Praha - Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) řadí k úspěchům po necelých dvou letech ve funkci snížení nákladů na vymáhání méně vysokých dluhů, zvýšení zaměstnanosti vězňů nebo zjednodušení zápisů společností do obchodního rejstříku. Mezi svými prioritami do podzimních voleb na dnešní tiskové konferenci zmínil zavedení elektronických náramků a prosazení novely insolvenčního zákona a exekučního řádu. Opozice Pelikána kritizuje za neplnění programového prohlášení.

Po úpravách advokátního a exekučního tarifu činí náklady na vymáhání tisícikorunového dluhu 12.000 korun, zatímco před deseti lety mohly podle ministerstva vystoupat až k 29.000. Od letošního dubna pak celkové náklady takové exekuce klesnou na 7700 korun, pokud dlužník svůj dluh uhradí do měsíce od výzvy exekutora, nebo na 11.000 korun při pozdějším splácení. "Pořád je to více, než bychom si přáli, ale v tuto chvíli je to limit možného," podotkl Pelikán.

Ministr dále pochválil změny v oblasti vězeňství, konkrétně to, že ve věznicích nyní pracuje 7860 odsouzených, což je o téměř 30 procent více než na začátku loňského roku. Na jaře chce ministerstvo ve znojemské věznici spustit pilotní projekt dluhového poradenství pro vězně, a zvýšit tak jejich finanční gramotnost. "Chceme zmapovat dluhy toho člověka, naučit ho s nimi něco dělat - to znamená oslovit věřitele, domluvit s nimi nějaké posečkání a splátkové kalendáře, obrátit se třeba na soud, pokud jde o výši výživného. Podstatné je, že by ten projekt měl fungovat plošně," popsal Pelikán pro ČTK.

V oblasti obchodního práva patří k novinkám to, že zápis společností do obchodního rejstříku mohou od května 2015 provádět notáři. Ministerstvo uvedlo, že tento rychlejší způsob nyní využívá sedm z deseti nových subjektů, konkrétně 39.030 firem. Zakladatelé společností s ručením omezeným tak na soudních poplatcích ušetřili přes 124 milionů korun.

Podle Pelikána se také daří modernizovat justici - soudy a věznice mají nyní k dispozici 143 videokonferenčních zařízení, a mohou tak Vězeňské službě ušetřit náklady na eskorty. "Musíme soudy také přesvědčit, aby nové technologie používaly," připustil ministr, že ne všichni soudci jsou novince nakloněni. Stejně tak přiznal, že ministerstvo čeká "velká práce" v tom, aby přesvědčilo soudce k častějšímu nařizování domácího vězení, a tím i k využití chystaných elektronických náramků. Plánem pro následující rok je také instalace nahrávacích zařízení ve všech jednacích síních soudů.

Opozice kritizuje Pelikána za neplnění programového prohlášení

Ministerstvo spravedlnosti nesplnilo pod vedením Pelikána priority, které si vláda sama stanovila v programovém prohlášení. V reakci na dnešní Pelikánovo zhodnocení svých dvou let ve funkci to uvedli bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) a člen ústavněprávního výboru Sněmovny Martin Plíšek (TOP 09).

"Nepředložil nové procesní předpisy, tedy občanský soudní řád a trestní řád, které měly urychlit a zmodernizovat soudní řízeni tak, aby se lidé a firmy domohly svých práv co nejdříve," napsal o Pelikánovi poslanec Plíšek. Vyčetl mu také to, že nový zákon o znalcích a novelu insolvenčního zákona k oddlužení poslal do Sněmovny se zpožděním až v závěru volebního období. "Ministr za celou dobu ve funkci předkládal jen malé, často nepotřebné dílčí změny zákonů místo toho, aby koncepčně řešil priority, které tak zůstanou nenaplněny," míní.

Pelikána ostře zkritizoval jeden z jeho předchůdců ve funkci Blažek. Také podle něj ministr za dva roky neprosadil žádné potřebné změny, pouze "vyšší ochranu dlužníků a státních zástupců".

"Aktivita ministra Pelikána se nezdravě stranicky zpolitizovala. Kdo nic nedluží, a není tak součástí početné voličské skupiny dlužníků, nebo není státním zástupcem zneužívajícím moc ve prospěch hnutí ANO, ten se zastání či pozornosti pana ministra nedočká," tvrdí. Ministerstvo se tak podle něj stalo "spravedlivým" jen pro hnutí ANO a jeho potencionální voliče.

Blažkovi, který vedl sněmovní komisi k reorganizaci policie, vadí, že se Pelikán nechce řídit usnesením zákonodárců k provedení personálních změn na Vrchním státním zastupitelství v Olomouci. "V poslední době dal navíc pan Pelikán opakovaně najevo svou neúctu až pohrdání k poslancům a Sněmovně. V systému parlamentní republiky je to obzvlášť u ministra spravedlnosti vážné a nebezpečné profesní selhání," napsal.