

Odvety se budou hrát 15. listopadu.