New York - Hokejový brankář Ondřej Pavelec dovedl Winnipeg ve svém prvním startu v sezoně NHL třiceti zákroky k výhře 6:3 nad Arizonou a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Ve středu naskočil do hry i další český gólman Petr Mrázek, který v deváté minutě střídal Jareda Coreaua za stavu 0:3. S ostravským rodákem v zádech Detroit otočil duel s Bostonem a zvítězil 6:5 po samostatných nájezdech.

Pavelce poslalo vedení klubu na farmu do Manitoby po přípravném kempu a poprvé zpátky do hlavního týmu ho povolalo až před dvěma dny. Tah byl reakcí na poslední výkony brankářské dvojky Connora Hellebuycka a Michaela Hutchinsona, kteří v posledních čtyřech utkáních inkasovali 19 branek. Ale ani Pavelec nezačal dobře. Inkasoval z první střely a po rychlém vyrovnání Jets lovil puk v deváté minutě podruhé.

"Jako gólman, kterého vytáhli z AHL, nemůžete chtít po spoluhráčích více. Dřeli a myslím si, že v první třetině pochopili, že se s tím peru. Mám radost, že se nám to povedlo krásně otočit, a že jsem si v prvním utkání připsal hned výhru. To potěší," uvedl devětadvacetiletý Pavelec. Svým přístupem nadchl trenéra Jets Paula Maurice. "Jít na farmu v takové fázi kariéry je ponižující, ale vypořádal se s tím správně, aby byl připraven na svou šanci. Jsem za něho šťastný."

Klíčovou pasáží byla prostřední třetina, ve které domácí otočili vývoj třemi góly na 4:2. Za tohoto stavu se navíc český brankář blýskl senzačním zákrokem a sebral jistou trefu Radimovi Vrbatovi. Ten střílel do odkryté klece, ale Pavelec holí vytlačil puk do ochranné sítě. Diváci ho za to odměnili skandováním "Pavy, Pavy."

"Byla to svým způsobem moje chyba, protože jsem neudržel dorážku. Následný zákrok už byl o štěstí a je krásné, že se mi něco takového povedlo," komentoval excelentní zásah Pavelec. Zřejmě dostane šanci chytat i v dalším utkání.

"Teprve se budeme rozhodovat, ale cítí se dobře, tým taky a asi toho do dalšího zápasu moc měnit nebudeme," uvedl kouč Winnipegu. Vrbata se do statistik nakonec zapsal, po jeho asistenci upravila Arizona v závěru na konečných 3:6. V sestavě hostí chyběl z rodinných důvodů Martin Hanzal.

Mrázek si připsal první výhru od 17. prosince, o kterou se zasloužil 23 zákroky. Inkasoval v obou případech po tečovaných střelách, díky nimž se Boston dostal do vedení 4:1 a 5:4. Detroit si vynutil pokračování až v 57. minutě a v rozstřelu potvrdil, že je v této dovednostní disciplíně nejlepší v sezoně (bilance 6:0). V nájezdech se prosadili za domácí Thomas Vanek a Frans Nielsen, Petr Mrázek ze tří pokusů pustil jen střelu Brada Marchanda mezi betony.

"Petr chytal excelentně. V poslední době neměl výsledky, jaké by chtěl mít a puky končily v jeho síti. Ale dnes byl výborný," chválil Mrázka kouč Detroitu Jeff Blashill. Potěšilo ho také, jak se tým vypořádal s nepříznivým stavem. "Prohrávat 1:4 po první třetině a přesto to otočit, to není nic jednoduchého. Hodně to vypovídá o síle našeho týmu," podotkl kouč. Jeho kolega Claude Julien označil ztrátu vedení za kolaps.

Po akci Jaromíra Jágra se ujala Florida na ledě Edmontonu v 55. minutě vedení 3:2, když převzal na hranici ofsajdu puk a jeho střela z levého kruhu skončila v síti. Původně byl čtyřiačtyřicetiletý Jágr označen jako autor branky, jenže opakované záběry odhalily jemnou teč Grega McKegga. Panthers však těsný náskok neudrželi a prohráli 3:4 v prodloužení. Vítězný gól vstřelil Connor McDavid, nejproduktivnější hráč sezony, který si v 92. startu v soutěži připsal stý bod v kariéře.

