Praha - Operované koleno lyžařky Kateřiny Pauláthové dostalo při prvním závodě Světového poháru zabrat, den po obřím slalomu v Courchevelu se na nohu nemohla ani postavit. Pak se ale její stav zlepšil a od lékařů dostala povolení závodit dál. Další start v elitním seriálu má v plánu 28. prosince, kdy se pojede obří slalom v rakouském Lienzu.

Pauláthová se na konci dubna podrobila plastice zkříženého vazu v pravém koleni. Po pěti měsících od operace poprvé stála na lyžích. Na začátku sezony absolvovala měsíční tréninkový kemp ve Spojených státech amerických a 19. prosince se postavila na start závodu SP v Courchevelu.

Pořadatelé jí připravili těžkou zkoušku. "Hodně to prolili vodou den před závodem, takže to bylo strašně hrbolaté a fakt ledové. Loni jsem jezdila všechny svěťáky a nikde nebyl takový led. My jsme na tom ještě netrénovali," popisovala Pauláthová, která nedokončila první kolo.

Koleno pod takovým náporem trpělo. "Nemohla jsem další den na nohu ani stoupnout, taková to byla facka. Ale už je to lepší. Pouvolňovali jsme to s doktorem, s fyzioterapeutem. Snad to bude dobré. Protože jsem z toho byla taková smutná a zklamaná, že to nevydrželo, co jsem chtěla," řekla čtyřiadvacetiletá lyžařka těsně před Vánoci.

Na návrat spěchala, protože ji žene vidina olympijských her v Pchjongčchangu, které začínají 9. února. "Strávila jsem šest hodin denně na rehabilitaci, cvičením, furt něco. Normálnímu člověku to trvá třeba rok, než může začít lyžovat, já jsem to měla za pět měsíců. Ale fakt jenom jako turista. Pořádný trénink byl až v Americe, kde jsme opravdu měsíc makali," řekla Pauláthová, která do zámoří odcestovala začátkem listopadu.

Zvyká si na prakticky novou nohu, před operací totiž s utrženým zkříženým vazem půl roku lyžovala. "Já jsem si to urvala už někdy v listopadu. Když jsem zatlačila do oblouku, tak jsem neměla vůbec žádnou podporu z té nohy a nic," vzpomínala. V té době přesnou diagnózu neznala. Tušila, že je něco špatně, ale nechtěla si připustit, že by to bylo něco vážnějšího než poraněný meniskus a chrupavka, jak tvrdili lékaři. "Říkala jsem si, že je to v pohodě, protože lyžovat s urvaným vazem se přece nedá. No, evidentně dá. Pod analgetiky, samozřejmě," prozradila. Až po operaci jí reprezentační lékař Jiří Beznoska řekl, jak vážné její zranění bylo.

Pauláthová je momentálně mezi třemi českými lyžařkami, které by měly jet na olympiádu. Nominace se uzavírá 15. ledna. Před dalším závodem v Lienzu by ráda potrénovala, ale v tomto středisku je jediná sjezdovka, takže to nebude jednoduché. Plánuje proto, že se na trénink zastaví po cestě. Z domova bude vyrážet dnes, takže bude mít před závodem jeden den k dispozici.