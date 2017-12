Zprava brankář hokejistů New York Rangers Ondřej Pavelec, Brett Ritchie z Dallasu a Jesper Fast z NY Rangers.

New York - Brankář Ondřej Pavelec se díky 44 zákrokům stal první hvězdou pondělního utkání NHL, prohře hokejistů New York Rangers s Dallasem 1:2 po samostatných nájezdech ale nezabránil. Třicetiletý český gólman se do brankoviště postavil po šesti dnech, v předchozím zápase vychytal vítězství 4:3 nad Pittsburghem.

Proti Dallasu si kladenský odchovanec v první a druhé třetině připsal po 16 zákrocích, celkem pochytal 97,8 procenta střel. Jediný gól ze hry inkasoval v 27. minutě, kdy ho finský obránce Julius Honka překonal tvrdou střelou, jež se odrazila od horní tyče.

"Ve třetí třetině jsme se nepatrně zlepšili. Ale prohráli jsme, takže panuje zklamání. Pozitivní je, že jsme si z duelu odnesli alespoň bod. Zítra je nový den a před námi jsou velké zápasy," prohlásil Pavelec.

Český gólman se v utkání několikrát vyznamenal. V 35. minutě vyrazil lapačkou pokus Tylera Seguina z mezikruží. Ve třetí části mohl po samostatném úniku zvýšit na rozdíl dvou branek Remi Elie, ale Pavelec si poradil s jeho bekhendovým zakončením i s následnou Seguinovou dorážkou.

Také Dallas se mohl spolehnout na kvalitní výkon gólmana Kariho Lehtonena. Ten nastoupil do 623. utkání základní části NHL, čímž na prvním místě v počtu odchytaných zápasů mezi brankáři narozenými ve Finsku dorovnal Miikku Kiprusoffa.

Vyrovnání obstaral v 57. minutě Rick Nash. V nastaveném čase se Lehtonen zaskvěl zákrokem lapačkou po střele Jespera Fasta. Těsně před koncem prodloužení mohl při přečíslení tří na jednoho rozhodnout obránce Stars John Klingberg, Pavelce ale nepokořil.

V nájezdech už byli hostující střelci úspěšnější. Na Pavelce vyzráli Alexandr Radulov a Jason Spezza, kteří Dallasu pomohli k první výhře po čtyřech zápasech.

"Všichni v šatně vědí, že jsme dnes nehráli dobře, vyjma Pavelce. Z utkání plynou dvě pozitiva - Pavelec chytal neskutečně a díky jeho výkonu jsme vytěžili bod. Jinak se nám nedařilo," vyzdvihl výkon českého brankáře trenér Rangers Alain Vigneault.

Představení mistra světa z roku 2010 ocenil i Mats Zuccarello. "Byli jsme blízko dvěma bodům, ačkoliv jsme si je vůbec nezasloužili. Udržel nás ve hře, chytal fantasticky," řekl norský útočník.

Rovněž Winnipeg, který vyhrál nad Vancouverem 5:1, se radoval z dvoubodového zisku po čtyřech utkáních. K sedmé domácí výhře za sebou výrazně přispěl centr Mathieu Perreault, který vstřelil dvě branky a na jednu přihrál. Jedinou trefu Vancouveru obstaral nejproduktivnější nováček Brock Boeser, který je s 16 góly rovněž nejlepším střelcem mezi novými tvářemi v lize.

Statistika pondělních zápasů NHL:

--------

NY Islanders - Washington 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

Branky: 3. B. Nelson, 21. Ladd, 22. Tavares - 49. Orlov. Střely na branku: 29:32. Diváci: 11.053. Hvězdy zápasu: 1. Halák, 2. Ladd, 3. Nelson (všichni NY Islanders).

NY Rangers - Dallas 1:2 po sam. nájezdech (0:0, 0:1, 1:0 - 0:0)

Branky: 57. Rick Nash - 27. Honka, rozhodující sam. nájezd Spezza. Brankář Ondřej Pavelec (NY Rangers) odchytal celé utkání, z 45 střel jednou inkasoval a úspěšnost zákroků měl 97,8 procent. Střely na branku: 25:45. Diváci: 17.667. Hvězdy zápasu: 1. Pavelec (NY Rangers), 2. Lehtonen, 3. Honka (oba Dallas).

Detroit - Florida 1:2 v prodl. (1:0, 0:0, 0:1 - 0:1)

Branky: 19. Zetterberg - 51. Trocheck, 63. Matheson. Střely na branku: 35:29. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Matheson, 2. Reimer (oba Florida), 3. Zetterberg (Detroit).

Winnipeg - Vancouver 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Branky: 25. a 60. Perreault, 2. Kulikov, 35. Ehlers, 52. Morrissey - 7. Boeser. Střely na branku: 24:26. Diváci: 15.321. Hvězdy zápasu: 1. Perreault, 2. Ehlers, 3. Armia (všichni Winnipeg).

Pittsburgh - Colorado 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Branky: 60. Kessel - 47. Barberio, 59. Comeau. Střely na branku: 40:28. Diváci: 18.411. Hvězdy zápasu: 1. Bernier (Colorado), 2. Jarry (Pittsburgh), 3. Barberio (Colorado).

Anaheim - Carolina 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Branky: 6. D. Grant, 40. Silfverberg, 42. L. Shaw - 2. J. Williams, 58. V. Rask. Střely na branku: 23:30. Diváci: 16.198. Hvězdy zápasu: 1. J. Gibson, 2. Silfverberg, 3. L. Shaw (všichni Anaheim).

Tabulka NHL:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Tampa Bay 29 21 2 6 110:74 44 2. Toronto 31 20 1 10 106:88 41 3. Boston 27 14 4 9 78:75 32 4. Montreal 31 13 4 14 85:99 30 5. Florida 30 12 4 14 90:105 28 6. Detroit 30 11 6 13 81:99 28 7. Ottawa 28 9 7 12 77:98 25 8. Buffalo 30 7 6 17 64:102 20

Metropolitní divize:

1. Columbus 30 19 1 10 86:73 39 2. NY Islanders 30 17 3 10 108:100 37 3. Washington 31 18 1 12 95:91 37 4. New Jersey 29 16 4 9 89:91 36 5. NY Rangers 30 16 3 11 99:89 35 6. Pittsburgh 32 16 3 13 94:104 35 7. Philadelphia 29 11 7 11 83:86 29 8. Carolina 29 11 7 11 80:91 29

Západní konference,

Centrální divize:

1. St. Louis 31 21 2 8 104:78 44 2. Winnipeg 31 18 5 8 107:87 41 3. Nashville 29 18 4 7 95:84 40 4. Dallas 31 17 1 13 91:90 35 5. Minnesota 29 15 3 11 87:87 33 6. Chicago 30 14 5 11 90:82 33 7. Colorado 29 14 2 13 92:95 30

Pacifická divize:

1. Los Angeles 31 20 3 8 97:68 43 2. Vegas 29 19 1 9 103:91 39 3. San Jose 29 16 3 10 79:69 35 4. Calgary 30 16 2 12 88:94 34 5. Anaheim 31 13 7 11 83:91 33 6. Vancouver 31 14 4 13 82:90 32 7. Edmonton 30 12 2 16 86:99 26 8. Arizona 33 7 5 21 75:114 19