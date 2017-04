New York - Hokejisté Bostonu porazili v úterním utkání NHL i s přispěním dvou branek Davida Pastrňáka Tampu Bay 4:0 a poprvé od roku 2014 si zahrají v play off. Výhru Bruins podpořil dvěma asistencemi také David Krejčí. Po téměř měsíční pauze se v obraně Chicaga objevil Michal Rozsíval a připsal si jednu asistenci při prohře týmu na ledě Colorada 3:4 v prodloužení.

Boston otevřel skóre chvíli poté, co ubránil pětiminutové oslabení, které hrál po faulu nejlepšího střelce Brada Marchanda. Kanonýr Bruins v souboji před brankou soupeře píchl holí do slabin Jakea Dotchina. "To, že jsme dlouhé oslabení ubránili, byl klíčový moment. Odehráli jsme ho dobře, měli v něm i dobré šance. Po jeho konci jsme převzali nad zápasem kontrolu a už to nepustili," řekl Krejčí.

U první branky si Krejčí připsal asistenci. Tečoval střelu Adama McQuaida a od brankáře Andreje Vasilevského odražený puk doklepl Drew Stafford. V závěru druhé třetiny zvýšil po pěkné přihrávce Rileyho Nashe střelou z první Pastrňák. Český útočník se prosadil ještě v předposlední minutě, kdy po přihrávce Krejčího vstřelil z pravého kruhu při power play gól do prázdné branky.

"Je to pro mě nový pocit. Je to vzrušující, užívám si to," prohlásil Pastrňák, který byl Bostonem draftován pár měsíců po posledním vystoupení v play off. "Teď můžeme hrát uvolněněji, ale budeme si chtít ve zbývajících zápasech ještě vybojovat co nejlepší místo, ze kterého do play off půjdeme," podotkl. Havířovský rodák byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu za gólmanem Tuukkou Raskem, který kryl 28 střel a připsal si osmou nulu v sezoně.

V boji o play off už jsou volná jen dvě místa, o která usilují čtyři týmy. Tampa Bay i New York Islanders, který vyhrál v Nashvillu 2:1 v prodloužení, mají už jen teoretickou naději. Oba týmy ztrácejí na Toronto pět bodů a na Ottawu, která udolala Detroit 2:0, ještě o bod více. Všem zbývá odehrát už jenom tři zápasy.

Rozsíval vyslal pěknou přihrávkou z vlastního obranného pásma na útočnou modrou čáru do sólového úniku Marcuse Krügera, který forhendovým blafákem dostal Chicago v polovině utkání s Coloradem do trháku 3:0. Nejslabší tým soutěže ale vyrovnal a v prodloužení rozhodl o výhře domácích Erik Johnson. V obraně poražených nastoupil poprvé od 19. března také Michal Kempný.

Chicago definitivně přišlo o možnost vyhrát Prezidentský pohár za prvenství v základní části, protože Washington uspěl v Torontu 4:1. Hráče z hlavního města může o vítězství připravit už jen Pittsburgh, který porazil doma Columbus 4:1. Oběma zbývá odehrát tři zápasy a v tabulce je dělí pět bodů.

Martin Hanzal si připsal asistenci u vítězné branky Minnesoty, která doma udolala Carolinu 5:3. Po divoké první třetině se skóre 3:3 založil klíčovou akci utkání Hanzal vyhraným vhazováním na Christiana Folina, jehož střelu dorazil Charlie Coyle.

V utkání Anaheimu s Calgary (3:1) málem skončila bitkou rozepře mezi Michaelem Frolíkem a domácím Ryanem Keslerem. Oba se nejdříve vzájemně osekávali, než americký útočník shodil rukavice a pravou pěstí se ohnal po kladenském odchovanci, který stihl uhnout. Dalším pokusům Keslera zabránil Deryk Engelland, který přijel českého hráče chránit. Frolík inkasoval za incident z konce utkání dvanáct trestných minut za sekání a nesportovní chování.

První zápas v sezoně vynechal Radim Vrbata, bez něhož Arizona sice smazala v Dallasu dvoubrankovou ztrátu, ale nakonec prohrála 2:3 v prodloužení. Mladoboleslavský rodák nenastoupil kvůli zranění v dolní části těla, ale podle kouče Davea Tippetta nejde o nic vážného. V sestavě Dallasu znemožnily zdravotní problémy start Aleši Hemskému i Jiřímu Hudlerovi.

Statistika úterních zápasů NHL:

Boston - Tampa Bay 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Branky: 37. a 59. Pastrňák (na druhou Krejčí), 26. Staffod (Krejčí), 50. Chára. Střely na branku: 38:28. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. Rask, 2. Pastrňák, 3. Carlo (všichni Boston).

New Jersey - Philadelphia 1:0 v prodl.

Branka: 61. Moore. Střely na branku: 27:35. Diváci: 13.861. Hvězdy zápasu: 1. Kinkaid, 2. Moore (oba New Jersey), 3. Mason (Philadelphia).

Pittsburgh - Columbus 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Branky: 19. Rowney, 30. Hörnqvist, 33. Dumolin, 41. Guentzel - 51. Dubinsky. Střely na branku: 27:39. Diváci: 18.632. Hvězdy zápasu: 1. Guentzel, 2. Crosby, 3. Dumolin (všichni Pittsburgh).

