Praha - Přes vedení Mladé Boleslavi a Vítkovic 2:0 v sérii určí postupující týmy z předkola do čtvrtfinále play off hokejové extraligy až rozhodující páté zápasy. Chomutov v souboji s Mladou Boleslaví zkusí v neděli jako první zvítězit před svými fanoušky. Ostravané proti Plzni naopak potřebují prodloužit dosavadní úspěšnost domácích celků.

Chomutov vstal z mrtvých a touží dovršit velký obrat. "Půjde o páté utkání v sedmém dnu. Hráči na obou stranách budou unavení, nemá smysl si nic nalhávat. V prvních dvou utkáních naši hráči šlapali vodu, ale v Mladé Boleslavi jsme se zvedli. Je to padesát na padesát. Někdo bude šťastnější a my si samozřejmě přejeme, abychom to byli my," uvedl kouč Pirátů Vladimír Růžička.

"Musíme k utkání přistoupit stejně zodpovědně jako k oběma zápasům v Mladé Boleslavi. Právě to bude nejdůležitější - hrát, co si řekneme a v čem jsme dobří. A po vyrovnání série nesmíme lítat hlavama někde v oblacích. Pak máme velikou šanci zvítězit," věří chomutovský kapitán Michal Vondrka.

Mladá Boleslav promarnila v domácím prostředí dva mečboly, potřebuje se tak ze všeho nejvíc dát do kupy psychicky. "Samozřejmě jsme věřili, že do Chomutova už nepojedeme. Teď je psychická výhoda možná trošku na straně domácích, my už tam nemáme co ztratit. Bude tam určitě znát únava na klíčových hráčích, ale já věřím, že to unesou. Jako vždy bude záležet na výkonech gólmanů. A také na individuálních chybách, které hráči v únavě dělají," přemítal trenér František Výborný.

"Čekali jsme vyrovnanou sérii. Samozřejmě nás mrzí, že jsme ji doma nedotáhli k postupu, ale na to se už nemůžeme ohlížet. Máme k dispozici ještě jeden zápas, který prostě musíme vyhrát. Soupeř změnil taktiku a hrál úplně jinak. Od nás tam bylo v pátek málo střel. Musíme se vrátit k tomu, co jsme předváděli v Chomutově," doplnil útočník Tomáš Hyka.

Vítkovice potvrdily, že na plzeňském ledě se jim dlouhodobě nedaří. "Nepředvedli jsme to, co jsme měli předvést v obranné fázi. S pěti obdrženými góly v obou zápasech nemůžeme pomýšlet na výhru. Plzeňští měli celkově lepší pohyb a mají dobré přesilovky. Na druhou stranu my ty přesilovky máme hodně špatné a to je třeba do pátého zápasu zlepšit," prohlásil útočník Lukáš Kucsera.

"Buď se z toho poděláme, nebo se zdravě naštveme. Dvě prohry za sebou nás mrzí, ale proto se to hraje na tři zápasy. Poslední krok bývá nejtěžší a nám se to venku bohužel nepovedlo. Nic ale nevzdáváme. Urvali jsme doma dvě výhry, tak snad přidáme i tu třetí rozhodující. Když se vrátíme k naší hře z prvních dvou zápasů předkola, pak si myslím, že postoupíme," řekl gólman Ostravanů Patrik Bartošák.

Plzeň věří, že může mít díky vyrovnání psychicky navrch. "Není jednoduché za nepříznivého stavu série 0:2 dvakrát vyhrát, ale hráči k tomu přistoupili skvěle a zvládli to. Mrzí nás některá zbytečná vyloučení. Toho se musíme příště vyvarovat. V pátém zápase postoupí dál tým, který si to poctivou prací zaslouží," podotkl asistent trenéra Ladislav Čihák.

"Bude rozhodovat kdo a jak dobře naloží s šancemi, kdo bude urputnější a přikloní štěstíčko na svoji stranu. Kdo bude mít lepší emoce na svojí straně, ten z toho bude těžit," řekl útočník Jan Schleiss.

Duel v Chomutově začne již v 15:30, na ledě Vítkovic padne úvodní buly v 18 hodin. Pokud se nerozhodne v základní hrací době, čeká týmy boj o postupový gól. Na samostatné nájezdy se nehraje.

