Praha - Předsedu Fotbalové asociace ČR Miroslava Peltu a náměstkyni ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Simonu Kratochvílovou poslal Obvodní soud pro Prahu 1 do vazby. Oba jsou obviněni v souvislosti s dotačními programy MŠMT pro sport. Třetím obviněným je bývalý šéf ministerského odboru Zdeněk Bříza.

"Soud konstatoval, že považuje trestní stíhání za důvodné," uvedl státní zástupce Ondřej Trčka. Podle žalobce i soudu panují obavy, že budou obvinění ovlivňovat svědky a opakovat trestnou činnost.

Pelta proti rozhodnutí podal na místě stížnost k pražskému městskému soudu, do jejího vyřízení zůstane ve vazbě. "Učinili jsme tak na místě. Vyřešit by se to mohlo v horizontu dvou až tří týdnů, zatím nevím. Do té doby je jediná jistota, že pan Pelta bude ve vazební věznici na Ruzyni," řekl iSportTV Peltův právník Bronislav Šerák, který už dříve sdělil, že se jeho klient cítí nevinen.

Zároveň si stěžoval na nestandardní postup soudu. "Rovnost stran ve věci vazebního řízení nebyla dána. Soud a státní zástupce měli k dispozici odposlechy, ke kterým jsme my neměli přístup a nemohli jsme se vyjádřit," řekl Šerák, podle kterého soud odmítl Peltovy záruky, slib spolupracovat s probačním pracovníkem a i peněžitou kauci, která byla nabídnuta.

Šéf českého fotbalu je stíhán za zneužití pravomocí úřední osoby, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Podle vyšetřovatelů naváděl Kratochvílovou a Břízu k tomu, jak nakládat s dotacemi pro sport.

Kratochvílovou dnes ministerstvo kvůli vyšetřování zprostilo výkonu všech funkcí, soud ji rovněž poslal do vazby. Bříza bude podle mluvčí ministerstva Kláry Bílé od úterka odvolán z pozice ředitele Vysokoškolského sportovního centra.

Ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) provedla opatření, aby zajistila fungování sekce sportu spadající pod Kratochvílovou. "Souhlasím s tím, že situace je velmi vážná. Ihned jsem nařídila řadu opatření směrem k sekci sportu, aby bylo zajištěno její základní fungování a nebylo ohroženo sportování dětí a mládeže," sdělila Valachová.

Obvinění v kauze čelí i Fotbalová asociace ČR jako právnická osoba. S obviněním nesouhlasí a podala proti němu stížnost. "Asociace doposud nebyla seznámena se spisem a tím pádem se nemůžeme ani detailně k ničemu vyjádřit. FAČR se nedopustila žádného protiprávního jednání, v řízení vystupuje aktivně a poskytuje orgánům činným v trestním řízení veškerou vyžádanou součinnost," uvedla FAČR v prohlášení.

Situací se FAČR bude zabývat na pondělním mimořádném zasedání výkonného výboru. Vedení asociace se podle stanov zatím ujmou dosavadní místopředsedové Zdeněk Zlámal a Roman Berbr. Zareagovala také Ligová fotbalová asociace, která svolá setkání majitelů prvoligových klubů.

Jeden z nich, předseda představenstva Teplic Pavel Šedlbauer, již proti Peltovi ostře vystoupil. Podle něj už nemůže Pelta znovu kandidovat na post předsedy FAČR. Dokonce prohlásil, že slyšel i o tom, že se finanční podpora rozdělovala klubům podle jejich loajality.

Soudní řízení s Peltou nebylo podle jeho právníka spravedlivé

Řízení obvodního soudu pro Prahu 1, po němž byla uvalena vazba na předsedu Fotbalové asociace ČR Miroslava Peltu, podle jeho právního zástupce Bronislava Šeráka neprobíhalo spravedlivě. Stěžoval si zejména na to, že jako obhájce neměl možnost reagovat na hlavní důkazy. Zaskočila ho i argumentace soudkyně pro uvalení vazby, že Pelta je "vlivný a mocný".

"Rovnost stran ve věci vazebního řízení nebyla dána. Soud a státní zástupce měli k dispozici odposlechy, ke kterým jsme se my nemohli vyjádřit. Jako obhajoba k nim ani nemáme přístup," řekl Šerák pro iSportTV. "Domnívám se, že když soud argumentuje nějakým důkazem, tak by obhajoba měla mít právo se s ním seznámit, aby ho mohla rozporovat a vyjádřit se. Bylo nám to odmítnuto na policii. Také státní zástupce požádal o to, aby nám nebylo dovoleno nahlédnout do spisu," dodal.

"Trpělivě jsem poslouchal odůvodnění paní soudkyně. Docela mě to překvapilo. Řekla krásnou věc, která nepatří do soudní síně. Jako důvod totiž uvedla, že pan Pelta je vlivný a mocný. To mě překvapilo. S něčím takovým jsem se ještě nesetkal," popsal Šerák průběh jednání.

Šéf českého fotbalu je stíhán za zneužití pravomocí úřední osoby, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Podle vyšetřovatelů naváděl dosavadní náměstkyni ministryně školství Simonu Kratochvílovou a bývalého šéfa ministerského odboru Zdeňka Břízu k tomu, jak nakládat s dotacemi pro sport.

Soud na něj uvalil vazbu kvůli obavě, aby neovlivňoval dosud nevyslechnuté svědky a neopakoval trestnou činnost. "Soud návrhu plně vyhověl. Odmítl jakékoli záruky, slib obviněného spolupracovat s probačním pracovníkem a odmítl i peněžitou kauci, která byla nabídnuta," uvedl Šerák. "Na místě jsme podali stížnost. Pana Peltu odvezli do vazební věznice na Ruzyň," dodal.

Ve vazbě podle něj zůstane Pelta minimálně dva až tři týdny, než městský soud v Praze projedná stížnost. Zatím není jasné, zda se stihne zapojit do valné hromady FAČR, kde měl 2. června obhajovat post předsedy. Ani zda z vazby bude moci do 12. května podat přihlášku do voleb. "Směrem k valné hromadě nemám informace," uvedl Šerák.

Pelta podle něj vzal rozhodnutí soudu statečně. "Nezhroutil se z toho. Bere to obdivuhodně statečně. Ale není to proto, že by to očekával. Hájí se tím, že se ničeho nedopustil a že je nevinný," řekl Peltův obhájce. "Vazba pro vývoj vyšetřování neznamená nic. Je to jen pro pana Peltu společensky špatná záležitost. My se budeme v rámci obhajoby snažit, aby byl obvinění zbaven," dodal.

Fotbalový boss se u soudu bránil tím, že jen lobboval za peníze do sportu. "Pan Pelta se cítí zcela nevinen. Tak jak dneska prohlásil u soudu a říkám jeho slova: 'Nejsem žádný beránek, vím to, ale v této věci, co mě stíháte, se cítím absolutně nevinen. Choval jsem se v rámci zákona a dělal jsem to, co jsem dělal vždy, to znamená, bojoval jsem o peníze ze státního rozpočtu pro celý sport, potažmo i pro fotbal'," citoval Šerák Peltu pro televizi Prima.