Toronto - Washington 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Branky: 59. Marner - 15. Eller, 30. Shattenkirk, 49. Schmidt, 57. Wilson. Střely na branku: 28:38. Diváci: 19.415. Hvězdy zápasu: 1. Grubauer, 2. Shattenkirk, 3. Connolly (všichni Washington).

Ottawa - Detroit 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Branky: 13. Karlsson, 28. Pyatt. Střely na branku: 24:24. Diváci: 17.166. Hvězdy zápasu: 1. Anderson, 2. Karlsson, 3. MacArthur (všichni Ottawa).

St. Louis - Winnipeg 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)

Branky: 1. Pietrangelo, 25. Lehterä - 22. a 50. Laine, 23. Ehlers, 23. Stuart, 45. Scheifele. Střely na branku: 26:31. Diváci: 19.178. Hvězdy zápasu: 1. Laine, 2. Stuart, 3. Scheifele (všichni Winnipeg).

Nashville - NY Islanders 1:2 v prodl. (0:0, 1:0, 0:1 - 0:1)

Branky: 28. Fisher - 42. Nelson, 62. Hickey. Střely na branku: 23:32. Diváci: 17.113. Hvězdy zápasu: 1. Hickey (NY Islanders), 2. Fisher, 3. Rinne (oba Nashville).

Minnesota - Carolina 5:3 (3:3, 1:0, 1:0)

Branky: 19. a 55. Niederreiter, 6. Parise, 12. Schroeder, 28. Coyle (Hanzal) - 17. a 20. Skinner, 7. Stempniak. Střely na branku: 36:30. Diváci: 18.848. Hvězdy zápasu: 1. Parise, 2. Niederreiter, 3. E. Staal (všichni Minnesota).

Dallas - Arizona 3:2 v prodl. (2:1, 0:0, 0:1 - 1:0)

Branky: 14. Ritchie, 18. Dickinson, 64. Honka - 18. Dvorak, 56. Duclair. Střely na branku: 31:26. Diváci: 16.876. Hvězdy zápasu: 1. Honka, 2. Dickinson (oba Dallas), 3. Smith (Arizona).

Colorado - Chicago 4:3 v prodl. (0:0, 2:3, 1:0 - 1:0)

Branky: 33. Duchene, 37. Landeskog, 46. Grigorenko, 62. Johnson - 21. Panarin, 25. Hartman, 31. Krüger (Rozsíval). Střely na branku: 51:27. Diváci: 16.203. Hvězdy zápasu: 1. Darling (Chicago), 2. Duchene, 3. Johnson (oba Colorado).

Anaheim - Calgary 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Branky: 21. Eaves, 34. Bieksa, 47. Wagner - 16. Backlund. Střely na branku: 20:27. Diváci: 15.125. Hvězdy zápasu: 1. Manson, 2. Eaves, 3. Holzer (všichni Anaheim).

Los Angeles - Edmonton 6:4 (0:2, 3:1, 3:1)

Branky: 23. Shore, 33. Brown, 36. Dowd, 42. Lewis, 51. Pearson, 59. Doughty - 12. a 37. Nugent-Hopkins, 3. Lucic, 54. Nurse. Střely na branku: 27:27. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. Shore, 2. Brown, 3. Brodzinski (všichni Los Angeles).

San Jose - Vancouver 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Branky: 1. Labanc, 1. Ward, 50. Tierney - 44. Tanev. Střely na branku: 25:34. Diváci: 17.459. Hvězdy zápasu: 1. Jones, 2. Martin, 3. Donskoi (všichni San Jose).

Tabulka NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. y-Montreal 79 46 9 24 220:192 101 2. Ottawa 79 42 10 27 205:208 94 3. x-Boston 80 44 6 30 232:207 94 4. Toronto 79 39 15 25 243:232 93 5. Tampa Bay 79 39 10 30 222:222 88 6. Florida 79 33 11 35 202:231 77 7. Buffalo 79 32 12 35 197:229 76 8. Detroit 80 32 12 36 201:240 76

Metropolitní divize:

1. x-Washington 79 53 8 18 258:179 114 2. x-Pittsburgh 79 49 11 19 270:222 109 3. x-Columbus 79 49 8 22 240:184 106 4. x-NY Rangers 79 47 6 26 252:213 100 5. NY Islanders 79 38 12 29 230:238 88 6. Philadelphia 80 38 9 33 212:230 85 7. Carolina 79 35 14 30 207:225 84 8. New Jersey 79 28 14 37 176:229 70

Západní konference:

Centrální divize:

1. z-Chicago 80 50 8 22 242:206 108 2. x-Minnesota 80 47 8 25 259:204 102 3. x-St. Louis 79 43 7 29 221:209 93 4. x-Nashville 80 40 12 28 232:219 92 5. Winnipeg 80 38 7 35 242:251 83 6. Dallas 80 33 11 36 216:252 77 7. Colorado 79 22 3 54 158:267 47

Pacifická divize:

1. x-Anaheim 80 44 13 23 215:197 101 2. x-Edmonton 79 44 9 26 235:206 97 3. x-San Jose 80 45 7 28 216:196 97 4. x-Calgary 80 44 4 32 221:217 92 5. Los Angeles 79 38 7 34 194:195 83 6. Vancouver 79 30 9 40 175:231 69 7. Arizona 80 29 10 41 192:254 68

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, týmy s označením "y" vyhrály divizi, "z" znamená vítězství v konferenci.