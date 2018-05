Paříž - S rozdílnými pocity opouštěli daviscupoví parťáci Adam Pavlásek a Jiří Veselý tenisový dvorec po prvním kole French Open. Pavlásek zaťal vítězně pěst, zato Veselý odcházel po prohře se sklopenou hlavou.

Pavlásek vyhrál už devátý zápas v řadě. Pět jich zvládl cestou za triumfem na challengeru v Římě, další tři v kvalifikaci Roland Garros a v 1. kole přidal výhru 6:7, 7:5, 6:2, 6:2 nad Mirzou Bašičem z Bosny a Hercegoviny.

"Tolik zápasů po sobě jsem nevyhrál, možná někdy v juniorech," pátral v paměti třiadvacetiletý tenista, označovaný za velký talent. "Jsem rád, že jsem takovou šňůru chytil. Je příjemná změna být zpátky ve fazóně a znovu poznat, co znamená vyhrávat zápasy. Budu strašně rád, když tuhle formu udržím nadále," dodal 185. hráč žebříčku ATP a brousil si zuby na duel s jedenáctým nasazeným Diegem Schwartzmanem z Argentiny.

Loni i začátkem roku se přitom nezdálo, že by mohl přijít obrat v Pavláskově kariéře. Nedařilo se mu herně, zdravotně ani v osobním životě, což se odrazilo na psychice. "Trpěl jsem negacemi, hlavu zapranou nesmysly," řekl. Proto vyhledal pomoc mentálního kouče.

Přes kamarády oslovil Rostislava Helfštýna a s jeho pomocí změnil myšlení. Už nenadává, neodpaluje vzteky míčky a nehází raketou. "Zkazím, tak zkazím. To i (Roger) Federer. Hraju bez tlaku. Jsem rád, že mě dokázal přenastavit," řekl.

Přesto ještě chvilku trvalo, než se dostal na vítěznou vlnu. Po Davisově poháru prohrál na challengeru v Ostravě ve 2. kole z mečbolu. "Pak to ve mně bouchlo," zmínil propuštění trenéra Pavla Klimka a kondičního kouče Nikolase Ciose. "Nebyl jsem úplně šťastný s týmem, nebo jsem čekal víc. A byl jsem ve stadiu, že jsem chtěl být úplně sám, změnit auru, dělat si vše podle sebe," vysvětlil své rozhodnutí.

Na challenger do Říma odjel, i když původně nechtěl, s matkou a sestrou a začal vyhrávat. "Mám čistou hlavu. Neřeším ptákoviny, jen tenis a zatím tahle strategie být sám funguje," uvedl a zaťukal. Už ale shání kouče. Ve vrcholovém tenisu se bez trenéra dlouho hrát nedá. "Hledám někoho, kdo bude vůdce týmu," uvedl Pavlásek.

Veselý se proti Srbovi Dušanu Lajovičovi na nic nezmohl. Uhrál pouze sedm her. "Víceméně to bylo na jednu bránu. Herně to není až tak tragický, ale fyzicky nejsem úplně připravený. Neříká se mi to lehce," klopil oči čtyřiadvacetiletý tenista.

S kondicí má problémy po dubnové nemoci, kterou vyháněl antibiotiky. Na doléčení neměl čas. "Potřeboval jsem něco uhrát, abych se dostal do Wimbledonu, tak jsem se honil. A kondice na dlouhé utkání chyběla," řekl. Definitivně ho srazil náročný zápas v Ženevě s Lukášem Rosolem. "Poté sem vyčichl a nezregeneroval."

V Paříži neobhájil body za loňské třetí kolo a v příštím vydání žebříčku ATP se ocitne mimo stovku. "Je to pro mě dost nepříjemné. Snažím se hlavu nastavit tak, že zajíci se počítají až po honu. Uvidí se na konci roku," řekl a vzhlížel k příštímu týdnu, kdy bude v Prostějově obhajovat titul na challengeru. "Zabojuju," vyhlásil.

Pro tenisty je zásadní - finančně i z pohledu bodů, aby hráli grandslamové turnaje. K tomu je potřeba figurovat do 100. místa žebříčku. "Tohle ale není meta, co by mě uspokojovala," řekl bývalý nejlepší junior světa Veselý, který byl v roce 2015 už i 35. v pořadí dvouhry na ATP. "Teď se v tom plácám. Musím jít dál. Udělat všechno, abych se dostal po všech stránkách do formy. A co nejrychleji se nakopnul zpátky."