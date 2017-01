Praha - Houslista Pavel Šporcl vydává nahrávku vlastních variací české hymny Kde domov můj, která zazněla poprvé ve Stavovském divadle v roce 1834. Navazuje tak na časy romantických virtuózů, kdy bylo běžné, že si interpret vybral známou melodii a na ni zkomponoval variace. V posluchačích chce svým povzbudit národní hrdost. ČTK o tom informovala umělcova manažerka Jana Dioszegi.

"Chtěl jsem prostřednictvím písně Kde domov můj vyjádřit své vnitřní pocity a vztah k této zemi. Je v ní láska, hrdost, ale i určité obavy. Zrcadlí vlastně i ohlédnutí do daleké historie v podobě citace písně Ktož jsú boží bojovníci. Mám Českou republiku opravdu rád a věřím, že stojí za to zde žít. A to i přesto, že se mi některé skutečnosti okolo nás nelíbí," uvedl Šporcl.

Skladbu Františka Škroupa vnímá jako dosud nejnáročnější ve svém repertoáru. Do variací podle svých slov vložil mnoho technicky náročných obtížností. "Troufám si tvrdit, že je to nejtěžší skladba v mém repertoáru. Přesto jsou tyto variace i mojí nejintimnější kompozicí," sdělil Šporcl, který odehraje víc než sto koncertů ročně nejen doma, ale i v nejrůznějších koutech světa.

Hudební režisér Milan Puklický k jeho variacím české hymny podotkl, že takové virtuozní dílo pro sólové housle nebylo napsáno za posledních sto let. "Jeho návaznost na romantickou houslovou tradici je mimořádná," podotkl ke Šporclově skladbě Puklický.

Píseň Kde domov můj pochází z divadelní hry Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka Josefa Kajetána Tyla. Poprvé byla uvedena ve Stavovském divadle v Praze 21. prosince 1834. Později se stala českou národní hymnou.

Šporcl před dvěma lety v pražském Rudolfinu převzal Platinovou desku Supraphonu za prodej více než 6000 kusů alba Gipsy Fire. Třiačtyřicetiletý houslista si svým originálním přístupem ke klasické hudbě získal fanoušky několika generací. U příležitosti desetiletého výročí spolupráce s vydavatelstvím Supraphon převzal v roce 2013 Jubilejní platinovou desku za 190.000 prodaných CD. Na svém kontě má přes desítku alb a dva DVD tituly. Spolupracuje s různými orchestry, romskou kapelou i popovými umělci. V roce 2016 debutoval ve slavné newyorské Carnegie Hall.