Londýn - Sezonu začal tenista Adam Pavlásek zraněním a osmi porážkami v řadě. Dnes při své premiéře ve Wimbledonu zvládl první kolo a doufá, že znovu získá ztracenou sebedůvěru.

"Jsem strašně rád, že to vyšlo zrovna tady. Je to určitě lepší než dvě kola někde na challengeru," řekl dvaadvacetiletý hráč po vítězství na londýnské trávě nad Američanem Ernestem Escobedem po setech 6:7, 6:1, 6:3 a 6:1.

Do sezony vstoupil se zraněným zápěstím, třikrát prohrál na Hopmanově poháru a pak i v Melbourne. Ruce dal sedm týdnů volno, ale chytil ještě virózu. "Když se to..., tak se to...," řekl Pavlásek a zaklepal, že od poloviny března je fit.

Příliš výher a dobrých výsledků ale nepřidal. "Ztratil jsem herní praxi, absolutně jsem si nevěřil, což se se mnou táhne dosud," řekl. Před Wimbledonem měl na turnajích ATP bilanci 0:5 a na challengerech 9:8.

Od poloviny dubna má nového trenéra Jana Sukubu a zdá se, že by se mohl dostat na lepší vlnu. Před Wimbledonem došel do semifinále challengeru v Popradu a nyní poprvé v sezoně porazil hráče z první stovky žebříčku.

"Určitě mi to posílí hlavu. Snad ze mě spadnou těžké myšlenky, proč mi to nejde. Potřebuju už jenom udržet formu na slušné lajně," řekl Pavlásek.

Třeba mu zvedne náladu i rybička á la Boris Becker. V závěru třetího setu skočil po míče za stavu 5:3 a 30:30. "Zachránilo mi to krk. Myslím, že si to někde najdu, ale jsem rád, že jsem si hlavně něco neudělal. Moje pády nejsou to pravé ořechové," řekl. "Celý týden tady ty pády trénuju. Mám všechno naražené," vtipkoval.

Do Wimbledonu se dostal jako jako jeden z posledních a byl rád, že nemusel hrát kvalifikaci. Loni v ní vypadl ve 3. kole a pak marně čekal, jestli se nedostane do soutěže jako lucky loser. "Bloumal jsem tady a pak jsem to zabalil," vzpomínal. Díky tomu se aspoň poprvé podíval do areálu slavného klubu, neboť wimbledonskou juniorku nehrál.

Tráva nepatří k jeho oblíbeným povrchům. "Nikdy jsem ji nemiloval. Po dnešku si nemůžu stěžovat. Beru ji jako zpestření v sezoně. Musím hrát dobře na všech površích. Základ je dobře servírovat, což se mi dařilo," řekl.

Ještě lepší servis bude potřebovat ve 2. kole. Jeho příštím soupeřem bude trojnásobný wimbledonský šampion Novak Djokovič ze Srbska. "Nevím, jestli na youtube najdu nějaké video, jak vůbec hraje. Asi pošlu nějakého holuba, aby mi o něm něco zjistil," smál se Pavlásek. Doufal, že i Djokovič se dá porazit. "Je to jenom člověk, žádný robot. Může se stát cokoliv," doplnil český hráč.