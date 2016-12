Praha - Starobní důchody se od ledna zvýší, a to v průměru o 309 korun. Porostou také invalidní a pozůstalostní penze. Zvednou se i příplatky k penzi pro odbojáře, vězně komunistického režimu a pozůstalé po nich.

Starobní důchod pobíralo na konci září 2,39 milionu lidí. Česká správa sociálního zabezpečení vyplácela také 427.400 invalidních a 64.000 pozůstalostních penzí. Celkem to bylo 2,88 milionu důchodů.

Průměrný starobní důchod činil na konci září 11.441 korun. V průměru se zvýší o 309 korun. Pevná část penze, která je pro všechny stejná, se zvedne o 110 korun na 2550 korun. Procentní výměra, v níž se odráží počet odpracovaných let a výše odvodů, se upravuje o 2,2 procenta. Stejně porostou i invalidní a pozůstalostní důchody. Příplatky k důchodu pro odbojáře, vězně komunistického režimu a pozůstalé po nich se zvednou také o 2,2 procenta.

Důchody se zvyšují pravidelně vždy k 1. lednu. Zvedají se o třetinu růstu reálných mezd a o růst životních nákladů. Vláda letos prosadila, že může nařídit vyšší přidání, pokud by si senioři a seniorky podle zákonných ukazatelů měli polepšit jen o pár desetikorun. Celkem kabinet může přidat až o 2,7 procenta. Této možnosti rovnou využil. Vlády měly možnost přidávat víc, než nařizuje zákon, už v minulosti. Zákonodárci tuto možnost pak ale před lety zrušili. Zdůvodňovali to třeba tím, že by vláda neměla mít možnost před volbami přidávat víc.

Důchodová komise, v níž zasedají zástupci sněmovních stran a odborníci, doporučila před nedávnem valorizaci změnit. Navrhovala, aby penze rostly výrazněji než dosud. Zvedat by se měly o polovinu růstu mezd místo nynější třetiny a o růst životních nákladů důchodců místo růstu nákladů všech domácností. Tento záměr by měla v brzké době projednat koalice. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) uvedl, že pokud se vládní strany na novém modelu shodnou, mohl by se dostat do projednávané důchodové novely a schválit ještě do voleb.

Podle důchodové komise je nyní na hranici chudoby zhruba sedm procent českých důchodců a důchodkyň. Pokud by se způsob valorizace nezměnil a nepřidávalo se výrazněji, kolem roku 2030 by chudoba hrozila už pětině českých seniorů a seniorek.