Statistické údaje před zápasy pátými zápasy předkola play off extraligy: -------- Piráti Chomutov (po základní části 7.) - BK Mladá Boleslav (10.). Začátky: 15:30. Stav série: 2:2. Výsledky zápasů v sérii: 1:7, 1:6, 5:1, 2:1. Nejproduktivnější hráči v sérii: Michal Vondrka 4 zápasy/5 bodů (3 branky + 2 asistence) - Tomáš Hyka 4/5 (4+1). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Michal Vondrka 51/46 (23+23) - Tomáš Hyka 48/38 (17+21). Statistiky brankářů v sérii: Ján Laco průměr 3,01 inkasované branky na zápas a úspěšnost zákroků 88,42 procenta, Tomáš Král 10,91 a 50,00 - Brandon Maxwell 2,25 a 92,91. Statistiky brankářů v základní části: Ján Laco průměr 2,68 inkasované branky na zápas, úspěšnost zákroků 90,04 procenta a jednou udržel čisté konto, Tomáš Král 3,47 a 87,85, Jan Strmeň 3,58 a 87,10 - Brandon Maxwell 2,32, 92,70 a čtyřikrát udržel čisté konto, Jan Lukáš 2,80 a 91,34, Tomáš Halász 4,87 a 82,61. Zajímavosti: - Mladá Boleslav, která skončila v základní části desátá, bude v případě postupu hrát ve čtvrtfinále s vítězem základní části a úřadujícím mistrem Libercem. Loni se s ním utkala při své premiérové účasti v semifinále a vypadla po porážce 0:4 na zápasy. - Chomutov skončil po základní části sedmý a v případě postupu bude hrát ve čtvrtfinále s druhým Třincem. V play off by je čekal historicky první vzájemný souboj. - Mladá Boleslav, která v roce 2015 hrála play off extraligy poprvé, útočí na třetí účast ve čtvrtfinále za sebou. Před dvěma roky vyhrála v předkole nad Plzní 3:1 na zápasy a následně vypadla po porážce 1:4 na zápasy s Třincem. Loni postoupila do čtvrtfinále přímo díky 6. místu v základní části a vyřadila Hradec Králové 4:2. V semifinále vypadla s Libercem (0:4), přesto dosáhla 4. místem na nejlepší umístění v historii - Piráti hráli loni play off v nejvyšší soutěži premiérově. V předkole zdolali Kometu Brno 3:1 na zápasy a ve čtvrtfinále vypadli s Libercem 0:4 na utkání. Obsadili 8. místo, což byl jejich nejlepší výsledek v historii v samostatné české extralize. - Sérii hranou na tři vítězné zápasy dokázala z 0:2 na 3:2 otočit v historii play off samostatné české extraligy jen Olomouc v semifinále v roce 1994 proti Kladnu. - V předkole play off, které se hraje od sezony 2006/07, se dosud rozhodovalo v pátém utkání devětkrát a jej jednou uspěl hostující tým. - Chomutov v součtu s koncem základní části doma třikrát za sebou nebodoval při skóre 3:16. - Mladá Boleslav venku vyhrála čtyři z posledních pěti duelů. HC Vítkovice Ridera (8.) - HC Škoda Plzeň (9.). Začátky: čtvrtek 18:00. Stav série: 2:2. Vzájemné zápasy v sérii: 3:1, 3:2 v prodl., 3:5, 2:5. Nejproduktivnější hráči v sérii: Lukáš Kucsera 4/3 (2+1) - David Stach 4/5 (0+5). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Ondřej Roman 52/30 (13+17) - Dominik Kubalík 51/48 (29+19). Statistiky brankářů v sérii: Patrik Bartošák 3,53 a 86,73, Daniel Dolejš 0 a 100 - Matěj Machovský 2,50 a 91,94. Statistiky brankářů v základní části: Patrik Bartošák 2,22, 92,57 a pětkrát udržel čisté konto, Daniel Dolejš 2,57 a 91,79 - Matěj Machovský 2,25, 92,46 a dvakrát udržel čisté konto, Lukáš Sochůrek 1,21 a 94,83, Alexandr Hylák 5,17 a 80,77. Zajímavosti: - Úspěšnější z této série bude hrát v případě postupu Chomutova v druhém souboji předkola s prvním Libercem a v případě úspěchu Mladé Boleslavi s druhým Třincem. - Plzeňský obránce Petr Kadlec má na kontě 1208 zápasů v nejvyšší soutěži a může v neděli vyrovnat historický rekord zadáka Františka Ptáčka (1209 utkání). - Ostravané mohou postoupit do čtvrtfinále poprvé od roku 2014. Loni hráli ve skupině o umístění a skončili jedenáctí. V roce 2015 vypadli v předkole. Předtím byli mezi nejlepšími osmi šestkrát za sebou. - Plzeň útočí na pátou čtvrtfinálovou účast za posledních šest let. Obhájci bronzu naposledy nebyli mezi nejlepší osmičkou v roce 2015, kdy vypadli v předkole. - Vítkovice hrají předkolo popáté a útočí na čtvrtý postup. V roce 2009 vyřadily Liberec (3:0 na zápasy), o čtyři roky později zdolaly České Budějovice (3:2), v roce 2014 si opět poradily s Libercem (3:0) a rok nato poprvé neuspěly a vypadly s Pardubicemi (1:3). - Plzeň hraje předkolo také popáté a uspěla dosud jen jednou. V roce 2008 vypadla s Kladnem (1:3 na zápasy), o rok později zdolala Třinec (3:2), v roce 2011 neuspěla s Litvínovem (1:3) a před dvěma roky vypadla s Mladou Boleslaví (1:3). - Sérii hranou na tři vítězné zápasy dokázala z 0:2 na 3:2 otočit v historii play off samostatné české extraligy jen Olomouc v semifinále v roce 1994 proti Kladnu. - V předkole play off, které se hraje od sezony 2006/07, se dosud rozhodovalo v pátém utkání devětkrát a Vítkovice jako jediné v této klíčové bitvě dokázaly uspět jako hostující tým. V roce 2013 vyhrály v Českých Budějovicích 3:2 až ve třetím prodloužení díky trefě slovenského útočníka Petera Húževky v čase 113:51. Jde o nejdelší zápas v historii domácí soutěže. - Plzeň také hrála v předkole rozhodující pátý duel a roce 2009 v něm porazila doma Třinec 3:0. - Ostravané doma vyhráli tři z posledních čtyř zápasů. - Plzeň venku prohrála pět z posledních šesti zápasů, když uspěla jen v závěrečném 52. kole základní části na Spartě, kde si po výhře 3:2 po samostatných nájezdech zajistila postup do předkola. - Vítkovice vstřelily ve všech čtyřech zápasech série gól ve vlastním oslabení. - Vítkovický útočník Patrik Zdráhal může sehrát 100. zápas v extralize.