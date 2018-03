Nan-ning (Čína) - Brankář Jiří Pavlenka považoval penaltu, kterou nařídil katarský rozhodčí po jeho zákroku na uruguayského útočníka Luise Suáreze v úvodním vystoupení fotbalové reprezentace na přípravném turnaji z Číně, za přísnou. Do konce poločasu inkasoval český gólman ještě od druhého soupeřova útočníka Edinsona Cavaniho a národní celek s favoritem prohrál 0:2.

"Zabránit se tomu dalo jedině tím, že bych zůstal na čáře. Chtěl jsem mu zmenšit úhel a vytlačit ho do strany. Jak jsem viděl, že si to dává do kraje, snažil jsem se uhýbat. Nevím, jestli to byla penalta. Jestli ano, tak asi trochu přísná," řekl novinářům Pavlenka. "Vzhledem k tomu, že on to kopl doprostřed a já šel doleva, tak se s tím asi nedalo nic dělat," dodal.

I proti nůžkám v podání Cavaniho v závěru poločasu byl prakticky bez šance. "Asi jsme jim na ten gól i trochu nahráli. Trefil to hezky," konstatoval brankář Brém. "Věděli jsme už před zápasem, že Uruguay stojí na těchto dvou hráčích. Věděli jsme, že jsou to opravdu top hráči. A pak nám ti dva hráči dali dva góly," dodal.

Jeho tým se musel poprat s tím, že do dějiště turnaje Nan-ningu kvůli poruše letadla odcestoval až ve středu, oproti původnímu plánu skoro o den později. Na aklimatizaci a přizpůsobení se sedmihodinovému časovému posunu měl mnohem méně prostoru než soupeř.

"Nebylo to úplně jednoduché. Ne všichni se v letadle prospali, ne všem to úplně sedlo. Naštěstí tím, že se hrálo až večer, jsme měli víc času na spánek," uvedl Pavlenka. "Uruguay měla asi víc šancí než my, ale myslím, že jsme se s tím poprali statečně. Škoda, že jsme druhý poločas nedali aspoň snižující branku," dodal.

V národním týmu nastoupil podruhé za sebou a celkově popáté. "Samozřejmě by chtěl chytat každý z nás. Každý se snažíme v klubech i tady předvádět to nejlepší, co umíme. O jedničce rozhodne trenér," prohlásil Pavlenka.

Zápas na stadion v Nan-ningu pro 60 tisíc diváků navštívilo přes 22 tisíc fanoušků, z toho řada dětí, které aplaudovaly každému dotyku Suáreze a Cavaniho s míčem. "Nebo jak šli střídat, to byl největší aplaus. Spousta lidí přišla kvůli těmto dvěma hráčům. Bylo to slyšet při každém dotyku s míčem. Atmosféra byla taková netradiční, ale je fajn, že i když je to turnaj čtyř týmů, tak si lidi našli cestu na stadion," doplnil.