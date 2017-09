New York - Hokejový brankář Ondřej Pavelec po úspěšné premiéře v dresu slavných New York Rangers věří, že stejně úspěšně si povede i v celé nadcházející sezoně NHL. Kladenský odchovanec touží dát zapomenout na minulý ročník, jehož většinu odehrál na farmě v nižší AHL, a pokusit se o restart kariéry. Sám nepochybuje o tom, že do nejlepší hokejové ligy světa stále patří.

"Vím, že mám na to, abych chytal v téhle lize. Co se stalo v poslední sezoně, to už je minulost," řekl Pavelec zámořským médiím poté, co v přípravném duelu proti New York Islanders odchytal v derby 40 minut, aniž by inkasoval.

"Tohle je pro mě zbrusu nový začátek a také skvělá příležitost pracovat s výborným brankářem a trenérem gólmanů," pochvaloval si Pavelec kooperaci se švédskou hvězdou a jedním z nejlepších brankářů světa Henrikem Lundqvistem a Benoitem Allairem.

Třicetiletý strážce brankoviště při svém debutu příliš práce neměl, zneškodnil deset střel. "Někdy čelíte více střelám a pustíte třeba čtyři branky. Jsem hlavně šťastný, že jsem chytal, protože jsem si nezahrál delší dobu. Bylo skvělé zase zažít zápasové pocity a přípravu na utkání. Bylo to dobré a jsem za to šťastný," přiblížil Pavelec své pocity, které ještě umocňovala výhra Rangers 1:0 v prodloužení.

Pavelec, jehož si při draftu 2005 zvolila ve druhém kole Atlanta z 41. místa, věří, že nová sezona bude úspěšná pro Jezdce, ale i pro něho osobně. "Pokaždé potřebujete mít dobrý rok, nemůžete si dovolit špatný. Doufám, že to bude dobrá sezona. Cítím se dobře. Nejdůležitější je hrát podle pokynů trenérů a přispívat týmu k výhrám," prohlásil Pavelec.

Právě s organizací Atlanty, která následně přesídlila do Winnipegu, byla jeho kariéra až dosud výhradně spjata. Tryskáči ho ale na začátku minulé sezony poslali na farmu do Manitoby. Nakonec se dočkal povolání zpět do prvního týmu, za nějž však stihl odchytat jen osm zápasů, než ho ze hry pro zbytek sezony vyřadilo zranění.

Mistr světa z roku 2010 následně v létě uzavřel roční kontrakt s vedením newyorského klubu, jenž mu zajišťuje příjem 1,3 milionu dolarů. "Prošel jsem si spoustou věcí. Soustředím se na sebe, abych se cítil dobře, zvládl první zápas a vyhrál," uvedl Pavelec.

Kouč Rangers Alain Vigneault českému brankáři důvěřuje. "Některé hráče naleznete ve správném momentu jejich kariéry. A podle mě ho náš tým v Pavelcovi našel," prohlásil již před zápasem s Islanders Vigneault.

"Zažil pár slabších let. V téhle lize nedostanete moc příležitostí. Musíte mít vysoce motivovaného hráče, který bude poslouchat trenéra brankářů a bude chtít mužstvu pomáhat k výhrám, aby dokázal, že patří do NHL," doplnil hlavní kouč Rangers.