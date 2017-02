Hráči týmu New England (v bílém) Patriots se radují z titulu v zámořské lize amerického fotbalu NFL.

Houston - Historický obrat v poslední čtvrtině přinesl New England Patriots pátý titul v zámořské lize amerického fotbalu NFL. V jednapadesátém Super Bowlu porazili Atlantu 34:28 po prodloužení, přestože prohrávali už 3:28. Patrioti předvedli největší obrat v historii Super Bowlu. Jejich hvězda Tom Brady vyrovnal s pěti mistrovskými prsteny rekord Charlese Haleyho a byl počtvrté vyhlášen nejužitečnějším hráčem Super Bowlu. Bill Belichick je prvním trenérem s pěti tituly.

"Je to zásluha celého týmu. Nevzdali jsme se a tvrdě bojovali," prohlásil Brady, který vytvořil 62 přihrávkami na 466 yardů rekord Super Bowlu. "Atlanta má skvělý tým a musím jí složit uznání. My jen měli možnost hrát víckrát v útoku. Kdyby kterákoli z posledních 30 rozehrávek skončila jinak, slavil by soupeř," dodal.

Patriotům přitom vůbec nevyšla první půlka utkání. Nefungovaly jim bloky a Brady byl neustále pod tlakem obrany Atlanty, což mu znemožňovalo dávat přesné přihrávky. Navíc New England měl ve druhé čtvrtině potíže i s obranou a inkasoval tři touchdowny. A když v úvodu třetí části skórovala Atlanta počtvrté, zdálo se být rozhodnuto.

Jenže Patrioti ukázali, proč byli nejlepším týmem základní části a proč jsou nejúspěšnějším celkem tohoto století. Nadechli se k náporu, který přinesl vyrovnání minutu před koncem zápasu. Pomohlo k tomu i neskutečné zachycení přihrávky v podání Juliana Edelmana, který byl v obležení tří protihráčů, přesto si poradil.

V historicky prvním prodloužení v Super Bowlu vyhráli Patrioti los a v čele s Bradym předvedli skvělý výkon. Téměř bezchybně se posouvali hřištěm až ke koncové zóně a James White se prodral k rozhodujícímu touchdownu.

Krátce po zápase gratuloval Patriotům i nový americký prezident Donald Trump. "Neskutečný obrat a výhra Patriotů. Tom Brady, Bob Kraft (majitel Patriots) a Coach B (Belichick) jsou totální vítězové. Wow," napsal Trump na twitter.

Atlanta se ani napodruhé nedočkala titulu, který jí ve finále utekl i v roce 1998. "Ani si neumím představit, co teď hráči prožívají. Tohle je možná nejhorší porážka v historii soutěže. Vést o 25 bodů a tolika zbytečnými chybami se připravit o vítězství je hrozné," prohlásil dvojnásobný šampion NFL Osi Umenyiora.

"Poslední dva roky jsem pochyboval, že Tom Brady je nejlepším hráčem v historii. Dnes to musím vzít zpět. Nechce se mi věřit, co jsem viděl. Brady mi zavřel pusu, je opravdu nejlepší v dějinách," dodal bývalý hráč New Yorku a Atlanty.

51. Super Bowl, finále ligy amerického fotbalu NFL v Houstonu: New England - Atlanta 34:28 (0:0, 3:21, 6:7, 19:0 - 6:0).