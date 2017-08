Praha - Brankář Jiří Pavlenka si v Brémách po letním příchodu ze Slavie vychytal místo jedničky a pomalu si zvyká na bundesligu i němčinu, se kterou zatím hodně bojuje. Pětadvacetiletý fotbalista v sobotu s Werderem dlouho držel cennou remízu s Bayernem Mnichov, ale nakonec v závěru dvakrát inkasoval od kanonýra Roberta Lewandowského.

"Začátky nejsou jednoduché, protože člověk neumí německý jazyk, k tomu jsem byl snad přes měsíc na hotelu, takže to nebylo úplně optimální. Ale teď už se cítím dobře," řekl Pavlenka novinářům na dnešním srazu reprezentace.

Problémem je pro něj zatím komunikace. "Mám za sebou asi čtyři lekce němčiny, takže nějaké základy mám a pár slov už chytám, ale na celé věty to není a zatím používám angličtinu," přiznal Pavlenka.

Jinak se mu v Německu i Brémách hodně líbí. "Rozdíl oproti Česku tam samozřejmě je. Všechno kolem fotbalu tam je jiné. Je to sport číslo jedna, lidi to vnímají, hodně se o tom píše a přístup je tam jiný. I v kabině je to úplně v pohodě. Když jdu po ulici, tak mě hodně lidí přivítá a přeje mi štěstí, aby se mi tam líbilo a dařilo," uvedl dvojnásobný reprezentant.

Při bundesligovém debutu s Hoffenheimem (0:1) inkasoval jedinou branku v 84. minutě, prohrou skončil i jeho druhý zápas v německé lize proti Bayernu. Obhájce titulu se trápil a o vítězství 2:0 rozhodl až slepenými góly v 72. a 75. minutě.

"Sedmdesát minut jsme s nimi hráli nerozhodně a věřil jsem, že bychom to nějak mohli urvat. Bohužel se to nepovedlo, pět minut rozhodlo a pak už se to jen tak dohrávalo," litoval Pavlenka.

Konfrontace s Bayernem pro něj byla velký zážitek. "Kdybychom doma uhráli lepší výsledek, byl bych spokojenější. Na druhou stranu hrát s Bayernem je úplně jiná liga. Je to velkoklub jak v Německu, tak v celém světě, a jsem rád, že jsem si to mohl vyzkoušet," prohlásil odchovanec Ostravy. "Na nich je vidět, že jsou hrozně fotbaloví, mají myšlenku a jsou o krok napřed," dodal k mnichovskému soupeři.

Některé fotbalisty Bayernu znovu uvidí v pátek, kdy se český tým v Praze utká s Německem v kvalifikaci o postup na mistrovství světa 2018. "Může se stát, že nás Němci podcení, přece jen už to mají všechno jisté. Hrajeme doma a dáme do toho maximum," prohlásil Pavlenka.