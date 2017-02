V sakristii kostela svatého Víta v zaniklém městečku Zahrádka u Horní Paseky na Havlíčkobrodsku byla 25. února odhalena socha faráře Josefa Toufara ubitého komunisty před 67 lety. Autorem dvoumetrové kovové plastiky je sochař Olbram Zoubek. Toufar v Zahrádce působil v letech 1940 - 1948, pak byl přeložen do Číhoště. Městečko bylo později zbouráno kvůli stavbě přehrady Švihov.

Horní Paseka (Havlíčkobrodsko) - Kněze Josefa Toufara ubitého komunisty na den přesně před 67 lety připomíná socha v zahrádeckém kostele svatého Víta, kde působil osm let před svým odchodem do farnosti v nedaleké Číhošti. Více než dvoumetrovou kovovou plastiku pro Zahrádku vytvořil sochař Olbram Zoubek. Veřejnosti bylo výtvarné dílo zpřístupněno dnes přestřižením pásky u vchodových dveří do sakristie, v níž je umístěno.

"Je to moje poslední velká socha, už žádnou neudělám. Proto jsem rád, že právě tato poslední socha přijde sem," řekl Zoubek, který v dubnu oslaví jednadevadesáté narozeniny. Sochu se rozhodl vytvořit po přečtení knihy Miloše Doležala o páteru Toufarovi, jež ho dojala. Při vybírání místa se byl podívat i v Číhošti, ale tam už pomník je. Proto se rozhodl pro Zahrádku, kde navíc Toufar působil déle než v Číhošti.

Plastika měla mít původně podobu pátera Toufara. "Ale nešla mě," řekl Zoubek. Proto je to socha pro pátera Toufara. Sochař svou práci věnoval Národnímu památkovému ústavu, který kostel v Zahrádce spravuje.

"Nikdy jsme si nemysleli, že takový umělec, jako pan Olbram Zoubek, kterého si strašně vážím, udělá sochu pro našeho strýčka," řekla ČTK Toufarova praneteř Jitka Cvetlerová, která byla mezi několika stovkami hostů dnešní slavnosti.

Kostel svatého Víta je jedinou stavbou, která se zachovala z městečka s 200 domů zbouraného v 70. letech minulého století kvůli stavbě vodárenské nádrže Švihov na řece Želivce. Pro pátera Toufara byla farnost v Zahrádce prvním působištěm, sloužil tam od roku 1940 do roku 1948. Kněz zemřel 25. února 1950 po mučení příslušníky StB, kteří se ho snažili donutit k přiznání, že v číhošťském kostele 11. prosince 1949 zinscenoval takzvaný zázračný pohyb kříže na oltáři.

Na záchraně původně románského kostela v Zahrádce s památkáři spolupracuje spolek Přátelé Zahrádky, který shání peníze na opravy ve veřejné sbírce. Snahou spolku je, aby v kostele, který teď stojí na břehu přehrady, vznikl památník celé zátopové oblasti s expozicí připomínající působení pátera Toufara. Koncerty a vzpomínkové akce se v kostele konají od roku 2001.