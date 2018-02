Washington - Japonsko, Jižní Korea a Spojené státy jsou zcela zajedno v tom, že Severní Koreu je nutno izolovat kvůli tamnímu jadernému programu. Během leteckého přesunu zpět do USA ze zahájení olympijských her to novinářům řekl americký viceprezident Mike Pence. Soul přitom naznačil ochotu přijmout pozvání severokorejského vůdce Kim Čong-una, které při zahájení zimních her v Pchjongčchangu tlumočila jeho sestra Kim Jo-čong.

"Mezi Spojenými státy, Korejskou republikou a Japonskem panuje absolutní názorová shoda, pokud jde o nutnost pokračovat v ekonomické a diplomatické izolaci Severní Koreje, dokud neopustí svůj jaderný program a program balistických raket," citovala amerického viceprezidenta agentura Reuters.

Kim Jo-čong navštívila Jižní Koreu jako první zástupkyně vládnoucího klanu komunistické KLDR od korejské války z let 1950 až 1953 a jihokorejskému prezidentovi Mun Če-inovi tlumočila pozvánku do Pchjongjangu od svého bratra. "Vytvořme podmínky pro to, aby se schůzka uskutečnila," řekl následně mluvčí jihokorejského prezidenta, který se snaží o posílení vztahů s izolovaným sousedem.

Podle nejmenovaného vysoce postaveného činitele americké vlády citovaného Reuters Pence s Munem pozvánku Pchjongjangu neprobírali. Údajně však spolu dnes mluvili o dalším přitvrzení sankcí proti Severní Koreji.