Praha - Pracovníci v sociálních službách či kultuře i mnohé zdravotní sestry si od července polepší. O zvýšení jejich výdělků rozhodla dnes vláda. Krajům chce na přidání poskytnout dotace. Opoziční politici vyšší odměňování vítají. Podle nich o něm měl kabinet ale rozhodnout dřív, ne pár měsíců před volbami. Také podle Hospodářské komory přijaté opatření představuje "jasný předvolební tah", který zatíží státní rozpočet a negativně se odrazí na celé ekonomice.

Zvýšení výdělků umožňuje nařízení, které ruší tři z devíti platových tabulek. Řada pracovníků s nízkými příjmy se tak přesune do vyšších tarifů. Zaměstnanci v sociálních službách dostanou o 23 procent víc. Pracovníkům kulturních zařízení, v nepedagogických profesích ve školství, technickému personálu či administrativním silám se přidá o 9,4 procenta. Sestry, které bez dohledu pracují u lůžka či na operačním nebo porodním sále na směny, od července najdou ve výplatě o 2000 korun hrubého víc.

Na nízké výdělky v sociálních službách si stěžovali poskytovatelé služeb, odbory i kraje. Kvůli špatnému odměňování chybějí v Česku tisíce pečovatelek a pečovatelů, kteří by se starali o seniory a postižené. Hrozí tak omezení péče. Podle informačního systému o průměrném výdělku si loni pečovatelé v sociálních službách či domácnostech seniorů vydělali v průměru 19.058 korun hrubého i s odměnami a všemi příspěvky. Polovina pracovníků ale nedosáhla na 18.821 korun. Také v nemocnicích se kvůli nedostatku sester musel někde provoz oddělení omezit, či dokonce ukončit.

Díky změně si přilepší 93.000 zaměstnanců státu a 72.000 pracovníků, které platí samosprávy. Podle podkladů pro vládu by stát na přidání ve druhém pololetí potřeboval 1,1 miliardy a samosprávy 1,28 miliardy.

Kraje si na negativní dopad vládních nařízení na své rozpočty stěžují. Požadovaly po vládě peníze na přidání. Kabinet dotace schválil. Kvůli změně tabulek poskytne regionům 1,16 miliardy korun. Podle ministryně práce Michaely Marksové (ČSSD) 700 milionů pošle vláda hned, další prostředky se budou hledat.

Ministr financí Ivan Pilný (ANO) s přidáním souhlasil. Dal si ale dvě podmínky. Požaduje, aby co největší sumu našlo ve své pokladně ministerstvo práce a aby tento požadavek na zvýšení platů byl poslední žádostí, která se týká výdajů navíc z letošního rozpočtu.

Dotace by měly pokrýt i příplatky pro sestry. Podle ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka (ČSSD) by 600 milionů měl dát státní rozpočet, dalších 400 milionů poskytne resort. O 2000 korun hrubého víc by měly mít sestry v nemocnicích státních, krajských, soukromých i církevních. Ludvík doplnil, že opatření ročně vyjde asi na dvě miliardy korun. Příští rok by s výdaji už měla počítat úhradová vyhláška.

Kraje usilovaly o to, aby příplatky dostávaly všechny sestry - nejen ty, které pracují bez dohledu. Podle šéfky Asociace krajů Jany Vildumetzové (ANO) by opatření, kdy přidáno dostane jen část zdravotnic, mohlo situaci v nemocnicích ještě zhoršit.

Podle nařízení by sestry, které pracují samostatně na směny, mohly získat příplatek dokonce až 5000 korun. Podle Ludvíka se dají nyní "ufinancovat" ale jen schválené 2000 korun.

Zvýšení nízkých výdělků v sociálních službách i jiných oborech uvítali opoziční politici z TOP 09 a ODS. Podle šéfa občanských demokratů Petra Fialy k přidání jeho strana vládu vyzývala už dřív. TOP 09 podle své místopředsedkyně Markéty Pekarové Adamové navrhovala růst příjmů už loni, koalice její návrhy ale nepodpořila. "Nyní, pět měsíců před volbami, s podobnými návrhy přichází sama vláda," dodala politička.

Proti růstu platů státních zaměstnanců se staví Hospodářská komora. Schválení nařízení označila za "jasný předvolební tah". Podle komory by se kabinet měl věnovat před volbami spíš systémovým opatřením ke zefektivnění a zpřehlednění veřejného sektoru.