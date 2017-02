New York - Brankář Ondřej Pavelec pochytal ve čtvrtečním utkání NHL 39 z 42 střel a dovedl hokejisty Winnipegu k výhře 4:3 na ledě Dallasu. Mnohem méně práce měl Michal Neuvirth, jenž 15 zákroky přispěl k vítězství Philadelphie 3:1 nad Montrealem.

Pavelec v každém ze šesti utkání od poloviny ledna, kdy byl povolán z farmy, dostal minimálně tři góly, přesto si připsal čtyři výhry. V Dallasu byl vyhlášen třetí hvězdou večera, když zářil zejména ve třetí třetině, v níž díky jeho čtrnácti zákrokům dokázali Jets uhájit nejtěsnější náskok z prostředního dějství.

Devětadvacetiletý český gólman inkasoval dvakrát v rozmezí dvou minut v první třetině, pak ale hosté otočili skóre z 1:2 na 4:2. Potřetí Pavelce překonal ve 38. minutě Patrick Eaves, víc puků už ale za svá záda nepustil. "Skvěle četl hru. Byl nejlepším hráčem na ledě," pochválil ho trenér Paul Maurice, jehož tým vůbec poprvé v sezoně vyhrál tři zápasy v řadě.

Dvěma góly se na triumfu v Dallasu podílel Mark Scheifele, který nejprve 53 sekund před koncem první třetiny vyrovnal na 2:2 a ve 26. minutě v přesilovce pět na tři dostal Jets do vedení 3:2. Třiadvacetiletý útočník zaznamenal svůj 24. a 25. gól v sezoně a je třetím nejlepším střelcem ligy se ztrátou tří gólů na vedoucího Sidneyho Crosbyho.

Krátce před jeho druhým zásahem mohl v dvojnásobném oslabení skórovat Jamie Benn, jenže Pavelec jeho únik zneškodnil. "Stalo se to hrozně rychle. Bylo to asi poprvé v kariéře, co jsem při přesilovce pět na tři musel řešit samostatný nájezd. Oba jsme čekali na pohyb toho druhého, snažil jsem se být trpělivý, čekat, čekat a pak udělat zákrok," popsal Pavelec možná rozhodující moment utkání.

Další bod po návratu z marodky si připsal Tomáš Hertl, který přihrál na třetí gól San Jose při vítězství 4:1 ve Vancouveru. Žraloci vyhráli první třetinu 2:0, ve druhém dějství odolali náporu Canucks a hned v první minutě třetí části po Hertlově přihrávce zpoza branky zvýšil na 3:0 svým 22. gólem v sezoně obránce Brent Burns.

Jednu asistenci zaznamenal také Ondřej Palát, jeho Tampa ale podlehla Ottawě 2:5. Lightning tak zůstávají ve výsledkové krizi, když prohráli pošesté z posledních sedmi zápasů. Ani Vrbatova asistence k výhře Arizony nevedla, Coyotes doma podlehli Chicagu 3:4.

Philadelphia potvrdila, že na Montreal doma umí, a vyhrála už desátý z posledních jedenácti vzájemných zápasů před vlastními fanoušky. Obrana Flyers dovolila Canadiens vyslat na Neuvirtha jen 16 střel, což je pro kanadský tým nejméně v letošní sezoně.

Do utkání přitom hosté vstoupili lépe a od 5. minuty vedli díky tvrdé ráně obránce Nikity Nestěrova 1:0. Za domácí vyrovnal až ve 38. minutě v přesilové hře Claude Giroux, vítězný gól na 2:1 pak vsítil ve 44. minutě Matt Read, který skóroval poprvé po 26 zápasech. V poslední minutě pečetil výhru Letců do prázdné branky při power play Sean Couturier.

"Považuji se za věřícího člověka. Věděl jsem, že se věci změní a že ten nahoře mi pomůže zase skórovat," prohlásil Read, jenž se naposledy trefil 3. listopadu. Ve čtvrtek se prosadil po rychlém protiútoku, který zakončil tvrdou ranou nad vyrážečku brankáře Careyho Price.

