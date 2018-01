Brusel - Washington hodlá přesunout svou ambasádu z Tel Avivu do Jeruzaléma do konce roku 2019. V izraelském parlamentu to dnes podle agentury Reuters oznámil americký viceprezident Mike Pence. Pro Palestince ale podle něj zůstávají nadále k obnovení mírového vyjednávání "dveře otevřené", doplnila agentura AP. Hlavní palestinský vyjednávač Saíb Irikát ale označil Penceovo prohlášení za "dárek pro extremisty".

"V nadcházejících týdnech naše administrativa učiní kroky, které povedou k plánovanému otevření americké ambasády v Jeruzalémě před koncem příštího roku," řekl v projevu Pence. "Jeruzalém je hlavní město Izraele a prezident Donald Trump pověřil americké ministerstvo zahraničí, aby se začalo připravovat na přesunutí naší ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma," dodal, aniž upřesnil konkrétní datum otevření zastupitelského úřadu.

Pence zároveň vyzval Palestince, aby se vrátili k mírovým rozhovorům s Izraelem. V rozhovoru s AP viceprezident řekl, že USA si dělají naději, že palestinská samospráva "bude povzbuzena k návratu k jednacímu stolu". Podle Irikáta ale Pence svým dnešním prohlášením jen potvrdil, že se USA staly "spíše součástí problému než jeho řešením".

Palestinská samospráva se v reakci na Trumpovo rozhodnutí uznat Jeruzalém jako hlavní město Izraele rozhodla Penceovu návštěvu bojkotovat a oznámila, že USA svým rozhodnutím dokázaly, že nemohou hrát roli nestranného zprostředkovatele. Šéf samosprávy Mahmúd Abbás dnes jednal s šéfy diplomacie evropských zemí v Bruselu a vyzval k urychlenému uznání Palestiny jako státu.

Arabští zákonodárci v izraelském parlamentu museli být vykázáni, protože Pence na začátku jeho projevu provokovali. Hlavní arabská strana před jeho projevem informovala, že jej bude bojkotovat.

"Mír je možný pouze skrze dialog," řekl Pence s tím, že USA nikdy neučiní krok, který by byl pro Izrael bezpečnostní hrozbou.

Na okupovaném Západním břehu Jordánu se mezitím konaly protesty proti Penceově návštěvě.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu americkému viceprezidentovi poděkoval za to, že USA šíří "pravdu" a podporují Izrael v OSN. Ve svém projevu mluvil střídavě anglicky a hebrejsky a řekl, že Spojené státy a Izrael mají "společný osud". Rozhodnutí o Jeruzalémě se zapíše do dějin jako jedno z nejdůležitějších v izraelské historii, dodal.

Jeruzalém je nejožehavějším bodem izraelsko-palestinského konfliktu. Palestinci chtějí jako svou metropoli převážně arabsky mluvící východní část města, kterou Izrael anektoval v roce 1967 bez souhlasu mezinárodního společenství. Izraelská vláda považuje Jeruzalém za nedělitelné hlavního město židovského státu.

Mogheriniová: O Jeruzalému se musí dohodnout Izrael a Palestinci

Pragmatické a realistické řešení otázky postavení Jeruzaléma může vzejít jen z přímých rozhovorů mezi Izraelem a Palestinci, řekla dnes novinářům šéfka diplomacie EU Federica Mogheriniová. Před jednáním s ministry zahraničí členských zemí unie a později i předsedou palestinské samosprávy Mahmúdem Abbásem připomněla neměnný postoj EU, podle kterého má být Jeruzalém hlavním městem dvou států, tedy Izraele i budoucího palestinského státu.

"Je evidentní, že s Jeruzalémem je problém. A to bych řekla, že je velmi diplomatický eufemismus," poznamenala Mogheriniová při příchodu na jednání. Americký prezident Donald Trump loni v prosinci Jeruzalém uznal za hlavní město Izraele a oznámil stěhování ambasády USA z Tel Avivu. Následné zhoršení vztahů s prakticky celým arabským světem ohrozilo už roky se vlekoucí mírový proces na Blízkém východě.

Právě o jeho "restartu" dnes chtějí ministři zahraničí EU hovořit nejprve mezi sebou a pak u oběda také s Abbásem. "Budeme diskutovat o tom, jak může EU posílit svou práci na podpoře řešení (existence) dvou států," řekla při příchodu novinářům Mogheriniová.

Belgický ministr zahraničí Didier Reynders připomněl, že zájem EU na takové podobě řešení už při své návštěvě v prosinci slyšel v Bruselu izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Podobný vzkaz jako jemu prý nyní EU předá i Abbásovi.

Litevský ministr zahraničí Linas Linkevičius zdůraznil, že do řešení problémů na Blízkém východě musí být zapojeny i USA. "Víme, že situace je jiná než dříve, ale Spojené státy musí zůstat na palubě a doufám, že tomu tak bude i v budoucnosti," podotkl.

Mogheriniová ocenila, že se nedávno sešli zástupci takzvaného kvartetu, tedy EU, USA, Ruska a OSN, aby o dění okolo Izraele a Palestiny diskutovali. Unie podle ní také hovoří se zeměmi jako je Saúdská Arábie, Egypt a Jordánsko a také s Ligou arabských států (LAS). Připravováno nyní podle ní je pozvání zástupců právě LAS na únorové jednání ministrů zahraničí EU.

Dalším tématem dnešní ministerské schůzky je vývoj v Libyi, nejen z hlediska migrace, ale především v souvislosti se snahou světového společenství najít cestu k ukončení tamní krizové situace.