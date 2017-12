New York - Brankář Ondřej Pavelec nastoupil poprvé od 28. října v NHL od začátku zápasu a 41 zákroky přispěl k výhře hokejistů New York Rangers 4:3 na ledě Pittsburghu. Obránce Andrej Šustr pomohl druhým gólem v sezoně k triumfu Tampy Bay 6:2 nad New York Islanders, na němž se asistencí podílel i Ondřej Palát. Nahrávky zaznamenali také další útočníci Dmitrij Jaškin ze St. Louis, Tomáš Plekanec z Montrealu, Martin Frk v dresu Detroitu a Ondřej Kaše z Anaheimu. Útočník Dallasu Radek Faksa vyšel po pěti zápasech bodově naprázdno.

Gólman Henrik Lundqvist nemohl do souboje s Pittsburghem zasáhnout kvůli chřipce. Pavelec, který před sezonou podepsal roční smlouvu za 1,3 milionu dolarů, chytal od úvodní minuty teprve počtvrté v ročníku. Proti Penguins kryl 93,2 procenta střel a výrazně se podílel na první prohře obhájců Stanley Cupu po pěti zápasech. Rangers uspěli pošesté z posledních sedmi duelů.

"Už je to nějakou dobu, co jsem chytal od začátku. Chtěl jsem získat dva body. Měl jsem dost času se na utkání připravit a nebyl to vůbec žádný problém," prohlásil Pavelec, jenž si připsal druhou výhru v sezoně. "Byl to jen další zápas a jsem moc rád, že jsme uspěli, protože jsem si v poslední době moc nezachytal. Chci vyhrát pokaždé, když nastoupím," dodal třicetiletý gólman.

S Pavelcovým výkonem byl velmi spokojený trenér Rangers Alain Vigneault. "V první třetině moc práce neměl, ale v dalších dvou už celkem ano. Odehrál velmi dobrý zápas. Mám z něj radost. Hodně pracuje a jsem si jistý, že si zachytá o něco víc," řekl kouč.

Šustr se trefil podruhé za uplynulé tři utkání. V 18. minutě navázal na gól Braydena Pointa z první minuty, u něhož asistoval Palát, a posunul Tampu do vedení 2:0. "Šustr v prvních 15 nebo 20 zápasech nebyl tak výrazný, ale nepřestal tvrdě pracovat, nestěžoval si a choval se jako týmový hráč. Jeho práce se vyplácí," pochválil trenér Jon Cooper českého beka, jenž se třináctkrát nevešel do sestavy. Díky výhře se Tampa vrátila do čela NHL.

Montreal podlehl 3:4 St. Louis a prohrál po šesti utkáních. Výraznou měrou se o to zasloužil útočník Brayden Schenn, který vstřelil třetí hattrick kariéře. St. Louis se v průběhu 23. minuty povedlo během sedmi vteřin dvakrát skórovat a vypracovat si náskok 3:1, který ale dvěma brankami smazal zadák Shea Weber. První trefou si připsal 500. bod v kariéře. Utkání rozhodl v 53. minutě Schen.

Kaše v duelu s Vegas asistoval u branky Francoise Beauchemina, který v 22. minutě načal obrat Anaheimu z 0:2 na 3:2. Vyrovnání obstaral až v 56. minutě finský útočník Erik Haula, který u předchozích dvou branek zaznamenal asistence. V nájezdech rozhodl o výhře nováčka NHL Alex Tuch. Jako poslední se za Anaheim rozjel Kaše, který musel proměnit, překonat Malcolma Subbana se mu ale nepodařilo.

Slovenský útočník Marián Gáborík i Los Angeles díky dvěma gólům jako 94. hráč v historii NHL pokořil hranici 400 branek. Pozadu nezůstal ani kapitán Kings Anže Kopitar, jenž si připsal 500. přihrávku a při vítězství 6:3 nad Minnesotou bodoval třikrát. Los Angeles uspělo pošesté v řadě.

Frk pomohl Detroitu nahrávkou zastavit sedmizápasovou sérii proher. Red Wings porazili Winnipeg 5:1. Dallas podlehl Nashvillu 2:5 a prohrál po šesti zápasech. Predators se i díky zaváhání Winnipegu posunuli na první místo Západní konference.

Výsledky NHL:

Pittsburgh - NY Rangers 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)

Branky: 16. Sheary, 28. Kessel, 44. Hörnqvist - 17. Nieves, 33. Fast, 38. Zuccarello, 52. Bučněvič. Brankář Ondřej Pavelec (NY Rangers) odchytal celý zápas, z 44 střel třikrát inkasoval a úspěšnost zákroků měl 93,2 procent. Střely na branku: 44:29. Diváci: 18.414. Hvězdy zápasu: 1. Zuccarello (NY Rangers), 2. Hörnqvist (Pittsburgh), 3. Bučněvič (NY Rangers).

Columbus - New Jersey 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Branky: 14. N. Foligno - 5. Zajac, 25. T. Hall, 40. Noesen, 52. Bratt. Střely na branku: 42:36. Diváci: 14.282. Hvězdy zápasu: 1. C. Schneider, 2. Hischier, 3. T. Hall (všichni New Jersey).

Montreal - St. Louis 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)

Branky: 38. a 47. S. Weber, 16. Jordie Benn (Plekanec) - 6., 23. a 53. B. Schenn, 23. Upshall (Jaškin). Střely na branku: 25:30. Diváci: 21.302. Hvězdy zápasu: 1. B. Schenn (St. Louis), 2. S. Weber (Montreal), 3. Pietrangelo (St. Louis).

