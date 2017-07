Londýn - Tenista Adam Pavlásek porazil při premiéře na trávě ve Wimbledonu v 1. kole Američana Ernesta Escobeda 6:7, 6:1, 6:3 a 6:1. Připsal si tak teprve druhou grandslamovou výhru v kariéře. Dnes se představí ještě čtveřice Čechů v čele s favoritkou a nasazenou trojkou Karolínou Plíškovou. Hrát na londýnské trávě budou také Tomáš Berdych, Lucie Šafářová a Denisa Allertová.

Duel s Escobedem (72. v žebříčku ATP) mohl Pavlásek zvládnout bez ztráty setu, ale v tie-breaku úvodní sady nevyužil čtyři setboly. "Byla to velká škoda. Udělal jsem dvě nevynucené chyby po jeho druhém podání, což je na trávě strašná chyba. Byl jsem hodně naštvaný, trošku jsem si zanadával," řekl dvaadvacetiletý český tenista.

Od té doby ale na kurtu i za podpory diváků dominoval. "Přehodil jsem si v hlavě myšlenky, že to takhle dál nepůjde. Hned jsem ho v prvním gamu druhého setu brejknul a zbytek zápasu už jsem držel," uvedl. Pomohl si dobrým podáním, dal 14 es, povolil soupeři už jen pět her a po dvou hodinách a pěti minutách slavil postup.

Pro Pavláska to byla při třetí grandslamové účasti druhá výhra. Druhé kolo hrál i loni v Paříži, zatímco letos v Austrálii vypadl v prvním.

Jeho příštím soupeřem nejspíše bude trojnásobný wimbledonský šampion a druhý nasazený Novak Djokovič ze Srbska. "To je sen zahrát si na velkém kurtu v Londýně s takovým hráčem, s jedním z čtveřice Djokovič, Murray, Federer a Nadal.. Mohlo to být o kolo později, ale půjdu si to užít," řekl Pavlásek.

První tenistka světového žebříčku Němka Angelique Kerberová porazila Irinu Falconiovou z USA dvakrát 6:4. Ve druhém kole londýnského grandslamu narazí loňská finalistka na Kirsten Flipkensovou z Belgie.

V prvním kole skončila šestnáctá nasazená hráčka Anastasija Pavljučenkovová z Ruska, která podlehla 6:3, 6:7 a 7:9 Arině Rodionovové. Australská tenistka ruského původu dokázala odvrátit sedm mečbolů a do druhého kola na grandslamu prošla v 27 letech poprvé v kariéře.

Černou sérii ukončil díky vítězství 6:1, 6:1 a 6:2 nad Víctorem Estrellou z Dominikánské republiky Ernests Gulbis z Lotyšska. Bývalá světová desítka, které nyní patří v žebříčku až 589. pozice, si připsala první výhru od loňského Roland Garros.

Do turnaje i sedminásobný wimbledonský šampion Švýcar Roger Federer a Srb Novak Djokovič, který zvedl vítěznou trofej nad hlavu třikrát.

Grandslamový turnaj Wimbledon v Londýně

(tráva, dotace 31,6 milionu liber):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Pavlásek (ČR) - Escobedo (USA) 6:7 (7:9), 6:1, 6:3, 6:1, Djokovič (2-Srb.) - Kližan (SR) 6:3, 2:0 skreč, Raonic (6-Kan.) - Struff (Něm.) 7:6 (7:5), 6:2, 7:6 (7:4), Monfils (15-Fr.) - Brands (Něm.) 6:3, 7:5, 6:4, Ramos (25-Šp.) - Thompson (Austr.) 6:4, 6:4, 7:6 (7:4), M. Zverev (27-Něm.) - Tomic (Austr.) 6:4, 6:3, 6:4, Gulbis (Lot.) - Estrella Burgos (Dom. rep.) 6:1, 6:1, 6:2, Ferrer (Šp.) - Gasquet (22-Fr.) 6:3, 6:4, 5:7, 6:2, Del Potro (29-Arg.) - Kokkinakis (Austr.) 6:3, 3:6, 7:6 (7:2), 6:4, Darcis (Belg.) - Berankis (Lit.) 4:6, 6:3, 2:6, 6:4, 6:3, Edmund - Ward (oba Brit.) 4:6, 6:3, 6:2, 6:1, Južnyj (Rus.) - Mahut (Fr.) 6:2, 7:5, 6:4, Kukuškin (Kaz.) - Daniel (Jap.) 4:6, 6:4, 7:6 (7:4), 6:2, Albot (Mold.) - Bagnis (Arg.) 4:6, 6:4, 7:6 (11:9), 7:6 (7:3).

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Kerberová (1-Něm.) - Falconiová (USA) 6:4, 6:4, Rodionovová (Austr.) - Pavljučenkovová (16-Rus.) 3:6, 7:6 (8:6), 9:7, Flipkensová (Belg.) - Doiová (Jap.) 6:4, 6:3, Cirsteaová (Rum.) - Bertensová (23-Niz.) 7:6 (7:4), 7:5, Vandewegheová (24-USA) - Barthelová (Něm.) 7:5, 6:2, Mariaová (Něm.) - Potapovová (Rus.) 6:3, 2:2 skreč, Rybáriková (SR) - Niculescuová (Rum.) 6:4, 6:1, Matteková-Sandsová (USA) - Linetteová (Pol.) 1:6, 6:2, 6:3, Muguruzaová (14-Šp.) - Alexandrovová (Rus.) 6:2, 6:4, Lepchenková (USA) - Davisová (28-USA) 6:4, 7:5, Golubicová (Švýc.) - Čang Šuaj (30-Čína) 6:3, 6:7 (2:7), 6:1, Dijasová (Kaz.) - Chan Sin-jün (Čína) 6:3, 6:4.

Úterní program:

Centrální dvorec (14:00 SELČ): Djokovič (2-Srb.) - Kližan (SR), Federer (3-Švýc.) - Dolgopolov (Ukr.).

Kurt č. 1 (14:00): Karolína Plíšková (3-ČR) - Rodinová (Rus.)

Kurt č. 2 (12:30): 3. zápas Berdych (11-ČR) - Chardy (Fr.).

Kurt č. 12 (12:30): 4. zápas Šafářová (32-ČR) - Dodinová (Ukr.).