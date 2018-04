Praha/Jihlava - Ve dvou pátečních předehrávkách 26. kola první fotbalové ligy se utkají týmy, které se na jaře trápí a bojují o záchranu. Poslední Brno se představí na stadionu pražské Dukly, Jihlava rovněž od 18:00 přivítá Mladou Boleslav.

Brno v lize nevyhrálo sedmkrát za sebou a ztrácí pět bodů na první nesestupovou pozici, kterou drží čtrnáctá Jihlava. "Utkání je nesmírně důležité, může nás udržet ve hře o záchranu. V naší situaci už je jedno, proti komu nastoupíme," uvedl brněnský kouč Roman Pivarník. "Nestojíme proti soupeři kalibru Sparty, Slavie nebo Plzně, z tohoto důvodu je to pro nás trochu lepší. O důležitosti utkání víme, teď to musíme zvládnout na ploše," dodal trenér Zbrojovky.

Dukla na jaře prohrála šest z devíti kol, naposledy v Uherském Hradišti se Slováckem 0:2 a je pouhé čtyři body nad sestupovým pásmem. "Proti Brnu nám situace velí zvítězit, cítíme na všech v týmu, že za tím jdeme. Věřím, že v domácím prostředí s fanoušky v zádech tento krok zvládneme. Chceme navázat na poslední domácí výhru nad Libercem (2:0)," prohlásil trenér Jaroslav Hynek.

Jihlavští fotbalisté po skvělém vstupu do jara, kdy čtyřikrát v řadě zvítězili a porazili také Slavii s Plzní, začali ztrácet dech. Na výhru čekají pět kol a v posledních třech ligových zápasech shodně zachránili remízu 1:1.

"V naší situaci a po třech remízách bychom doma potřebovali v tomto těžkém a pro oba soupeře důležitém utkání naplno bodovat," uvedl Michal Šmarda, asistent jihlavského trenéra Martina Svědíka, kterého čeká souboj s bývalým zaměstnavatelem.

Dvanáctá Mladá Boleslav je v této sezoně jasně nejhorší domácím mužstvem soutěže, venku však hraje mnohem lépe. Na stadionech soupeřů z posledních tří venkovních duelů brala sedm bodů.

"Pokud doma nezískáváte body a máte jich více zvenku, tak je to divné. Ale o to důležitější je, abychom se na venkovní zápasy soustředili, když nám to v nich jde. Už je jen pět kol do konce, tak se musíme kousnout a zachránit se. Dá se bodovat v každém zápase, potvrdili jsme to v Plzni," řekl obránce Lukáš Pauschek a připomněl nečekané březnové vítězství 2:1 na hřišti vedoucí Viktorie.

Hlasy před pátečními předehrávkami fotbalové ligy

Dukla Praha (13.) - Zbrojovka Brno (16.)

Jaroslav Hynek (trenér Dukly): "Prohrou na Slovácku jsme si to zase zkomplikovali. Proti Brnu nám situace velí zvítězit, cítíme na všech v týmu, že za tím jdeme. Věřím, že v domácím prostředí s fanoušky v zádech tento krok zvládneme. Chceme navázat na poslední domácí výhru nad Libercem."

Roman Pivarník (trenér Brna): "Nadcházející zápas je pro nás hodně důležitý, neboť nám napoví, zda zůstaneme ve hře o záchranu. Neponecháváme nic náhodě, do Prahy jedeme s jednodenním předstihem. V téhle situaci už nehraje velkou roli, proti komu hrajeme. Samozřejmě je pro nás o něco lepší, že nás nečeká soupeř kalibru Slavie, Plzně nebo Sparty. Rozdíly v kvalitách hráčů se v tomto psychickém rozpoložení trochu stírají. Hráči nedokážou hrát na maximum. Bojovnost je příkladná, trpí však herní kvalita."

Vysočina Jihlava (14.) - FK Mladá Boleslav (12.)

Michal Šmarda (asistent trenéra Jihlavy): "Boleslav si vede na jaře mnohem lépe na venkovních hřištích, kde v posledních třech ligových utkáních neprohrála. Doma má problémy s překonáním zatažené obrany soupeře. Naopak venku těží ze své kvality a využívá více otevřené defenzivy protivníků k nebezpečným brejkům. Má k nim vhodné typy hráčů. V naší situaci bychom po třech remízách doma potřebovali v tomto těžkém a pro oba soupeře důležitém utkání naplno bodovat."

Lukáš Pauschek (obránce M. Boleslavi): "Pokud doma nezískáváte body a máte jich více zvenku, tak je to divné. Ale o to důležitější je, abychom se na venkovní zápasy soustředili, když nám to v nich jde. Už je jen pět kol do konce, tak se musíme kousnout a zachránit se. Dá se bodovat v každém zápase, potvrdili jsme to v Plzni. Teď je pro nás každý zápas nejdůležitější a musíme makat jako v Plzni. Pak se nebojím, že bychom nebyli úspěšní. Jihlava se prezentuje docela pěkným fotbalem, i když body úplně nesbírá. Ale i my máme střídavé výkony. Ale když podáme výkon, kterého jsme schopni, tak se nebojím."