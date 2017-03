Poniklá (Semilsko) - Výroba ozdob z foukaných skleněných perlí z Poniklé na Semilsku usiluje o zápis na seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva (UNESCO). Nominaci už zpracovalo Muzeum Českého ráje v Turnově, řekla dnes ČTK krajská radní pro kulturu Květa Vinklátová (Starostové pro Liberecký kraj). Česká republika má zatím v seznamu pět zápisů - slovácký verbuňk, masopustní obchůzky a masky na Hlinecku, sokolnictví, jízdy králů na jihovýchodě České republiky a naposledy loutkářství zapsané v loňském roce.

Výroba vánočních ozdob ze skleněných foukaných perliček v Poniklé už je na národním seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury. Ručně vyráběné ozdoby z foukaných perlí se v Krkonoších začaly vyrábět před více než 100 lety. Perličky se foukaly, stříbřily, řezaly, navlékaly na drátky a formovaly do tvarů téměř v každé ponikelské rodině. "Do práce byli zapojeni všichni, od dětí až po dědečky," řekla Vinklátová. Dnes už ale foukané perličky vyrábí jen firma Rautis, která navazuje na společnost založenou v roce 1902 Stanislavem Hornou. Zaměstnává 25 lidí.

Na přípravě nominace muzeum s majiteli Rautisu úzce spolupracovalo. "Zatím moc nevíme, co nás, pokud to vyjde, čeká," řekl dnes ČTK předseda představenstva Marek Kulhavý. Zápis na seznam UNESCO by podle něj mohl zvýšit zájem turistů o sklárnu. "Otázkou je, do jaké míry budeme schopni to pojmout," poznamenal. Už dnes je malý podnik, co do návštěvnosti téměř na hranici svých možností. Loni výrobou prošlo 11.600 návštěvníků. Zápis na seznam UNESCO je ale podle Kulhavého prestižní záležitostí a věří, že by to mohlo pomoci nejen zvýšit zájem o výrobky firmy, ale i zviditelnit Poniklou.

Sklárna Rautis v Poniklé dnes nabízí kolem 19.000 vzorů skleněných perličkových ozdob, některé pocházejí z počátku minulého století. Jde o výrobu s vysokým podílem ruční práce. Každá ozdoba se dělá zvlášť. K výrobě patří foukání perlí z dutých trubiček, stříbření roztokem olova a zinku, řezání na jednotlivé perličky a montování ozdoby. Návštěvníci sklárny mají možnost si ozdoby nejen koupit, ale v tamní tvůrčí dílně si je i zkusit vyrobit. Firma nabízí i takzvané hobbysety.

Leona Vacková kš