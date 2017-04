Sydney - Americká letadlová loď USS Carl Vinson během několika dní dorazí do Japonského moře mezi Japonskem a Korejským poloostrovem. Řekl to během dnešní návštěvy Austrálie americký viceprezident Mike Pence. Uvedl také, že díky americkému úsilí o zapojení Číny do problému věří v mírové dosažení stavu, kdy bude Korejský poloostrov bez jaderných zbraní.

Loď Carl Vinson, která spolu s dalšími plavidly tvoří útočnou skupinu, zamířila tento týden definitivně do západního Tichomoří směrem ke Korejskému poloostrovu. Podle Washingtonu to má sloužit jako varování severokorejskému režimu.

Pence rovněž na společné tiskové konferenci s australským premiérem Malcolmem Turnbullem potvrdil, že Spojené státy budou ctít kontroverzní dohodu o uprchlících s Austrálií. To ale ještě neznamená, že "tuto dohodu obdivujeme", řekl Pence.

Trump v únoru řekl, že dohoda, kterou uzavřela vláda jeho předchůdce Baracka Obamy, je "hloupá", ale bude ji ctít. Dohoda předpokládá, že USA přijmou až 1250 žadatelů o azyl z australských záchytných táborů na ostrovech v Tichém oceánu.