Výsledky NHL:

Montreal - Pittsburgh 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Branky: 39. Andrighetto - 15. Cole, 26. Fehr, 38. Guentzel, 56. Määttä. Střely na branku: 20:26. Diváci: 21.288. Hvězdy zápasu: 1. Malkin, 2. Sheary, 3. Schultz (všichni Pittsburgh).

Winnipeg - Arizona 6:3 (1:2, 3:0, 2:1)

Branky: 4. Little, 24. Wheeler, 25. Copp, 33. Armia, 48. Trouba, 49. Ehlers - 3. Jooris, 9. Ekman-Larsson, 55. Chychrun (Vrbata). Střely na branku: 39:33. Ondřej Pavelec odchytal za Winnipeg celé utkání, inkasoval tři branky z 33 střel a úspěšnost zásahů měl 90,91 procenta. Diváci: 15.294. Hvězdy zápasu: 1. Trouba, 2. Pavelec, 3. Perreault (všichni Winnipeg).

Detroit - Boston 6:5 po sam. nájezdech (1:4, 3:1, 1:0 - 0:0)

Branky: 16. Larkin, 25. Oullet, 30. Athanasiou, 35. Tatar, 57. Nyquist, rozhodující sam. nájezd Nielsen - 1. a 9. Vatrano, 3. Carlo, 20. Bergeron, 35. McQuaid (Krejčí). Střely na branku: 25:33. Petr Mrázek odchytal za Detroit 56:10 minuty, inkasoval dvě branky z 25 střel a úspěšnost zásahů měl 92 procent. Diváci: 20.027. Hvězdy zápasu: 1. Larkin, 2. Tatar (oba Detroit), 3. Bergeron (Boston).

Edmonton - Florida 4:3 v prodl. (2:1, 0:1, 1:1 - 1:0)

Branky: 7. Kassian, 14. Letestu, 58. Eberle, 65. McDavid - 18. Trocheck, 39. Sgarbossa, 55. McKegg (Jágr). Střely na branku: 31:31. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. Eberle, 3. Russell (všichni Edmonton).

Los Angeles - San Jose 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Branky: 6. Pearson, 36. Gáborík - 4. Burns, 16. Wingels, 30. Pavelski. Střely na branku: 24:27. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. Thornton (San Jose), 2. Brown (Los Angeles), 3. Pavelski (San Jose).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Montreal 46 27 6 13 139:117 60 2. Boston 48 23 6 19 122:123 52 3. Toronto 42 21 8 13 132:123 50 4. Ottawa 42 23 4 15 111:111 50 5. Florida 47 20 9 18 111:131 49 6. Tampa Bay 46 21 5 20 126:135 47 7. Detroit 45 20 6 19 118:132 46 8. Buffalo 44 17 9 18 104:124 43

Metropolitní divize:

1. Columbus 43 30 4 9 145:96 64 2. Washington 44 29 6 9 138:94 64 3. Pittsburgh 44 28 5 11 157:132 61 4. NY Rangers 45 28 1 16 158:123 57 5. Philadelphia 46 22 6 18 132:148 50 6. Carolina 44 21 7 16 122:121 49 7. New Jersey 46 19 9 18 105:132 47 8. NY Islanders 42 17 8 17 120:128 42

Západní konference:

Centrální divize:

1. Minnesota 43 28 5 10 141:96 61 2. Chicago 47 28 5 14 132:120 61 3. St. Louis 45 23 5 17 128:135 51 4. Nashville 44 20 7 17 119:115 47 5. Dallas 46 19 8 19 126:144 46 6. Winnipeg 48 21 4 23 135:148 46 7. Colorado 42 13 1 28 86:143 27

Pacifická divize:

1. Anaheim 47 25 9 13 125:117 59 2. Edmonton 47 25 7 15 135:125 57 3. San Jose 45 27 2 16 120:104 56 4. Calgary 47 24 3 20 124:127 51 5. Los Angeles 45 22 4 19 113:113 48 6. Vancouver 46 21 6 19 112:130 48 7. Arizona 44 13 6 25 94:143 32