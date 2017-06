Praha - Útočník David Pastrňák se stal nejmladším vítězem v historii Zlaté hokejky. Jednadvacetiletý kanonýr Bostonu v NHL předčil v 49. ročníku ankety o 49 bodů druhého Jakuba Voráčka z Philadelphie. Pětačtyřicetiletý Jaromír Jágr, loňský vítěz a rekordman s 12 triumfy, skončil osmý.

Pastrňák ovládl s 598 body třetí kolo hlasování, v kterém se od nuly hodnotí nejlepší desítka hráčů po druhé části. Přiblížil se mu jen Voráček, protože třetí David Krejčí, Pastrňákův spoluhráč z týmu Bruins, zaostal už o 215 bodů.

"Musím poděkovat mámě, bráchovi a celé mé rodině, všem, kteří mě během kariéry podporovali. Poděkování patří i spoluhráčům z reprezentace i klubu, zvlášť Zdenovi Chárovi a mému novému bráchovi Davidovi Krejčímu, že se o mě stará poslední tři roky a ukazoval mi, jak se chovat v profesionálním hokeji," uvedl havířovský rodák.

Pastrňák nasbíral v uplynulé sezoně v základní části NHL 70 bodů za 34 branek a 36 asistencí z 75 utkání. Byl tak nejlepším střelcem i nejproduktivnějším hráčem mezi Čechy v NHL. V play off zaznamenal v šesti duelech čtyři body za dvě branky a stejný počet přihrávek.

Za národní tým v úvodu sezony ve třech zápasech na Světovém poháru v Torontu nebodoval. Na mistrovství světa v Paříži byl nejproduktivnějším českým hráčem se sedmi body za gól a šest asistencí z osmi duelů.

Jako nejmladší držitel 25 kilogramů vážící bronzové sošky hokejisty od sochaře Zdeňka Němečka předčil obránce Miloše Holaně, který ji získal v roce 1993 ve 22 letech. O šest let dříve ve stejném věku triumfoval i brankář Dominik Hašek. "Je to pro mě čest. Musím to ještě vstřebat, ale samozřejmě si toho hrozně vážím," prohlásil Pastrňák.

Pastrňák tak navázal na ocenění pro nejlepšího juniora sezony, které se ze slavnostního galavečera odnesl před dvěma lety. "Super pocit. Před dvěma lety to bylo o mnoho lehčí čekání, protože se junior vyhlašuje hned na začátku," smál se Pastrňák.

Vítěz ankety z roku 2015 Voráček ocenil, co Pastrňák během uplynulého ročníku dokázal. "Chci pogratulovat 'Pastovi'. Ve 20 letech mít takovouhle sezonu, to je něco, klobouk dolů. A určitě nezůstane u té jedné," prohlásil Voráček.

Třetí Krejčí se nemohl slavnostního večera zúčastnit, stejně jako sedmý Ondřej Palát a rekordman ankety Jágr, druhý nejproduktivnější hráč historie NHL. Útočníkovi Janu Kovářovi příjemně zhořklo 6. místo, neboť ho pivovar Plzeňský Prazdroj z pozice sponzora národního týmu ocenil za příkladnou reprezentaci pivem na rok zdarma.

Pořadí nejlepší desítky uzavíral útočník Michael Frolík. "Jsem tu mezi první desítkou poprvé. A možná i naposled," smál se Frolík. "Vážím si toho, že jsem mohl přijet," dodal Frolík.

Letošní ocenění pro nejlepšího juniora získal osmnáctiletý forvard Martin Nečas z Komety Brno. "Musím poděkovat všem, kteří mě podporují. A jsem moc vděčný i za to, jaký prostor mi dal v Brně v posledních třech letech Libor Zábranský," vzkázal majiteli Komety Nečas.

Toho zanedlouho čeká zásadní událost kariéry v podobě draftu NHL. Vysněný tým nemá. "Je mi to tak nějak jedno, hlavně, když po mně někdo sáhne a vezme si mě," nelámal si hlavu Nečas.

Nejlepší hokejistkou byla zvolena útočnice Tereza Vanišová z University of Maine a ocenění pro sledge hokejistu sezony převzal Michal Geier z týmu Sharks Karlovy Vary.

Výsledky 49. ročníku ankety Zlatá hokejka

1. David Pastrňák (Boston Bruins/NHL) 598 bodů, 2. Jakub Voráček (Philadelphia Flyers/NHL) 549, 3. David Krejčí (Boston Bruins/NHL) 383, 4. Radko Gudas (Philadelphia Flyers/NHL) 363, 5. Pavel Francouz (Traktor Čeljabinsk/KHL) 343, 6. Jan Kovář (Metallurg Magnitogorsk/KHL) 340, 7. Ondřej Palát (Tampa Bay Lightning/NHL) 308, 8. Jaromír Jágr (Florida Panthers/NHL) 295, 9. Radim Vrbata (Arizona Coyotes/NHL) 276, 10. Michael Frolík (Calgary Flames/NHL) 175.