Detroit - Winnipeg 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)

Branky: 15. a 45. Nyquist, 11. Abdelkader, 48. Helm, 51. D. Booth (Frk) - 27. Laine. Střely na branku: 32:26. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Nyquist, 2. Larkin, 3. Howard (všichni Detroit).

Dallas - Nashville 2:5 (0:1, 0:4, 2:0)

Branky: 42. Johns, 60. Oleksiak - 16. Fiala, 23. C. McLeod, 25. Aberg, 28. Turris, 36. Järnkrok. Střely na branku: 45:32. Diváci: 18.023. Hvězdy zápasu: 1. Saros, 2. Järnkrok, 3. Ekholm (všichni Nashville).

Colorado - Buffalo 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)

Branky: 33. a 50. MacKinnon - 26. B. Pouliot, 39. McCabe, 52. E. Kane, 60. Eichel. Střely na branku: 37:35. Diváci: 13.258. Hvězdy zápasu: 1. E. Kane (Buffalo), 2. MacKinnon (Colorado), 3. Ristolainen (Buffalo).

Tampa Bay - NY Islanders 6:2 (2:0, 3:2, 1:0)

Branky: 37. a 38. Gourde, 1. Point (Palát), 18. Šustr, 39. Namestnikov, 47. Kunitz - 28. Barzal, 29. Eberle. Střely na branku: 34:31. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1.Gourde, 2. Kunitz, 3. Callahan (všichni Tampa Bay).

Los Angeles - Minnesota 5:2 (0:0, 1:2, 4:0)

Branky: 45. a 55. Gáborík, 35. Muzzin, 53. A. Kempe, 60. Kopitar - 31. Coyle, 36. Ennis. Střely na branku: 28:21. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. Gáborík, 2. Muzzin, 3. Kopitar (všichni Los Angeles).

Vancouver - Carolina 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Branky: 23. D. Pouliot, 34. Vanek, 47. Goldobin. Střely na branku: 22:30. Diváci: 17.860. Hvězdy zápasu: 1. Markström, 2. D. Pouliot, 3. Horvat (všichni Vancouver).

Vegas - Anaheim 4:3 po sam. nájezdech (2:0, 0:3, 1:0 - 0:0)

Branky: 19. Neal, 19. O. Lindberg, 56. Haula, rozhodující sam. nájezd Tuch - 22. Beauchemin (O. Kaše), 26. Vermette, 37. Perry. Střely na branku: 43:29. Diváci: 17.608. Hvězdy zápasu: 1. Haula, 2. Neal, 3. Tuch (všichni Vegas).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Tampa Bay 27 19 2 6 101:69 40 2. Toronto 28 17 1 10 99:84 35 3. Montreal 29 13 3 13 81:90 29 4. Boston 25 12 4 9 69:73 28 5. Detroit 28 11 5 12 79:91 27 6. Ottawa 25 9 6 10 74:86 24 7. Florida 27 10 4 13 79:93 24 8. Buffalo 28 7 4 17 60:96 18

Metropolitní divize:

1. New Jersey 27 16 4 7 84:81 36 2. Columbus 28 17 1 10 80:70 35 3. NY Islanders 27 16 2 9 101:92 34 4. Washington 28 16 1 11 84:84 33 5. Pittsburgh 29 15 3 11 86:95 33 6. NY Rangers 27 15 2 10 91:81 32 7. Carolina 26 11 5 10 72:80 27 8. Philadelphia 27 9 7 11 75:83 25

Západní konference:

Centrální divize:

1. Nashville 28 18 3 7 92:80 39 2. Winnipeg 28 17 4 7 95:76 38 3. St. Louis 28 18 2 8 92:75 38 4. Dallas 28 16 1 11 86:81 33 5. Chicago 27 12 5 10 82:73 29 6. Minnesota 27 13 3 11 80:82 29 7. Colorado 26 12 2 12 81:86 26

Pacifická divize:

1. Los Angeles 29 18 3 8 90:63 39 2. Vegas 27 17 1 9 94:85 35 3. Vancouver 28 14 4 10 78:77 32 4. San Jose 26 14 2 10 66:61 30 5. Calgary 27 14 1 12 80:88 29 6. Anaheim 28 11 6 11 75:86 28 7. Edmonton 27 11 2 14 78:92 24 8. Arizona 30 7 5 18 73:104 19

Kanadské bodování NHL:

1. Kučerov (Tampa Bay) 27 40 (19+21) 2. Stamkos (Tampa Bay) 27 38 (11+27) 3. J. Gaudreau (Calgary) 27 36 (12+24) 4. Wheeler (Winnipeg) 28 36 (7+29) 5. Kopitar (Los Angeles) 29 34 (15+19) 6. Scheifele (Winnipeg) 28 34 (14+20) 7. Schwartz (St. Louis) 28 34 (13+21) 8. Kessel (Pittsburgh) 29 34 (13+21) 9. B. Schenn (St. Louis) 28 33 (13+20) 10. Voráček (Philadelphia) 27 33 (7+26) 39. Pastrňák (Boston) 25 24 (14+10) 102. Palát (Tampa Bay) 27 18 (7+11) 137. Faksa (Dallas) 27 16 (10+6) 166. Sobotka (St. Louis) 28 15 (5+10) 180. Hertl (San Jose) 26 14 (5+9)