Praha - Diskontní prodejny Penny Market loni zvýšily obrat v Česku o dvě procenta na 36,5 miliardy korun. Letos německý řetězec otevřel čtyři nové prodejny. Dalších osm plánuje do konce letošního roku, např. v Letohradu či Bělé pod Bezdězem. Firma pokračuje v modernizaci stávajících prodejen. V rozhovoru s ČTK to řekl jednatel společnosti Martin Peffek.

Dvacet prodejen již bylo zmodernizováno. Celkem jich řetězec provozuje 368. Penny Market chce nadále pokračovat v expanzi. "Český trh je už hodně nasycený, ale přesto vidíme lokality, kde budou naše nové prodejny úspěšné. Nadále budeme pokračovat v modernizaci stávajících prodejen, zákazníci dnes chtějí nakupovat v hezkém prostředí a my jim ho chceme dopřát. Naším cílem je, aby se u nás zákazníci cítili jako v tržnici," řekl Peffek.

Nejcitelnější nedostatek zaměstnanců firma pociťuje na Mladoboleslavsku a na západě republiky. Letos se mzdy zaměstnanců na prodejnách zvýšily v průměru o 8,2 procent. Naposledy dostaly pokladní přidáno v průměru o 860 Kč, zástupci vedoucích prodejen o 1077 Kč a vedoucích prodejen o 2000 Kč. Nástupní mzda pro pokladní je v průměru 17.500 korun, v Praze pak 20.500 Kč.

Sotiment obchodu by se mohl rozšířit. "Rozšíření nepotravinářského sortimentu například o oblast vybraných léků je jedna z možností rozšíření našich poskytovaných služeb. Samozřejmě zvažujeme i jiné typy služeb a prodeje nepotravinového sortimentu," řekl Peffek. Zvýšit by se měl i počet privátních značek.

Penny spustil v Německu internetový obchod, v tuzemsku firma zatím jeho zřízení zvažuje. "Zabýváme se tím, jak je on-line nakupování v ČR pro naše stávající, ale i budoucí zákazníky důležité, jakou pozici eshopy v ČR zaujímají, a tento fakt zohledňujeme při dalších možnostech našeho rozvoje," dodal jednatel.

Penny začal jako první z velkých řetězců prodávat neobvykle zakřivené nebo zbarvené ovoce a zeleninu se slevou. Zákazníci o ně mají podle jednatele zájem. "V letošní produkci začínáme s cibulí, bramborami a mrkví a sortiment budeme postupně obměňovat a doplňovat dle aktuálních produkce českých farmářů. V průběhu sezony by se postupně mohly v prodejnách objevit také Neobyčejné kousky okurek, bílých paprik, česneku, jablek a hrušek," uvedl Peffek.

Diskonty Penny market loni uvedly, že investují v dalších dvou letech do modernizace všech svých prodejen v Česku zhruba 2,7 miliardy korun. Penny patří společně se supermarkety Billa do německé obchodní skupiny REWE Group. Zisk společnosti v roce 2015 dosáhl 415 milionů korun. První prodejnu otevřel Penny Market v Česku v roce 1997, patří do první pětky největších tuzemských řetězců spolu s Kauflandem, Albertem, Teskem a Lidlem.