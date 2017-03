Praha - Dvacetiletý David Pastrňák z Bostonu ovládl první část ankety Zlatá hokejka. V hlasování získal 637 bodů a vede o 96 bodů před dalším útočníkem Jakubem Voráčkem z Philadelphie. Obhájce prvenství a majitel rekordních dvanácti ocenění pro nejlepšího českého hokejistu sezony Jaromír Jágr z Floridy je s 269 body šestý.

Pastrňák je aktuálně nejproduktivnějším českým hráčem v NHL. Nasbíral v 59 zápasech 55 bodů za 26 branek a 29 asistencí, což jej řadí celkově na 26. pozici. Mezi kanonýry se dělí o 19. místo.

Pokud by Pastrňák udržel své postavení i po třetím kole hlasování, stal by se v 21 letech nejmladším vítězem ankety. Jako dvaadvacetiletí triumfovali brankář Dominik Hašek v roce 1987 a obránce Miloš Holaň o šest let později.

V první desítce po prvním kole je sedm hráčů z NHL, dva z Kontinentální ligy a uzavírá ji střelec Dominik Kubalík z extraligové Plzně. Na triumf v minulosti dosáhli vedle Jágra také průběžně druhý Voráček (v roce 2015) a čtvrtý David Krejčí z Bostonu (2013). Nejvýše postaveným hráčem působícím v Evropě je na třetí pozici centr Jan Kovář z ruského Magnitogorsku.

Uzávěrka druhého kola hlasování zástupců Českého svazu ledního hokeje, trenérů reprezentace, mládežnických výběrů i klubů nejvyšší soutěže a novinářů bude 22. května po mistrovství světa ve Francii a v Německu. Do třetího kola postoupí nejlepší desítka, v níž o konečném pořadí rozhodne další hlasování do 12. června. Body z úvodních dvou kol se započítávat nebudou. Výsledky budou vyhlášeny v úterý 20. června v Praze.

První kolo ankety Zlatá hokejka 2017 (49. ročník):

1. David Pastrňák (Boston Bruins/NHL) 637 bodů, 2. Jakub Voráček (Philadelphia Flyers/NHL) 541, 3. Jan Kovář (Metallurg Magnitogorsk/KHL) 326, 4. David Krejčí (Boston Bruins/NHL) 308, 5. Radim Vrbata (Arizona Coyotes/NHL) 283, 6. Jaromír Jágr (Florida Panthers/NHL) 269, 7. Michael Frolík (Calgary Flames/NHL) 157, 8. Pavel Francouz (Traktor Čeljabinsk/KHL) 147, 9. Martin Hanzal (Arizona Coyotes/NHL, Minnesota Wild/NHL) 136, 10. Dominik Kubalík (HC Škoda Plzeň) 96.

Další pořadí:

11. Ondřej Palát (Tampa Bay Lightning/NHL) 92, 12. Petr Mrázek (Detroit Red Wings/NHL) 80, 13. Lukáš Pech (HC Sparta Praha) 64, 14. Jakub Jeřábek (Viťaz Podolsk/KHL) 55, 15. Dominik Furch (Avangard Omsk/KHL) 51, 16. Radko Gudas (Philadelphia Flyers/NHL) 44, 17. Lukáš Radil (Spartak Moskva/KHL) 41, 18. Radim Šimek (Bílí Tygři Liberec) 38, 19. Petr Vrána (HC Sparta Praha) 36, 20. Roman Červenka (HC Fribourg-Gottéron/Švýc.) 33, 21. Tomáš Plekanec (Montreal Canadiens/NHL) 32, 22. Radek Faksa (Dallas Stars/NHL) 30, 23. Roman Will (Bílí Tygři Liberec) 21, 24. Jakub Nakládal (Lokomotiv Jaroslavl/KHL) 19, 25. Martin Erat (HC Kometa Brno) a Michal Vondrka (Piráti Chomutov) oba 15, 27. Michal Kempný (Chicago Blackhawks/NHL) 12, 28. Tomáš Hertl (San Jose Sharks/NHL) a Vladimír Sobotka (Avangard Omsk/KHL) oba 11, 30. Lukáš Sedlák (Columbus Blue Jackets/NHL) 10, 31. Jaroslav Bednář (Mountfield Hradec Králové), Tomáš Hyka (BK Mladá Boleslav), Šimon Hrubec (HC Oceláři Třinec), Jakub Kovář (Severstal Čerepovec/KHL) a Michal Neuvirth (Philadelphia Flyers/NHL) všichni 7, 36. Ondřej Kaše (Anaheim Ducks/NHL) a Ondřej Pavelec (Winnipeg Jets/NHL) 6, 38. Roman Polák (Toronto Maple Leafs/NHL) 5, 39. Jaroslav Hlinka (HC Sparta Praha) a Andrej Šustr (Tampa Bay Lightning/NHL) oba 4, 41. Milan Gulaš (Färjestad BK/Švéd.) a Viktor Hübl oba 3, 43. František Lukeš (oba HC Verva Litvínov), Adam Polášek (Sibir Novosibirsk/KHL) a Jan Rutta (Piráti Chomutov) všichni 2, 46. Václav Skuhravý (HC Energie Karlovy Vary), Pavel Zacha (New Jersey Devils/NHL) a Martin Zaťovič (HC Kometa Brno) všichni 1.