Praha - Miroslav Pelta se vzdal funkce předsedy Fotbalové asociace ČR. Rezignaci zaslal po svém advokátovi Bronislavu Šerákovi z vazby, kde je kvůli obvinění z podvodů s dotacemi pro sport. Do mimořádné valné hromady nadále povedou FAČR současní místopředsedové Zdeněk Zlámal a Roman Berbr.

Protože na páteční valné hromadě nebyl zvolen nový předseda asociace, zůstal v jejím čele Pelta. Za takové situace se rozhodl odstoupit. "Pan Pelta čekal na výsledky valné hromady, a protože ta nezvolila jeho nástupce, rozhodl se podat rezignaci. To nic nemění na tom, že se nadále cítí nevinný," citoval Šeráka server iSport.cz.

"Funkce pana předsedy měla automaticky zaniknout zvolením nového předsedy na páteční Valné hromadě FAČR. To se ale nestalo, a tak rezignaci pana Pelty bere nyní FAČR před důležitými jednáními se sponzory a partnery za logický krok, který také plně respektuje," uvedla fotbalová asociace v prohlášení.

Dvaapadesátiletý Pelta, který vedl FAČR od roku 2011, byl původně jediným kandidátem na post předsedy, ale po zadržení policií na začátku května a následném vzetí do vazby kandidaturu stáhl.

Pelta je spolu s náměstkyní ministryně školství Simonou Kratochvílovou a bývalým šéfem ministerského odboru Zdeňkem Břízou stíhán kvůli podezření ze zneužití pravomocí úřední osoby, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Obvinění čelí i FAČR.

"Učinili jsme tento krok, aby nadále nebylo bráněno chodu fotbalové asociace. Je obviněn, jeho setrvání by při dalším jednání s ministerstvem či sponzory nebylo správné. Dělá to v zájmu fotbalu," uvedl Šerák.

Potvrdil, že Peltova stížnost na vzetí do vazby z konce května ještě nebyla vyřízena. "Myslím, že už je to otázka dnů. Není to tak, že by se to natahovalo, má to nějaké procedurální záležitosti. Rozhodnutí čekám do konce tohoto týdne," podotkl advokát.