Další pořadí:

11. Radim Šimek (Bílí Tygři Liberec) 175, 12. Martin Hanzal (Arizona Coyotes/NHL a Minnesota Wild/NHL) 16, 13. Dominik Kubalík (Škoda Plzeň) 131, 14. Petr Mrázek (Detroit Red Wings/NHL) 130, 15. Jakub Jeřábek (Viťaz Podolsk/KHL) 99, 16. Vladimír Sobotka (Avangard Omsk/KHL a St. Louis Blues/NHL) 87, 17. Michal Vondrka (Piráti Chomutov) 75, 18. Roman Červenka (Fribourg-Gottéron/Švýc.) 71, 19. Lukáš Pech (Sparta Praha) 68, 20. Dominik Furch (Avangard Omsk/KHL) 63, 21. Martin Erat (Kometa Brno) 62, 22. Tomáš Plekanec (Montreal Canadiens/NHL) 54, 23. Lukáš Radil (Spartak Moskva/KHL) 47, 24. Ondřej Kaše (Anaheim Ducks/NHL) 42, 25. Petr Vrána (Sparta Praha) 40, 26. Radek Faksa (Dallas Stars/NHL) 34, 27. Roman Will (Bílí Tygři Liberec) 29, 28. Jan Rutta (Piráti Chomutov) 27, 29. Michal Kempný (Chicago Blackhawks/NHL) a Michal Řepík (Sparta Praha) oba 26, 31. Tomáš Hertl (San Jose Sharks/NHL) 25, 32. Jakub Nakládal (Lokomotiv Jaroslavl/KHL) 23, 33. Roman Horák (Viťaz Podolsk/KHL) 22, 34. Ondřej Pavelec (Winnipeg Jets/NHL) 15, 35. Lukáš Sedlák (Columbus Blue Jackets/NHL) 11, 36. Jaroslav Bednář (Mountfield Hradec Králové), Robin Hanzl (Verva Litvínov), Tomáš Hyka (Mladá Boleslav) a Roman Polák (Toronto Maple Leafs/NHL) všichni 10, 40. Ondřej Němec a Jakub Krejčík (oba Kometa Brno) oba 8, 42. Šimon Hrubec (Oceláři Třinec), Jakub Kovář (Severstal Čerepovec/KHL) a Michal Neuvirth (Philadelphia Flyers/NHL) všichni 7, 45. Viktor Hübl (Verva Litvínov) 6, 46. Jaroslav Hlinka (Sparta Praha), František Lukeš (Verva Litvínov) a Andrej Šustr (Tampa Bay Lightning/NHL) všichni 4, 49. Leoš Čermák (Kometa Brno) a Milan Gulaš (Färjestad BK/Švéd.) oba 3, 51. Petr Holík (PSG Zlín), Adam Polášek (Sibir Novosibirsk/KHL) a Martin Zaťovič (Kometa Brno) všichni 2, 54. Dominik Hrachovina (Tappara Tampere/Fin.), Tomáš Rolinek (Dynamo Pardubice), Václav Skuhravý (Energie Karlovy Vary) a Pavel Zacha (New Jersey Devils/NHL) všichni 1.

Výsledky první desítky v 1. kole:

1. David Pastrňák 637 bodů, 2. Jakub Voráček 541, 3. Jan Kovář 326, 4. David Krejčí 308, 5. Radim Vrbata 283, 6. Jaromír Jágr 269, 7. Michael Frolík 157, 8. Pavel Francouz 147, 9. Martin Hanzal 136, 10. Dominik Kubalík 96.

Výsledky první desítky v 2. kole:

1. David Pastrňák 620 bodů, 2. Jakub Voráček 563, 3. Pavel Francouz 344, 4. Jan Kovář 326, 5. Radko Gudas 314, 6. David Krejčí 252, 7. Jaromír Jágr 171, 8. Ondřej Palát 169, 9. Radim Vrbata 142, 10. Radim Šimek 137.

Výsledky první desítky v součtu 1. a 2. kola:

1. David Pastrňák 1257 bodů, 2. Jakub Voráček 1104, 3. Jan Kovář 652, 4. David Krejčí 560, 5. Pavel Francouz 491, 6. Jaromír Jágr 440, 7. Radim Vrbata 425, 8. Radko Gudas 358, 9. Ondřej Palát 261, 10. Michael Frolík 217.