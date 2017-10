Fotograf Pavel Baňka vystoupil 9. října na tiskové konferenci ke své výstavě s názvem Blízkost v pražském Domě fotografie. Výstava je k vidění do 7. ledna příštího roku.

Fotograf Pavel Baňka vystoupil 9. října na tiskové konferenci ke své výstavě s názvem Blízkost v pražském Domě fotografie. Výstava je k vidění do 7. ledna příštího roku. ČTK/Krumphanzl Michal

Praha - Dojmem výstavy uspořádané v improvizovaných prostorách a především pro jeho známé, kteří jsou zhusta k vidění na snímcích, působí výstava fotografa Pavla Baňky (76) v Domě fotografie. Jmenuje se Blízkost a ukazuje autorovy dosud neprezentované cykly, které vznikaly od konce 70. let do současnosti a mapují dílo autora v oblasti portrétní fotografie se sociálním podtextem. Výstava v Domě fotografie, k jehož iniciátorům Baňka kdysi patřil, potrvá do 7. ledna.

"Víte, že dělám 'všechno a nic', jak se jednou jmenovala moje výstava. Psal jsem, byl jsem členem české beatnické skupiny spolu s Václavem Hrabětem, Inkou Machulkovou a Vlaďkou Čerepkovou. Fotografovat jsem začal až v 37 letech, proto se pořád cítím jako fotograf mladý a stále se cítím jako amatér, i když jsem dnes profesionál...pořád fotím pro radost," řekl dnes Baňka novinářům.

Téma výstavy je odvozeno z osobního fotografického deníku Z mého života (1957 až 2017), kam řadí Pavel Baňka fotografické počátky spjaté s rodinnou fotografií a doplňuje je o dnešní poznámky a momentky z mobilu. Jednu z výchozích forem určily i improvizované fotoateliéry na autorem organizovaných domácích bleších trzích během 80. letech a rozvíjené ve stejné době například v rámci fotografování v komunitním centru v Syracuse během autorova prvního rezidenčního pobytu v USA. Portrétoval zde především místní černošské obyvatele, děti i dospělé.

Podle kurátora Martina Mazance výběr fotografií respektuje touhu Pavla Baňky pracovat s mnohostí jako s výrazovým motivem, který stojí v protikladu se střídmostí instalačního řešení. Fotografie, v mnoha případech autorovy původní zvětšeniny, nejsou klasicky výstavně adjustované, jsou jen připíchnuté na zdi připínáčkem či špendlíkem, některé jsou jen přilepené papírovou páskou.

Pojítkem pro desítky fotografií, které mohou být deníkem, dobovou výpovědí i cestopisnou vzpomínkou, je přímočarý pohled modelů na fotografa. Velkou část výstavy tvoří snímky Baňkovy manželky, sochařky Jindry Vikové a dcery Markéty Baňkové, umělkyně a úspěšné spisovatelky. Mnoho dalších žen zachytil v dlouhodobém cyklu Matky a dcery, původně černobíle, od konce 90. let již jen barevně. "Naše dcera dospěla a odešla žít svůj vlastní život. Chyběla mi a já jsem v těch fotkách snad podvědomě hledal falešnou náhradu. Zároveň mě však hra na taťku, který si fotí svoje holky do rodinného alba, velmi bavila," říká k tomu autor.