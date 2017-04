Praha - Investiční skupina Penta Investments loni zvýšila čistý zisk o 25 procent na 6,78 miliardy korun. Tržby stouply meziročně o čtyři procenta na 151,2 miliardy korun. Na růstu se vedle výkonu jednotlivých firem skupiny podílel prodej společnosti Gimborn a první stavby Penty v ČR - Florentina. Oznámili to zástupci společnosti na dnešní tiskové konferenci.

Celková hodnota aktiv firem v portfoliu skupiny vzrostla o 21 procent na 229,5 miliardy korun. Mezi loňskými akvizicemi dominuje zejména Sberbank Slovensko, a také koupě nemocnice ACZ Group v polské Vratislavi a nemocnice v Topoľčanech na Slovensku. V ČR Penta koupila Nemocnici Vrchlabí. Po Slovensku a Polsku tak bude i v Česku rozvíjet strategické investice ve zdravotnictví.

"V roce 2016 jsme investovali 500 milionů eur (13,5 miliardy Kč), z toho větší část do infrastruktury firem, tedy například do digitalizace," řekl partner Penty Jaroslav Haščák. Za dlouhodobé strategické investice označil například budování nemocnice "nové generace" v Bratislavě či technologickou modernizaci letadla L-39NG.

Partner Penty Marek Dospiva popřel informace o tom, že majitelé Penty prodali firmu "Číňanům". "Pravda je taková, že Číňani jsou účastníky dalšího tendru na prodej hotelu v části Florentina. To je tak všechno, o čem s nimi jednáme," podotkl. Mladá Fronta Dnes loni v říjnu napsala, že podle neoficiálních informací má čínská společnost CEFC zájem o majetkový vstup do Penty.

Společnost Dr. Max, kterou Penta ovládá, loni vstoupila na srbský trh a její síť měla na konci roku 1026 lékáren. V prvním čtvrtletí se pobočková síť dále rozrostla o další dvě stovky lékáren, zejména v Srbsku a Rumunsku. Sázková společnost Fortuna rozšířila svou značku do Rumunska.

Mimořádný rok zaznamenala skupina také v developerských aktivitách. Oznámila mimo jiné koupi brownfieldu Nuselského pivovaru v Praze, vstup do společnosti Vítězné náměstí a kromě okolí Masarykova nádraží bude stavět i u nádraží hlavního.

"V letošním roce očekávám růst hodnoty skupiny zejména díky zahraničním expanzím. U Dr.Maxe je to jisté v Srbsku, Rumunsku, velmi pravděpodobné v Itálii. Na další trhy půjde i Fortuna," uvedl Dospiva. V Itálii se podle Daniela Horáka, ředitele České lékárny holding, která síť lékáren provozuje, čeká na změnu legislativy, která by měla vstup řetězce umožnit. Řekl to dnes na setkání s novináři. Výši investice nechtěl předjímat. Jednání o expanzi se podle něj uskutečnila asi v osmi zemích, zájem je především o trhy v jihovýchodní a severovýchodní Evropě. Znovu firma uvažuje i o Maďarsku, do kterého v minulosti kvůli státním regulacím nevstoupila.

Penta je středoevropská investiční skupina, založená v roce 1994. U zrodu Penty stáli Dospiva a Haščák, společníky se stali Jozef Oravkin, Martin Kúšik a Juraj Herko, který později z Penty odešel a místo něho se partnerem stal Jozef Špirko. Nyní jsou partnery Dospiva, Haščák, Oravkin, Ian Child a Eduard Maták.

Skupina působí zejména ve zdravotnictví, finančních službách, výrobě, maloobchodu a v realitním developmentu. Spravuje jediný fond svých partnerů, akcionářů společnosti. Její portfoliové společnosti zaměstnávají více než 32.000 lidí a hodnota aktiv dosáhla loni 8,5 miliardy eur. Penta působí ve více než deseti zemích Evropy a má svoje zastoupení v Praze, Bratislavě, Varšavě a Mnichově.

Plocha dokončených nemovitostí Pentě loni vzrostla o 43 %

Skupina Penta Investments loni dokončila 39.930 metrů čtverečních kancelářských a bytových ploch, meziročně o 43 procent více. Do nákupu pozemků a budov firma investovala 3,88 miliardy korun. Reality tvoří asi pětinu aktivit firmy. Oznámili to zástupci společnosti na dnešní tiskové konferenci.

Plocha nově dokončených budov zhruba odpovídá rozloze Václavského náměstí v Praze. Větší část (55 procent) tvořily kanceláře, zbytek připadal na byty. Největším dokončeným projektem byl administrativní komplex Rosum v Bratislavě s rozlohou zhruba 22.000 metrů čtverečních. Z bytových projektů byla největší Rezidence Waltrovka 1A v Praze se 156 byty. Celkem loni Penta prodala 706 bytů. Kromě Prahy také v Bratislavě, Košicích a Varšavě.

Plocha zahájených staveb společnosti dosáhla loni zhruba 100.000 metrů čtverečních. Více než polovinu tvoří Sky Park v centru Bratislavy, kde má vyrůst 786 bytů. V Praze zahájila další etapu projektu Mechanica v Praze 5, ve Varšavě administrativní budovu Mokotow.

Co se týče nákupu pozemků, Penta Investments loni koupila Nuselský pivovar, pozemek na Vítězném náměstí v pražských Dejvicích, Churchill square v Praze 3 nebo další pozemky na Waltrovce v Praze 5. Penta loni prodala administrativní komplex Florentinum v centru Prahy čínské skupině CEFC za 7,7 miliardy korun.

Podíl realitního sektoru Penty tvoří necelou pětinu jejích aktivit. "Striktně to neregulujeme, jde o to, kolik máme investičních příležitostí. Realitám se teď daří, ale chceme si dát prostor, abychom to nepřehnali. Realitní bublina se přifukuje a nechceme se popálit, uvedl partner Penty Marek Dospiva.