Plzeň - První soutěžní utkání za českou fotbalovou reprezentaci odchytal ve čtvrtek v Ázerbájdžánu v rámci kvalifikace mistrovství světa brankář Jiří Pavlenka. V zápase neměl moc práce, o čisté konto přišel kvůli nesprávně nařízené penaltě, kterou v 55. minutě proměnil Afran Ismajlov.

Bývalý brankář pražské Slavie a Ostravy sice vystihl směr, na dobře umístěnou střelu ale nedosáhl. "Ráno jsme se dívali na videa hráčů, kteří by mohli eventuálně kopat penalty. Trošku člověk i věděl, ale nechtěl jsem mu to nějak usnadnit, že bych šel hned na stranu, aby to střelec neměl jednodušší a mohl si vybrat něco jiného. Bohužel jsem na to nedosáhl," litoval Pavlenka.

Přestože šlo o premiérový soutěžní start v dresu národního týmu, nebyl pětadvacetiletý gólman příliš nervózní. "Bral jsem to jako každý jiný zápas. Tím, že jsem se trošku otrkal v Německu, tak už nepůsobím tolik nervózně," uvedl Pavlenka. Příliš možností předvést své umění neměl, domácí hráči jej moc neprověřili. "Neměli tam nic. Kdybychom proměnili šance, které jsme měli, asi by se ten zápas vyvíjel úplně jinak," doplnil.

Na brankářském postu je v současnosti v české reprezentaci přetlak. O post jedničky se vedle Pavlenky a Tomáše Vaclíka, který odchytal většinu kvalifikačních utkání, uchází též Tomáš Koubek, jenž v létě přestoupil do francouzského Rennes. "Všichni, co tady jsme, chytáme kvalitní ligy. Pak už záleží jen na trenérovi, jak se rozhodne. Tomáš Vaclík byl jednička, všichni jsme to respektovali, podporovali jsme ho," odmítl Pavlenka přehnanou rivalitu.

"To, že se mu (Vaclíkovi) nepodařil jeden zápas, neznamená, že o tu pozici přišel. Náš tým v kvalifikaci mnohokrát podržel. Já musím podávat hlavně dobré výkony v klubu, abych pozvánku dostal, pak už záleží jen na trenérovi," dodal.

V Brémách, kam před sezonou přestoupil ze Slavie, se Pavlenkovi daří. Chválený byl zejména po derby v Hamburku, které skončilo bezbrankovou remízou. "Říkal mi i trenér gólmanů, že tohle utkání je hodně sledované a že se mám předvést, abych ukázal několika milionům fanoušků, co umím. Tak snad se mi to trochu podařilo," řekl.

Před zápasem se špičkoval i s kolegou Jaroslavem Drobným, který v letech 2010 až 2016 působil v Hamburku a posléze přešel do kádru rivala. "Dělal si srandu, že kdybych ho viděl v hamburském kotli, tak se nemám divit. Kdyby tam po mně něco házel třeba," řekl Pavlenka s úsměvem.

Pavlenkovi se daří zvyknout na nový styl fotbalu, který je rychlejší a musí v něm čelit technicky vyspělejším hráčům. Dál jej posouvají i konzultace s trenérem brankářů po každém duelu. Během několika kol Pavlenka navíc přesvědčil fotbalové fanoušky o svých kvalitách.

"Člověk je rád, když mu lidi dají najevo, že udělal něco dobře. Rozhodně by to však bylo příjemnější, kdybychom zápasy zvládli výsledkově," připomněl nelichotivou pozici Werderu v tabulce. Nachází se na předposledním místě se čtyřmi body za stejný počet remíz a se skóre 3:7.

Defenziva severoněmeckému celku funguje obstojně, horší je to však s útokem, což zavinilo i zranění střelce Maxe Kruseho. "Max je velice šikovný hráč, určitě nám chybí, ale jsou tam i jiní. Ve spoustě zápasů jsme si vytvořili třeba tři stoprocentní šance, je škoda, že jsme je neproměnili. Asi bychom se teď bavili o jiných příčkách," připustil Pavlenka.