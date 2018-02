Washington - Osm hodin a sedm minut - tak rekordně dlouho vůdkyně demokratů ve Sněmovně reprezentantů Nancy Pelosiová nepřetržitě hovořila o potřebě reformy přistěhovaleckých předpisů, aby ochránily mladé imigranty, kteří přišli do Spojených států bez potřebných dokladů ještě jako děti. Této skupině přistěhovalců se přezdívá snílci.

Vůdkyně menšinové opozice se chopila mikrofonu v 10:04 a opustila jej až v 18:11 místního času, aniž by si dopřála oddych, přestávku či jinou pomoc než občasné svlažení hrdla sklenkou vody, poznamenala agentura AFP. Předchozí sněmovní rekord pocházel z roku 1909. Tehdejší řeč trvala pět hodin a 15 minut.

Jednací řád sněmovny dovoluje vůdci opozice, aby se vyjadřoval tak dlouho, jak si přeje či dokáže. V Senátu má naopak výsadu nekonečných řečí každý z stovky senátorů, takže tamní rekord přesahuje 24 hodin.

Senátoři k řečnickým výkonům přistupují často ve sportovní obuvi, avšak sedmasedmdesátiletá Pelosiová si ponechala boty na vysokých podpatcích.

"Naši snílci žijí v nejistotě. Kruté mračno strachu se vznáší nad nimi," líčila. "Mravní zbabělost republikánů musí skončit," vyzvala.

Zákonodárkyně z Kalifornie několik hodin strávila četbou dopisů a svědectví od přistěhovalců, kteří od Kongresu očekávají, že dá jejich situaci do pořádku. "Vůbec nemám v úmyslu končit," prohodila po šesti hodinách řečnického maratónu.

Pelosiová chtěla tímto způsobem protestovat proti tomu, že v dohodě o rozpočtu, dosažené dříve v Senátu mezi republikány a demokraty, chybí opatření k vyřešení situace statisíců mladých imigrantů bez dokladů. Také chtěla přimět šéfa republikánské většiny ve sněmovně Paula Ryana, aby se zavázal, že debatu o přistěhovalcích zařadí na program. Na konci projevu kolegové ocenili výkon Pelosiové ovacemi a stisky ruky. Nicméně Paul Ryan její žádosti dosud nevyhověl.

Program na ochranu migrantů označovaný zkratkou DACA chrání osoby, které se do USA přistěhovaly do roku 2013 jako děti, mají čistý trestní rejstřík a splňují některé další podmínky. Prezident Donald Trump loni v září oznámil, že ochranu snílků hodlá zrušit, pokud se Kongres do 5. března na řešení problému nedohodne. V polovině ledna ale už jeden návrh na řešení zamítl. Zrušení programu by podle odhadů mohlo postihnout 750.000 až 800.000 lidí.