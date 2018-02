Ilustrační foto - Pražský městský soud bude projednávat 11. května v pankrácké vazební věznici přípustnost vydání Rusa Jevgenije Nikulina do USA a Ruska. O vydání mladíka zadrženého v českém hlavním městě požádaly ve stejný den obě velmoci. Na snímku přicházejí k soudu ve věznici vpravo Nikulinův advokát Martin Sadílek a vzadu Nikulinovi rodiče.

Ilustrační foto - Pražský městský soud bude projednávat 11. května v pankrácké vazební věznici přípustnost vydání Rusa Jevgenije Nikulina do USA a Ruska. O vydání mladíka zadrženého v českém hlavním městě požádaly ve stejný den obě velmoci. Na snímku přicházejí k soudu ve věznici vpravo Nikulinův advokát Martin Sadílek a vzadu Nikulinovi rodiče. ČTK/Charvátová Anna

Praha - Prezident Miloš Zeman letos dvakrát žádal ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO), aby vydal údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina do Ruska, a nikoli do Spojených států. Pelikán to řekl serveru Aktuálně.cz. Na začátku týdne za ním kvůli tomu byl i prezidentův kancléř Vratislav Mynář. Nikulin je nyní v pražské pankrácké věznici.

Třicetiletého Rusa zadržela v říjnu 2016 v Praze česká policie na základě amerického zatykače. USA ho viní z útoků na sociální sítě LinkedIn a Formspring a webové úložiště Dropbox z let 2012-2013. O jeho vydání žádají Spojené státy i Rusko. Přípustnost extradice do obou zemí už potvrdily české soudy, konečné slovo bude mít český ministr spravedlnosti. Nikulin se vydání do USA brání tvrzením, že v zámoří nebude spravedlivě souzen.

"Je pravda, že tento rok proběhly dvě schůzky, kdy mě prezident žádal, abych nevydal ruského občana do USA, ale do Ruska," řekl serveru Pelikán. Potvrdil také, že ho na začátku týdne navštívil hradní kancléř. Mynář serveru sdělil, že ministrovi předal dopis Nikulinovy matky.

O dopisu informoval minulý týden ruský list Izvestija. Ljubov Sokirdonovová v něm Zemana upozorňuje na údajně nezákonný postup české policie a prosí ho o pomoc.

Podle serveru Pelikán o "nepřípustném tlaku ze strany prezidenta" informoval premiéra Andreje Babiše (ANO). Babiš před dvěma týdny řekl, že je pro vydání Nikulina do USA. "Mluvil jsem o tom s Pelikánem a určitě preferuji vydání do USA. Ale nemám na to žádný vliv," řekl tehdy serveru Babiš.