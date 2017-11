Praha - Přestože fotbalisté Brém ještě v této sezoně německé ligy nevyhráli a jsou předposlední v tabulce, brankář Jiří Pavlenka svého letního přestupu ze Slavie ani trochu nelituje. Pětadvacetiletý gólman si myslí, že by v české lize stagnoval a nemohl by ani bojovat o místo reprezentační jedničky.

"Člověk nikdy neví. Můžete přijít do Realu Madrid, a když se nebude dařit, nebude ani tam dobrá atmosféra. Jsem rád za ten krok, který jsem udělal. Bylo to správné. Kdybych zůstal v Česku, tak bych stagnoval, nerostl bych výkonnostně," řekl na setkání novinářů s reprezentanty Pavlenka, který odchytal všech 11 bundesligových kol v aktuálním ročníku.

Brémy dosud uhrály jenom pět bodů za remízy a krčí se na předposlední, sestupové pozici. "Je to úplně něco jiného, než jsem byl zvyklý. Mluvil jsem s kluky v šatně. Theo (Gebre Selassie) i Zlatko (Junuzovic) v týmu působí dlouho, patří mezi služebně nejstarší. Říkají, že to je nepříjemné a že se s tím potýkají delší dobu. Brémy nemají začátky dobré, ale letos nikdo nečekal, že to bude tak špatné," prohlásil Pavlenka.

Werderu zatím nepomohla ani výměna trenéra. Odvoleného Alexandera Nouriho dočasně nahradil teprve pětatřicetiletý Florian Kohfeldt. Při jeho debutu Brémy v pátek prohrály ve Frankfurtu 1:2 gólem z 89. minuty. "Přišel nový trenér, který předtím vedl juniorku, vzal si asistenty od mládeže. Rozpoložení v kabině není takové, abychom hráli bůhví jaký fotbal. Chtěl, abychom se nebáli. Zase jsme ve Frankfurtu neproměnili šance. Bylo to solidní utkání, ale na konci jsme opět dostali zbytečný gól," konstatoval Pavlenka.

"Naše mužstvo není špatné, máme spoustu šikovných hráčů. Ale na začátku nám nevyšly některé zápasy a dostali jsme se pod tlak. Je rozdíl hrát s body, nebo bez nich. Kdybychom čekali do zimy, bylo by to pozdě. Je to v hlavách," doplnil bývalý gólman Baníku Ostrava.

Pavlenka i další brankář Tomáš Koubek (Rennes) si dobrými výkony v německé a francouzské lize říkají o stále větší prostor v národním mužstvu a zvyšují tlak na současnou jedničku Tomáše Vaclíka z Basileje. "Zatím jsme to neřešili, jestli se něco bude měnit v hierarchii. Každý chce hrát nebo chytat, ale to záleží na trenérovi. Kvalifikační cyklus je daleko. Já chci předvádět nejlepší výkony v klubu, pak si člověk může zasloužit místo v reprezentaci. Tady jsme na jedné lodi, pak záleží na tom, kdo se jak bude jevit," uvedl Pavlenka.

Domnívá se však, že z Brém má jednodušší cestu do reprezentační branky než z pražské Slavie. "Z české ligy se stát reprezentační jedničkou je mnohem složitější, spíše nereálné. Vaclík chytá v Basileji, Koubek ve Francii. Myslet si, že ve Slavii se můžu stát reprezentační jedničkou, by byl nesmysl," prohlásil rodák z Hlučína.