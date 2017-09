Brankář New York Rangers Ondřej Pavelec blokuje střelu Steva Berniera z New York Islanders v přípravném utkání NHL.

Brankář New York Rangers Ondřej Pavelec blokuje střelu Steva Berniera z New York Islanders v přípravném utkání NHL. ČTK/AP/Adam Hunger

New York - Český hokejový brankář Ondřej Pavelec při debutu v dresu New York Rangers neinkasoval. Odchytal úvodních 40 minut pondělního přípravného zápasu před startem NHL proti New York Islanders a deseti zákroky se podílel na výhře 1:0 v prodloužení. Premiéru za Carolinu si odbyl také osmnáctiletý útočník Martin Nečas a jeho tým vyhrál na ledě Buffala 3:2 v prodloužení.

Třicetiletý Pavelec k Jezdcům přišel v létě, aby kryl záda švédské jedničce Henriku Lundqvistovi. Po skončení pětiletého kontraktu s Winnipegem na 19,5 milionu dolarů a ztrátě pevné pozice u Jets podepsal s Rangers jako volný hráč roční smlouvu na 1,3 milionu. Hned v prvním vystoupení ukázal, že může být platnou posilou, je ale smířený s tím, že daleko větší prostor v sezoně dostane Lundqvist.

"Každý se chce zapojit do dění v zápasech. Na druhou stranu si musí každý uvědomit svou roli. Musí mít jasno, co je jeho práce, a respektovat to," řekl Pavelec deníku The New York Post. Pavelce do třetí třetiny nahradil Brandon Halverson, který si připsal sedm zákroků. O výhře Rangers 1:0 rozhodl v čase 62:31 obránce Neal Pionk.

Nečas, jehož si Carolina vybrala v letošním draftu v prvním kole na 12. místě, v prvním testovacím duelu za Hurricanes strávil na ledě 14 minut. Talent, který v minulé sezoně debutoval v extralize v dresu mistrovské Komety Brno, zaznamenal i jeden plusový bod. Nechyběl na hřišti při úvodní brance Caroliny, kterou v deváté minutě vstřelil Derek Ryan.

Vedle Pavelce se v pondělním programu představili také další dva čeští brankáři. Jednadvacetiletý Vítek Vaněček nastoupil za Washington ve druhé polovině utkání na ledě New Jersey a inkasoval při porážce 1:4 třikrát. Rodák z Havlíčkova Brodu naskočil do zápasu za stavu 1:1 místo Bradena Holtbyho. Čtvrtý gól Devils obstaral švýcarský útočník Nico Hischier, jednička letošního draftu.

Z výhry se neradoval ani David Rittich z Calgary, které prohrálo v Edmontonu 2:5. Jihlavský odchovanec rovněž od půlky zápasu nahradil Eddieho Läcka. V té době už Flames prohrávali 0:3 a výběr kapitána Connora McDavida vyslal na Ritticha ještě devět střel, z nichž dvě prošly mezi tři tyče.

Přípravné zápasy před NHL:

--------

Buffalo - Carolina 2:3 v prodl. (1:1, 1:1, 0:0 - 0:1)

Branky: 12. Griffith, 37. McCabe - 9. a 63. Ryan, 35. Jooris.

Boston - Montreal 3:2 (0:0, 3:2, 0:0) hráno v Québeku

Branky: 28. Gabrielle, 30. Bjork, 31. Schaller - 21. Gallagher, 23. Grégoire.

NY Rangers - NY Islanders 1:0 v prodl. (0:0, 0:0, 0:0 - 1:0)

Branky: 63. Pionk. Brankář Ondřej Pavelec (Rangers) odchytal prvních 40 minut, kryl všech 10 střel a měl úspěšnost zákroků 100 procent.

New Jersey - Washington 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)

Branky: 22. Müller, 32. Noesen, 40. Palmieri, 56. Hischier - 5. Walker. Brankář Vítek Vaněček (Washington) odchytal 30:10 minut, ze 17 střel inkasoval tři branky a úspěšnost zákroků měl 82,4 procenta.

Ottawa - Toronto 6:2 (4:1, 2:0, 0:1)

Branky: 5. a 8. Hoffman, 3. Randell, 20. Stone, 37. Gagne, 38. Ceci - 19. Matthews, 58. W. Nylander.

Winnipeg - Minnesota 2:3 v sam. nájezdech (1:1, 1:1, 0:0 - 0:0)

Branky: 1. Perreault, 38. Laine - 6. Coyle, 36. Mitchell, rozhodující sam. nájezd Malone.

Edmonton - Calgary 5:2 (3:0, 0:0, 2:2)

Branky: 3. a 46. Letestu, 6. Maroon, 15. Nugent-Hopkins, 56. Strome - 57. Bartkowski, 59. Shinkaruk. Brankář David Rittich (Calgary) odchytal 29:05 minut, inkasoval z devíti střel dvě branky a úspěšnost zákroků měl 77,8 procenta.

Calgary - Edmonton 4:5 (1:2, 1:2, 2:1)

Branky: 2. Monahan, 30. Hamilton, 45. Brodie, 60. Jankowski - 6. a 27. Caggiula, 11. Auvitu, 24. Khaira, 42. Yamamoto.

Zápas Arizona - Los Angeles byl zrušen kvůli špatnému ledu.