Praha - Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) podal v neprospěch lobbisty Iva Rittiga a dalších obžalovaných v kauze vyzrazení utajované zprávy BIS stížnost pro porušení zákona. V dokumentu zveřejněném na ministerském webu mimo jiné uvádí, že pražský vrchní soud neměl případ vracet zpět k novému projednání a měl si sám opatřit doplňující důkazy. Nejvyšší soud už napadené rozhodnutí nemůže zrušit, může pouze vyslovit tzv. akademický výrok, který bude mít význam pro jiné obdobné případy.

V kauze BIS čelí vedle Rittiga obžalobě také bývalá šéfka kabinetu premiéra Jana Nečasová (dříve Nagyová), Rittigův právník David Michal a někdejší poradce ministra zemědělství Tomáš Jindra. Pražský městský soud původně prvním třem obžalovaným uložil podmíněné tresty, verdikt ale následně loni v září zrušil odvolací senát, takže případ se bude řešit znovu v hlavním líčení.

"Ministr spravedlnosti má za to, že nebyly splněny zákonné podmínky pro vrácení věci soudu prvého stupně k novému projednání a rozhodnutí, neboť odvolací soud si doplňující důkazy mohl obstarat a provést sám, aniž by se jednalo o nahrazování činnosti soudu prvého stupně," uvedla Pelikánova mluvčí Tereza Schejbalová. Postup vrchního soudu byl podle ministra "svévolný a de facto nezákonný".

Pelikán ve stížnosti také zastává názor, že stěžejní důkaz obžaloby - tedy odposlech Rittigovy schůzky z hotelu Ventana - je v dané kauze procesně použitelný. Vrchní soud přípustnost odposlechu zpochybnil kvůli tomu, že policie záznamy pořídila při prověřování jiného případu - konkrétně činnosti někdejšího náměstka pražského vrchního státního zástupce Libora Grygárka. Kauza kolem zprávy BIS byla později vyloučena k samostatnému řízení, protože byla v pokročilejší fázi než zbytek šetření.

"Takové rozhodnutí o způsobu vedení trestního řízení však nemůže znamenat, že důkazy, které byly opatřeny či provedeny v době před vyloučením věci ze společného řízení, nebyly opatřeny či provedeny v souladu se zákonem v dané trestní věci, že by měly být opakovány nebo že by na ně mělo být nahlíženo, jako že pocházejí z jiné trestní věci," zdůraznil Pelikán. Připomněl také obecnou zásadu, podle níž smí za důkaz v trestním řízení sloužit vše, co může přispět k objasnění věci, pokud trestní řád nestanoví opak.

"Mám za to, že rozhodnutí Nejvyššího soudu bude mít podstatný význam do budoucna pro další rozhodovací praxi orgánů činných v trestním řízení, které potřebují mít jistotu (...) v otázce použitelnosti a zákonných podmínek použití záznamů pořízených při sledování osob a věcí povoleném soudem," dodal ministr v dokumentu. Nejvyšší soud již stížnost obdržel.

Obžaloba tvrdí, že Rittig se v roce 2012 dověděl od Nečasové a tehdejšího ministra zemědělství Petra Bendla, že premiér Petr Nečas (ODS) dostal utajený materiál. Lobbista dovodil, že se týká právě jeho, a proto poslal svého právníka na schůzku s Nečasovou, která právníkovi podle obžaloby obsah zprávy sdělila. Rittig pak údajně mohl učinit kroky k zakrytí svého vlivu na státní orgány, státní instituce a společnosti s majetkovou účastí státu.

Nečasová i Rittig čelí obvinění i v dalších kauzách. Někdejší vysoká úřednice je souzena v případu tzv. trafik pro poslance ODS a za krácení daní z luxusních darů. Kvůli údajnému zneužití Vojenského zpravodajství byla nepravomocně potrestána dvouletou podmínkou a pětiletým zákazem činnosti ve vedoucích funkcích státní správy. Rittig je obžalován v souvislosti s tunelováním firmy Oleo Chemical a v případu jízdenek pro pražský dopravní podnik.