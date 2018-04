Praha - Investiční skupině Penta Investments loni klesl konsolidovaný čistý zisk o šest procent na 236 milionů eur, což je v přepočtu 6,2 miliardy korun. Loňský výdělek byl pro společnost druhý nejvyšší. Tržby stouply o pětinu na 178 miliard korun. Firma dnes výsledky zveřejnila na tiskové konferenci a spolu s tím oznámila, že chce se svými lékárnami Dr. Max vstoupit na čínský trh. Do pěti až sedmi let chce také zvýšit počet nemocnic z nynějších 32 na zhruba stovku.

Zisk generovala zejména sázková společnost Fortuna, dále lékárenská síť Dr. Max, Prima banka a Privatbanka. Za výsledky stojí také developerské aktivity Penty Real Estate. Provozní zisk loni stoupl o 19 procent na rekordních 10,1 miliardy korun.

Miliardář Marek Dospiva, který je spolumajitelem Penty, dnes na tiskové konferenci uvedl, že Penta jedná v Číně s potenciálními společnostmi o jejich koupi. "Chceme jít formou organického růstu i formou akvizic od malých společností po velké řetězce," řekl. Firma se přitom chce zaměřit především na jižní provincie, zejména Šanghaj.

Podle dalšího ze spolumajitelů Jaroslava Haščáka je Čína druhý největší trh s léčivy s obratem 140 miliard dolarů (zhruba 2,8 bilionu korun) a 400.000 lékáren. "Je to ale běh na dlouhou trať, chceme tam mít nějaké první viditelné úspěchy za pět let," doplnil Haščák.

Dr.Max patří k nejvíce ziskovým firmám Penty. Loni síť lékáren vstoupila do Rumunska, Srbska a Itálie. Rozhodnutí o akvizici rumunské A&D Pharmy je dosud největší jednorázovou investicí Penty. "Akvizice se ukážou až v letošních číslech, ale je jisté, že expanze na zahraniční trhy je nejdůležitější součástí strategie růstu Penty. Neztrácíme investiční apetit, chystáme se jít i za hranice Evropy," uvedl Dospiva.

Do segmentu maloobchodu, kam patří i Dr. Max, skupina Penta loni investovala 6,8 miliardy korun. Celkové investice činily 14,3 miliardy korun. V Česku je Dr. Max největší lékárenskou sítí, její tržby loni stouply o osm procent na 16,1 miliardy korun.

Penta chce také do sedmi let rozšířit svoji nemocniční síť, která by pak měla ztrojnásobit tržby na miliardu eur (v přepočtu 25,3 miliardy korun). Nyní provozuje prostřednictvím společnosti Penta Hospitals 32 nemocnic a také 40 poliklinik v Česku, na Slovensku a v Polsku. Počty nemocnic chce navýšit v Česku a Polsku, ale chystá i vstup do dalších zemí. "Nechceme to dělat hned, protože ještě nejsme personálně připraveni," dodal Haščák. Na Slovensku, kde má 17 nemocnic, již dál firma růst nechce.

Do nemocnic a poliklinik Penta za posledních pět let investovala zhruba 3,8 miliardy korun. Byznys, který je podle firmy v současnosti ztrátový, generuje tržby v přepočtu okolo 8,8 miliardy korun. V Česku skupina provozuje pět nemocnic a letos se uchází o další tři. Patří mezi ně nemocnice v Rumburku, Litoměřicích a Roudnici nad Labem. Podle Haščáka v Česku roste skupina pomalu a zřejmě se v nejbližších letech zaměří na segmenty mimo akutní lékařskou péči, tedy například na centra pro léčbu alzheimerovy choroby nebo psychiatrické nemocnice. Podle Dospivy je ale zdravotnictví pro Pentu strategickou oblastí, které se hodlá věnovat dlouhodobě.

Penta je středoevropská investiční skupina založená v roce 1994. Vedle zdravotnictví působí ve finančních službách, výrobě, maloobchodu, realitách a mediálním odvětví. Její společnosti zaměstnávají více než 41.000 lidí. Penta působí ve více než deseti evropských zemích. Celková aktiva skupiny vzrostla loni o šest procent na 230 miliard korun.