Letci si tak spravili chuť po úterní porážce 1:5 s Carolinou. "Moc jsme to potřebovali. Když odehrajete takhle špatný zápas, rychle to chcete napravit dobrým výkonem. A to se nám dnes povedlo," radoval se obránce Mark Streit.

Po dvou porážkách zabrali hokejisté St. Louis Blues, které po odvolání Kena Hitchcocka poprvé vedl v roli hlavního kouče Mike Yeo. V duelu s Torontem sice jeho svěřenci prohrávali 0:1, nakonec ale zvítězili vysoko 5:1.

Statistika NHL:

Buffalo - NY Rangers 1:2 v prodl. (0:0, 0:1, 1:0 - 0:1)

Branky: 55. Franson - 38. Zuccarello, 64. Kreider. Střely na branku: 37:44. Diváci: 18.941. Hvězdy zápasu: 1. Lundqvist (Rangers), 2. Lehner (Buffalo), 3. Kreider (Rangers).

Philadelphia - Montreal 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Branky: 38. Giroux, 44. Read, 60. Couturier - 5. Nestěrov. Michal Neuvirth odchytal za Philadelphii celý zápas, z 16 střel inkasoval 1 gól a úspěšnost zásahů měl 93,8 procenta. Střely na branku: 24:16. Diváci: 19.768. Hvězdy zápasu: 1. Read, 2. Giroux (oba Philadelphia), 3. Nestěrov (Montreal).

Tampa Bay - Ottawa 2:5 (0:0, 1:2, 1:3)

Branky: 24. Johnson, 48. Point (Palát) - 27. a 50. Stone, 32. Turris, 43. Hoffman, 60. Kelly. Střely na branku: 21:30. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Stone, 2. Turris (oba Ottawa), 3. Point (Tampa).

Nashville - Edmonton 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Branky: 22. Arvidsson, 40. Johansen. Střely na branku: 27:31. Diváci: 17.113. Hvězdy zápasu: 1. Rinne, 2. Arvidsson, 3. Johansen (všichni Nashville).

Dallas - Winnipeg 3:4 (2:2, 1:2, 0:0)

Branky: 12. Klingberg, 14. Jamie Benn, 38. Eaves - 20. a 26. Scheifele, 7. Little, 33. Ehlers. Ondřej Pavelec odchytal za Winnipeg celý zápas, z 42 střel inkasoval 3 góly a úspěšnost zásahů měl 92,9 procenta. Střely na branku: 42:29. Diváci: 17.236. Hvězdy zápasu: 1. Scheifele (Winnipeg), 2. Jamie Benn (Dallas), 3. Pavelec (Winnipeg).

Arizona - Chicago 3:4 (0:3, 3:1, 0:0)

Branky: 22. Ekman-Larsson (Vrbata), 35. Dvorak, 36. Perlini - 9. P. Kane, 10. Hartman, 15. Hossa, 26. Panarin. Střely na branku: 27:26. Diváci: 17.125. Hvězdy zápasu: 1. P. Kane (Chicago), 2. Dvorak (Arizona), 3. Hossa (Chicago).

St. Louis - Toronto 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)

Branky: 27. a 53. Stastny, 18. Steen, 28. Tarasenko, 32. Parayko - 15. Marner. Střely na branku: 31:27. Diváci: 19.258. Hvězdy zápasu: 1. Stastny, 2. Parayko, 3. Allen (všichni St. Louis).

Vancouver - San Jose 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)

Branky: 47. Larsen - 16. a 55. Tierney, 10. Marleau, 41. Burns (Hertl). Střely na branku: 33:32. Diváci: 18.865. Hvězdy zápasu: 1. Marleau, 2. Tierney (oba San Jose), 3. H. Sedin (Vancouver).