První brněnská strojírna (PBS) Velká Bíteš, jejíž letecké motory a pomocné energetické jednotky a ostatní letecká zařízení létají ve více než 40 zemích světa, nedávno navázala spolupráci se společností Bombardier Aerospace, což je jeden ze čtyř největších leteckých výrobců na světě. „Výroba u nás je zaujala natolik, že nás už kontaktovali. Nyní jsme ve fázi výměny potřebných informací, abychom si definovali potenciál vzájemné spolupráce,“ řekl generální ředitel PBS Milan Macholán v rozhovoru pro speciál “Česká letadla píšou dějiny. Už 100 let”, který vydala ČTK v servisu Protext.

„Toto je model, který funguje: stát otevře dveře, zorganizuje jednání a pak už je na nás, abychom zakázku dotáhli do konce. To se, doufejme, u této mise podaří,“ dodal.

Vzato opačným směrem, jste sami velmi aktivní, pokud jde o vlastní výpravy do zahraničí, jmenujme namátkou právě skončenou ruskou výstavu letecké techniky HELIRUSSIA 2018, byli jste na DEFEXPO v Indii, chystáte se na FARNBOROUGH a na řadu další akcí v Číně, Indonésii a Jihoafrické republice. Čím jsou pro vás tyto účasti významné?

Co do akcí ve světě je třeba rozdělovat světové airshows a lokální veletrhy. Světové letecké sešlosti, jako je Farbnorough v Anglii, Le Borge ve Francii, či MAKS v Rusku jsou v zásadě platformy, kde se sejde letecká branže z celého světa. Uvedu příklad, Čínu jsme před 25 lety otevřeli právě na Le Borge. Tam přišla poptávka od čínských partnerů, kterou jsme začali zpracovávat, stálo to hodně sil, mnoho let, ale nyní je to pro nás jeden z významných trhů, kde máme stamilionové obraty. Pak jsou ty profilové, oborové akce, kde se prostřednictvím účasti zviditelňujeme a pronikáme na trh té země, ve které probíhají. Rusko je pro nás tradičním trhem, proto jsme byli na HELIRUSSIA. Letecké motory, pomocné energetické jednotky a ostatní letecká zařízení PBS létají ve více než 40 zemích světa a pochopitelně naší snahou je stále více se prosazovat na dalších trzích. V současné době se naše hlavní obchodní aktivity zaměřují na Indii a Jihovýchodní Asii, kde vidíme v nadcházejícím období největší potenciál pro uplatnění našich produktů.

Jak se takový celoroční kalendář připravuje?

Odvíjí se právě od našich obchodních strategií na jednotlivých trzích. Stanovíme si strategické regiony, ověříme si, jaké veletrhy se zde konají a případně, jak jsou zaměřeny. Při plánování vždy také zvažujeme účast na veletrzích a misích, které jsou plánovány s podporou MPO, ALV, CzechTrade a podobně. Do našeho kalendáře pak zařadíme ty, které se pro nás jeví jako důležité právě s ohledem na lokalitu a samozřejmě z hlediska obchodního potenciálu pro klíčové segmenty naší produkce. V současné době tedy zejména zaměřené na sektor letecký, ideálně s přesahem do obranných technologií a sektor energetický.

V listopadu jste se předvedli jako partner slavnostního večera předávání Národních cen kvality za rok 2017, co nového jste připravili nebo připravujete na rok 2018?

Letos jsme již získali ocenění Super značka a tomu odpovídají i naše výrobní novinky, které letos představíme. Typicky pro červnové oslavy 100 let československého leteckého průmyslu uvedeme v jejich průběhu v Brně na trh nový proudový motor PBS TJ80. Po dvouletém vývoji a testování jsme rodinu našich proudových motorů rozšířili o dosud nejmladšího člena. Jde o jednohřídelový proudový motor s jednostupňovým radiálním kompresorem, prstencovou spalovací komorou a jednostupňovou axiální turbínou. Tento motor je určen zejména pro cvičné terče a jiné bezpilotní prostředky. Je konstruován jak pro aplikace startující ze země, tak ze vzduchu. Tento lehký a výkonný model je schopen dosáhnout maximálního tahu náběhu v řádu jednotek sekund. Mezi jeho hlavní přednosti patří libovolná startovací poloha a možnost opakovaného startu při rychlosti do 0,6 M. Excelentní vlastnosti projevuje také ve vysokých rychlostech a výškách. Plány na druhou polovinu roku jsou neméně ambiciózní. Chtěli bychom ukončit vývoj nejsilnějšího z řady našich proudových motorů PBS TJ150, začít jej testovat a když se rok opravdu vydaří, tak v jeho závěru uvést do sériové výroby i tento motor.

Vyvíjíte a vyrábíte turbínové motory, APU a klimatizační systémy pro výrobce letecké techniky z více jak 40 zemí světa. Jak se dostane firma z Velké Bíteše do 40 odběratelských států?

Díky tomu, že PBS nevyrábí kompletní letouny či vrtulníky, ale jednotlivé přístroje, pro ně určené, rozhoduje o úspěchu našich produktů z velké části obchodní úspěch finálního leteckého prostředku. Dá se říci, že kvalita našich výrobků a flexibilita naší výroby je tím hlavním důvodem, proč každoročně rozšiřujeme náš exportní potenciál o nové destinace a nové obchodní případy.

V letecké divizi vyrábíte letecké motory, pomocné energetické jednotky, klimatizační systémy, letecké přístroje a komponenty, která z těchto činností dominuje?

Naší výrobě dlouhodobě dominuje výroba pomocných energetických jednotek (APU). Vyrobili jsme jich přes sedm tisíc a dnes pohánějí vrtulníky na celém světě. Patříme mezi čtyři výrobce na světě, kteří tyto APU vyrábí, vyvíjí a certifikují. Dodáváme je od 70. let například do českých cvičných letounů L-39 a L-159, velký podíl dnes na odbytu mají zejména dodávky pro vrtulníky řady Mi-17/171/8 a jejich modifikací. APU dodáváme cca dvakrát tolik než motorů, motorech ale očekáváme značný nárůst prodeje.

Vaše motory se montují do vrtulníků a dronů, jak zajímavý trh drony představují?

Trh dronů, respektive obecně bezpilotních letounů, je jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících trhů. Jde o celosvětový trend ať v obranném nebo užitkovém segmentu, a my jsme jeho součástí. Právě v různorodých typech UAV se nám podařilo výrazně se prosadit s našimi proudovými, ale i turbohřídelovými a turbovrtulovými motory, kterých jsme prodali již stovky kusů. Momentálně právě proudové motory postupně rostou z hlediska podílu na výrobě PBS a jsou velmi perspektivní i z hlediska dalšího potenciálu růstu.

Co považujete za největší výzvu pro svou firmu, ať technologicky, marketingově nebo distribučně?

Celá historie PBS reflektuje motto: „Pokrok nezastavíš“, tak se také chceme touto myšlenkou řídit i do budoucna. Tedy že opravdovou výzvou je být vždy o krok napřed před ostatními konkurenčními společnostmi v oblasti našeho podnikání, držet krok s nejnovějšími trendy a samozřejmě to hlavní vyvíjet motory stále vyšších výkonů, splňujících přísnější požadavky a extrémní parametry. A marketingově a distribučně? Potvrdit PBS jako moderní společnost s výrazným exportním potenciálem a etablovat se tak na dalších strategických trzích.

Kde byste se chtěli vidět dejme tomu za pět let?

PBS bude patřit ke světové špičce v leteckých motorech a APU, přesných odlitcích turbínových kol a turbínových lopatek.

PBS Velká Bíteš v číslech za rok 2016 Založena 1814 v Brně-Šlapanicích Obrat cca 1,2 miliardy korun Počet zaměstnanců 800 Tržby 75 milionů USD Export 75 %, do více než 40 zemí světa Počet kanceláří ve světě 7

Co jste o PBS možná nevěděli:

- Jako jeden z mála výrobců pomocných energetických jednotek ВСУ a turbínových motorů vlastní oprávnění pro vývoj, certifikaci a výrobu od evropské agentury civilního letectví EASA dle Part 21, Section A, Subpart J, G.

- U pomocné energetická jednotka Safír 5K/G MI garantuje firma funkčnost při teplotách

od -55 °C do +60 °C, a to ve výšce až 6000 metrů.